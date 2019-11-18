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Коноплянка: «„Ливерпуль“ предлагал за мой трансфер 25 миллионов евро»

сегодня, 20:38

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что когда он выступал за «Днепр», ему поступало предложение от «Ливерпуля».

«Ливерпуль» давал 25 миллионов евро. Но Коломойский (президент «Днепра» на тот момент - прим.) тогда сильно любил футбол и не хотел продавать своих футболистов. Ему не нужны были 25 миллионов.

Он сказал мне, чтобы я не переживал по поводу Ливерпуля, пообещал, что через полгода уйду в Тоттенхэм. Но спустя полгода уже никто не возвращался к этому разговору.

Ранее Евгений также заявил, что украинской национальной команде не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 839
сегодня в 21:23
Конопля как раз уровень Оливерпуля, аха-ха)
Странно, что хозяева вообще что то за него предлагали. Значит врёт.)
Сантус
Сантус
   107 / 839
сегодня в 20:55
Сейчас это выглядит как причитания на завалинке...Всё Конопля,твой поезд ушел...прокакал ты свои возможности,а они были...
Abverin
Abverin
   181 / 839
сегодня в 20:51
Ливерпуль только выиграл, что хохла не подписал.
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