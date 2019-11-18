Коноплянка: «„Ливерпуль“ предлагал за мой трансфер 25 миллионов евро»

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что когда он выступал за «Днепр», ему поступало предложение от «Ливерпуля».
«Ливерпуль» давал 25 миллионов евро. Но Коломойский (президент «Днепра» на тот момент - прим.) тогда сильно любил футбол и не хотел продавать своих футболистов. Ему не нужны были 25 миллионов.
Он сказал мне, чтобы я не переживал по поводу Ливерпуля, пообещал, что через полгода уйду в Тоттенхэм. Но спустя полгода уже никто не возвращался к этому разговору.
Ранее Евгений также заявил, что украинской национальной команде не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Странно, что хозяева вообще что то за него предлагали. Значит врёт.)
Странно, что хозяева вообще что то за него предлагали. Значит врёт.)