Швейцария разгромила Гибралтар

Сборная Швейцарии одержала крупную победу над командой Гибралтара в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Сборная Швейцарии (17 очков) располагается на первом месте в своей группе, Гибралтар (0) - последний.
Гибралтар, стадион Виктория Стэдиум
Гибралтар - Швейцария 1:6 (0:1)
Голы: Стич 74 - Иттен 10, Варгас 50, Фасснахт 57, Бенито 75, Иттен 84, Джака 86
Гибралтар: Колинг, Сержант, Муэли, Чиполина, Чиполина, Бритто, Кашиаро (Стич 62), Барнетт, Хассан (Понс 86), Де Барр (Кумбес 61), Уолкер
Главный тренер: Рибас Хулио.
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи (Чюмарт 65), Родригес, Ланг, Денис Закариа (Соу 60), Джака, Бенито, Фасснахт, Иттен, Варгас (Аэбишер 85)
Главный тренер: Петкович Владимир.
Предупреждения: Родригес 18, Уолкер 29, Эльведи 49, Бритто 78, Стич 90+2
В параллельном матче сборная Италии отправила девять мячей в ворота Армении.