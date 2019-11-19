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Испания разгромила Румынию и завершила квалификацию к Евро на первом месте

сегодня, 00:37
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания5 : 0Логотип футбольный клуб РумынияРумынияМатч завершен

В заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 сборная Испании на своем поле разгромила команду Румынии. Ранее испанцы уже оформили прямую путевку в финальную часть турнира, румынская команда завершила участие в отборе на третьем месте.

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

Испания - Румыния 5:0 (4:0)
Голы: Руис 8, Морено 33, Морено 43, Рус 45+1 (автогол), Ойарсабаль 90+2

Испания: Кепа, Карвахаль, Рамос (Альбиоль 62), Мартинес, Гайя, Руис, Бускетс, Сауль, Морено (Ойарсабаль 56), Мората, Касорла (Алькасер 67)
Главный тренер: Роберт Морено.

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Рус, Неделчару, Тошка, Бэлуцэ, Марин (Чикылдэу 65), Хаджи (Нистор 73), Станчу, Коман (Митрицэ 56), Пушкаш
Главный тренер: Контра Космин.

Предупреждения: Бускетс 25, Неделчару 37

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответил da da da
   192 / 834
сегодня в 01:18
испанцы мощь,лучшая сборная мира после Франции.
Белги сильнее испанцев. Да и немцы тоже.
da da da
da da da
   780 / 834
сегодня в 00:48
испанцы мощь,лучшая сборная мира после Франции.
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