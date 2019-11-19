Греция одержала волевую победу над Финляндией

сегодня, 00:38

В заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 сборная Греции на своем поле обыграла команду Финляндии. Ранее финская команда уже оформила выход в финальную часть турнира, греческая сборная завершает отбор на третьем месте группы.

Афины, стадион Олимпийский стадион

Греция - Финляндия 2:1

Голы: Манталос 47, Галанопулос 70 - Пукки 27

Греция: Влаходимос, Бакакис, Хацидиакос, Стафилидис, Яннулис, Лимниос, Курбелис, Галанопулос (Бухалакис 73), Манталос, Павлидис (Кулурис 64), Бакасетас

Главный тренер: ван'т Шип Джон.

Финляндия: Йоронен, Тойвио (Лам 59), Вяйсянен, Вяйсянен, Райтала, Лод, Камара, Шуллер (Йенсен 77), Скрабб (Соири 77), Кауко, Пукки

Главный тренер: Канерва Маркку.

Предупреждения: Тойвио 31, Курбелис 34, Кауко 71