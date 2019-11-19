Италия отправила девять мячей в ворота Армении

Сборная Италии одержала крупную победу над командой Армении в 10-м туре отборочного турнира Евро-2020.
Сборная Италии (30 очков) располагается на первом месте в своей группе, Армения (10 очков) - предпоследняя.
Палермо, стадион Ренцо Барбера
Италия - Армения 9:1
Голы: Иммобиле 8, Дзаньоло 9, Барелла 29, Иммобиле 33, Дзаньоло 64, Романьоли 72, Жоржиньо 75 (пенальти), Орсолини 78, Кьеза 81 - Бабаян 79
Италия: Сиригу (Мерет 76), Ди Лоренцо, Бонуччи (Иццо 69), Романьоли, Бираги, Тонали, Жоржиньо, Барелла (Орсолини 46), Дзаньоло, Иммобиле, Кьеза
Главный тренер: Манчини Роберто.
Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Калисир, Ishkhanyan (Саркисов 69), Оганесян, Барсегян, Григорян (Симонян 60), Едигарян (Аветисян 82), Бабаян, Карапетян
Главный тренер: Хашманян Абраам.
Предупреждение: Ароян 35
Да и бороться было не за что.
Да и бороться было не за что.