Оздоев: «Дзюба спокойно побьёт рекорд Кержакова»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев считает, что его одноклубник Артем Дзюба сможет побить рекорд экс-нападающего команды Александра Кержакова по голам за сборную России (30). В активе Дзюбы на данный момент 24 гола за национальную команду.
Дзюба спокойно побьет этот рекорд. Он еще молод и будет долго играть за сборную. А тому, кто захочет превзойти его, придется очень долго работать.
ВТОРОЕ. ЕСЛИ ЭТО ПОПАДЕТ В СБОРНУЮ, ТО МОГУТ НЕ ПОПАСТЬ В ОТБОРОЧНУЮ САН МАРИНЫ.
КАК ТО ТАК.
ВТОРОЕ. ЕСЛИ ЭТО ПОПАДЕТ В СБОРНУЮ, ТО МОГУТ НЕ ПОПАСТЬ В ОТБОРОЧНУЮ САН МАРИНЫ.
КАК ТО ТАК.
Что-то ему надо переосмыслить. Дзюба должен играть весело, дружелюбно, заводно
Что-то ему надо переосмыслить. Дзюба должен играть весело, дружелюбно, заводно
Нужны - пушка, прицел и стабильность..:) Возможно, и голова пригодиться..:))
Нужны - пушка, прицел и стабильность..:) Возможно, и голова пригодиться..:))
Все таки воспитанник, на стеночках-забеганиях выращен. Гы-гы...
Все таки воспитанник, на стеночках-забеганиях выращен. Гы-гы...
А между собой мы сами разберёмся. Вилков подставил ЦСКА и теперь фаны ЦСКИ лишены возможности вам подхрюкивать. Обидно, да?)))
А между собой мы сами разберёмся. Вилков подставил ЦСКА и теперь фаны ЦСКИ лишены возможности вам подхрюкивать. Обидно, да?)))