Испания разгромила Румынию и завершила квалификацию к Евро на первом месте

сегодня, 00:37

В заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 сборная Испании на своем поле разгромила команду Румынии. Ранее испанцы уже оформили прямую путевку в финальную часть турнира, румынская команда завершила участие в отборе на третьем месте.

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

Испания - Румыния 5:0 (4:0)

Голы: Руис 8, Морено 33, Морено 43, Рус 45+1 (автогол), Ойарсабаль 90+2

Испания: Кепа, Карвахаль, Рамос (Альбиоль 62), Мартинес, Гайя, Руис, Бускетс, Сауль, Морено (Ойарсабаль 56), Мората, Касорла (Алькасер 67)

Главный тренер: Роберт Морено.

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Рус, Неделчару, Тошка, Бэлуцэ, Марин (Чикылдэу 65), Хаджи (Нистор 73), Станчу, Коман (Митрицэ 56), Пушкаш

Главный тренер: Контра Космин.

Предупреждения: Бускетс 25, Неделчару 37