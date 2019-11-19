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Швейцария разгромила Гибралтар

сегодня, 00:39
ГибралтарЛоготип футбольный клуб Гибралтар1 : 6Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Швейцарии одержала крупную победу над командой Гибралтара в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Сборная Швейцарии (17 очков) располагается на первом месте в своей группе, Гибралтар (0) - последний.

Гибралтар, стадион Виктория Стэдиум

Гибралтар - Швейцария 1:6 (0:1)
Голы: Стич 74 - Иттен 10, Варгас 50, Фасснахт 57, Бенито 75, Иттен 84, Джака 86

Гибралтар: Колинг, Сержант, Муэли, Чиполина, Чиполина, Бритто, Кашиаро (Стич 62), Барнетт, Хассан (Понс 86), Де Барр (Кумбес 61), Уолкер
Главный тренер: Рибас Хулио.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи (Чюмарт 65), Родригес, Ланг, Денис Закариа (Соу 60), Джака, Бенито, Фасснахт, Иттен, Варгас (Аэбишер 85)
Главный тренер: Петкович Владимир.

Предупреждения: Родригес 18, Уолкер 29, Эльведи 49, Бритто 78, Стич 90+2

В параллельном матче сборная Италии отправила девять мячей в ворота Армении.

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