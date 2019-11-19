ГлавнаяНовости

Италия отправила девять мячей в ворота Армении

сегодня, 00:35
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия9 : 1Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

Сборная Италии одержала крупную победу над командой Армении в 10-м туре отборочного турнира Евро-2020.

Сборная Италии (30 очков) располагается на первом месте в своей группе, Армения (10 очков) - предпоследняя.

Палермо, стадион Ренцо Барбера

Италия - Армения 9:1
Голы: Иммобиле 8, Дзаньоло 9, Барелла 29, Иммобиле 33, Дзаньоло 64, Романьоли 72, Жоржиньо 75 (пенальти), Орсолини 78, Кьеза 81 - Бабаян 79

Италия: Сиригу (Мерет 76), Ди Лоренцо, Бонуччи (Иццо 69), Романьоли, Бираги, Тонали, Жоржиньо, Барелла (Орсолини 46), Дзаньоло, Иммобиле, Кьеза
Главный тренер: Манчини Роберто.

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Калисир, Ishkhanyan (Саркисов 69), Оганесян, Барсегян, Григорян (Симонян 60), Едигарян (Аветисян 82), Бабаян, Карапетян
Главный тренер: Хашманян Абраам.

Предупреждение: Ароян 35

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Швеция и Босния разгромили своих соперников в отборе Евро-2020
Сегодня, 00:48 Комментарии0
Дания вырвала путевку на Евро-2020 в игре с Ирландией
Сегодня, 00:45 Комментарии9
Норвегия обыграла Мальту
Сегодня, 00:41 Комментарии0
Швейцария разгромила Гибралтар
Сегодня, 00:39 Комментарии0
Греция одержала волевую победу над Финляндией
Сегодня, 00:38 Комментарии2
Испания разгромила Румынию и завершила квалификацию к Евро на первом месте
Сегодня, 00:37 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
злой болельщик
злой болельщик
   834 / 834
сегодня в 01:59
А говорили самое жёсткое видео это немецкое... Итальянское оказалось рекордно круче!
Action
Action ответил С детства за детство
   249 / 834
сегодня в 01:58
А мне стыдно, что ни одного игрока Ювентуса нет в авторах забитых мячей. Собственно, их и в составе-то не осталось с заменой Бонуччи. Бессменный чемпион Италии никакого отношения к сборной не имеет, своих футболистов он не развивает, как развивает даже Болонья, делегировавшая забившего один из мячей Орсолини.
Это не проблема Ювентуса ,что поколение в Италии такое, что с ним делать в Европе нечего. Иммобиле и Орсолини были в структуре клуба - но не смогли проявить себя.
773sergeytank
773sergeytank ответил С детства за детство
   434 / 834
сегодня в 01:37
Так вы же сами ныли раньше, что за сборную играют только одни игроки Юве. На то она и сборная. Пускай и другие показывают класс, а то сели на плечи свиснув ноги. За гегемона не переживай, у него всё хорошо, что ни игрок, то представитель своей сборной.
Объективное мнение
Объективное мнение
   351 / 834
сегодня в 01:19
Огонь
амурец
амурец
   228 / 834
сегодня в 01:10
Ни хрена так повеселились
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   276 / 834
сегодня в 01:09
Это называется ликвидация соперника..
allemz
allemz ответил С детства за детство
   49 / 834
сегодня в 00:56
А мне стыдно, что ни одного игрока Ювентуса нет в авторах забитых мячей. Собственно, их и в составе-то не осталось с заменой Бонуччи. Бессменный чемпион Италии никакого отношения к сборной не имеет, своих футболистов он не развивает, как развивает даже Болонья, делегировавшая забившего один из мячей Орсолини.
Не зря же Ювентус считается популярным работодателем на судейском рынке труда. Так дешевле и выгоднее.
Comentarios
Comentarios ответил Морозовский
   551 / 834
сегодня в 00:53
Ага совсем не солнечный берег
Морозовский
Морозовский
   1 / 834
сегодня в 00:49
Девятилетний армянский коньяк оказался палёным, как обычно.
Comentarios
Comentarios
   551 / 834
сегодня в 00:49
Как говорится хорошо что всего 90 минут игры
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 834
сегодня в 00:47
Вот "макаронники" разошлись) 10 из 10!
Шишанутый
Шишанутый
   79 / 834
сегодня в 00:47
Хаха так им и надо!! Респект Италии за этот матч.
Сантус
Сантус
   109 / 834
сегодня в 00:45
Как стыдно...вах....
allemz
allemz
   49 / 834
сегодня в 00:45
Так понятное дело, играли без 4 ведущих игроков.
Да и бороться было не за что.
С детства за детство
С детства за детство ответил 773sergeytank
   54 / 834
сегодня в 00:43
Даже немножко стыдно за такую победу))
А мне стыдно, что ни одного игрока Ювентуса нет в авторах забитых мячей. Собственно, их и в составе-то не осталось с заменой Бонуччи. Бессменный чемпион Италии никакого отношения к сборной не имеет, своих футболистов он не развивает, как развивает даже Болонья, делегировавшая забившего один из мячей Орсолини.
773sergeytank
773sergeytank
   434 / 834
сегодня в 00:36
Даже немножко стыдно за такую победу))
Footbolista
Footbolista
   12 / 834
сегодня в 00:35
Жестко...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100