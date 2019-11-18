Коноплянка: «„Ливерпуль“ предлагал за мой трансфер 25 миллионов евро»

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» рассказал, что когда он выступал за «Днепр», ему поступало предложение от «Ливерпуля».

«Ливерпуль» давал 25 миллионов евро. Но Коломойский (президент «Днепра» на тот момент - прим.) тогда сильно любил футбол и не хотел продавать своих футболистов. Ему не нужны были 25 миллионов.

Он сказал мне, чтобы я не переживал по поводу Ливерпуля, пообещал, что через полгода уйду в Тоттенхэм. Но спустя полгода уже никто не возвращался к этому разговору.