Греция одержала волевую победу над Финляндией

В заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 сборная Греции на своем поле обыграла команду Финляндии. Ранее финская команда уже оформила выход в финальную часть турнира, греческая сборная завершает отбор на третьем месте группы.
Афины, стадион Олимпийский стадион
Греция - Финляндия 2:1
Голы: Манталос 47, Галанопулос 70 - Пукки 27
Греция: Влаходимос, Бакакис, Хацидиакос, Стафилидис, Яннулис, Лимниос, Курбелис, Галанопулос (Бухалакис 73), Манталос, Павлидис (Кулурис 64), Бакасетас
Главный тренер: ван'т Шип Джон.
Финляндия: Йоронен, Тойвио (Лам 59), Вяйсянен, Вяйсянен, Райтала, Лод, Камара, Шуллер (Йенсен 77), Скрабб (Соири 77), Кауко, Пукки
Главный тренер: Канерва Маркку.
Предупреждения: Тойвио 31, Курбелис 34, Кауко 71