ГлавнаяНовости

Греция одержала волевую победу над Финляндией

сегодня, 00:38
ГрецияЛоготип футбольный клуб Греция2 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

В заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 сборная Греции на своем поле обыграла команду Финляндии. Ранее финская команда уже оформила выход в финальную часть турнира, греческая сборная завершает отбор на третьем месте группы.

Афины, стадион Олимпийский стадион

Греция - Финляндия 2:1
Голы: Манталос 47, Галанопулос 70 - Пукки 27

Греция: Влаходимос, Бакакис, Хацидиакос, Стафилидис, Яннулис, Лимниос, Курбелис, Галанопулос (Бухалакис 73), Манталос, Павлидис (Кулурис 64), Бакасетас
Главный тренер: ван'т Шип Джон.

Финляндия: Йоронен, Тойвио (Лам 59), Вяйсянен, Вяйсянен, Райтала, Лод, Камара, Шуллер (Йенсен 77), Скрабб (Соири 77), Кауко, Пукки
Главный тренер: Канерва Маркку.

Предупреждения: Тойвио 31, Курбелис 34, Кауко 71

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Швеция и Босния разгромили своих соперников в отборе Евро-2020
Сегодня, 00:48 Комментарии0
Дания вырвала путевку на Евро-2020 в игре с Ирландией
Сегодня, 00:45 Комментарии9
Норвегия обыграла Мальту
Сегодня, 00:41 Комментарии0
Швейцария разгромила Гибралтар
Сегодня, 00:39 Комментарии0
Испания разгромила Румынию и завершила квалификацию к Евро на первом месте
Сегодня, 00:37 Комментарии2
Италия отправила девять мячей в ворота Армении
Сегодня, 00:35 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   2 / 834
сегодня в 01:36
Чего ломаться то , когда билеты на Евро в кармане!!!
Footbolista
Footbolista
   12 / 834
сегодня в 00:44
Ну Пукки то понятно...а Шуллер тоже финн?)...надо у сулли спросить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100