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Оздоев: «Дзюба спокойно побьёт рекорд Кержакова»

21 ноября 2019, 08:30

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев считает, что его одноклубник Артем Дзюба сможет побить рекорд экс-нападающего команды Александра Кержакова по голам за сборную России (30). В активе Дзюбы на данный момент 24 гола за национальную команду.

Дзюба спокойно побьет этот рекорд. Он еще молод и будет долго играть за сборную. А тому, кто захочет превзойти его, придется очень долго работать.

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Все комментарии
drug01
drug01
   96 / 831
21 ноября в 19:24
Что это ему даст! Если бревно не обтесано то красоты не будет!
Cayman
Cayman
21 ноября в 19:09
по количеству непопадание в ЧЕ?
ошалевший
ошалевший ответил Ген Геныч
   251 / 831
21 ноября в 18:43
Молод?!!!!!!Ему б...ь 31 год уже,он максимум еще год сможет отыграть на хорошем уровне а дальше спад!!!!!!!!!!!!!
тоже офигел,напы быстрее всех заканчивают,за редким исключением
ошалевший
ошалевший
   251 / 831
21 ноября в 18:42
молод? они не в монако случайно?
Некакойшенко
Некакойшенко
   46 / 831
21 ноября в 18:22
Полену молиться надо чтобы сборную возглавлял Черчесов, а Люксембурги в наличии были постоянно.
OLESOCC
OLESOCC
   302 / 831
21 ноября в 18:11
Дзюба - это не серьёзно даже в Европе!.
viv
viv
   279 / 831
21 ноября в 17:47
Не говори гоп...пока не перепрыгнешь...
Ген Геныч
Ген Геныч
   50 / 831
21 ноября в 14:43
Молод?!!!!!!Ему б...ь 31 год уже,он максимум еще год сможет отыграть на хорошем уровне а дальше спад!!!!!!!!!!!!!
Заполярный
Заполярный
   189 / 831
21 ноября в 14:21
ПЕРВОЕ. МОЖЕТ БЫТЬ СМЕНА ТРЕНЕРА, И НЕ ФАКТ, ЧТО ЭТО ПОПАДЕТ ИЛИ БУДЕТ ВЕДУЩИМ НАПОМ
ВТОРОЕ. ЕСЛИ ЭТО ПОПАДЕТ В СБОРНУЮ, ТО МОГУТ НЕ ПОПАСТЬ В ОТБОРОЧНУЮ САН МАРИНЫ.

КАК ТО ТАК.
dinoel
dinoel
   390 / 831
21 ноября в 13:49
В последних матчах Дзюбы очень злился. А злой Дзюба, я бы сказал озлобленный, ничего больше не забьет.
Что-то ему надо переосмыслить. Дзюба должен играть весело, дружелюбно, заводно
STVA 1
STVA 1
   108 / 831
21 ноября в 13:29
Сан-Марино не помогло!Следующих в студию)))
ermak6848
ermak6848
   329 / 831
21 ноября в 13:22
не возьмут в сборную и план не выполнит....
particular
particular
   8 / 831
21 ноября в 13:12
Особых трудностей преодолеть 30 голов для других - нет... Достаточно, забивать по 5-6 мячей за сезон в отборах и на турнирах, в течении 5-7 лет и - готово..:)
Нужны - пушка, прицел и стабильность..:) Возможно, и голова пригодиться..:))
Любимец
Любимец
   438 / 831
21 ноября в 13:03
Матерый боров Дзюба пришел и построил Зенит! Сейчас как Месси в Барсе авторитетствует! Вон уже и игроки подлизывают!
LAISMEN
LAISMEN
   104 / 831
21 ноября в 12:27
Если говорить не о чем и нет свежих новостей лучше поговорить о Дзюбе.........
time out
time out
   41 / 831
21 ноября в 12:10
Нет, Дзюбе не побить рекорд Кержа стрельбы по воробьям.
Брулин
Брулин
   84 / 831
21 ноября в 11:42
Дзюбе придется ждать следующего отбора на Евро и сборных уровня Сан-Марино. Только вот может новый тренер сборной в сборную будет вызывать лучших нападающих, а не подлизывающихся.
Mi6
Mi6
   486 / 831
21 ноября в 11:37
Молод как никогда
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Гавриленко
   134 / 831
21 ноября в 11:12
Раньше три фаната цскя бегали по каждой вашей ветке, подхрюкивали вам против Спартака, подхрюкивали и другим клубам против Спартака. Особенно отличался некто с 43 никнеймами, известный по кличке швед. Теперь ЦСКАфаны у себя в пабликах поливают вас не меньше Спартака)))))))))
    sir_Alex
    sir_Alex
       23 / 831
    21 ноября в 11:11
    Сан-Марино и К° в этом ему помогут 😉
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       25 / 831
    21 ноября в 11:01
    Если побьет, у спартачей появится повод для гордости ;)
    Все таки воспитанник, на стеночках-забеганиях выращен. Гы-гы...
    Nekit92
    Nekit92 ответил Гавриленко
       195 / 831
    21 ноября в 10:35
    Раньше три фаната цскя бегали по каждой вашей ветке, подхрюкивали вам против Спартака, подхрюкивали и другим клубам против Спартака. Особенно отличался некто с 43 никнеймами, известный по кличке швед. Теперь ЦСКАфаны у себя в пабликах поливают вас не меньше Спартака)))))))))
      EAGinLE
      EAGinLE
         78 / 831
      21 ноября в 10:33
      Удачи Дзюбе .
      Гавриленко
      Гавриленко ответил Гавриленко
         4 / 831
      21 ноября в 10:31
      Раньше три фаната цскя бегали по каждой вашей ветке, подхрюкивали вам против Спартака, подхрюкивали и другим клубам против Спартака. Особенно отличался некто с 43 никнеймами, известный по кличке швед. Теперь ЦСКАфаны у себя в пабликах поливают вас не меньше Спартака)))))))))
      Nekit92
      Nekit92 ответил Гавриленко
         195 / 831
      21 ноября в 10:28
      Главное - и мы и вы понимаем, что никогда там не будет кобыл типа чалова и заболотного (да-да, зеболотный воспитанник цскя). А между собой мы сами разберёмся. Вилков подставил ЦСКА и теперь фаны ЦСКИ лишены возможности вам подхрюкивать. Обидно, да?)))
        Гавриленко
        Гавриленко
           4 / 831
        21 ноября в 10:27
        Бревно: Бревно спокойно побьёт рекорд бревна! Гыгыгы!
        Nekit92
        Nekit92 ответил Бутсы
           195 / 831
        21 ноября в 10:26
        Когда до вас уже наконец дойдёт, что Дзюба для фанатов Спартака умер? Никак не будем его называть, нас*ать как на него, так и на его рекорд из Сан-Марин и Кипров. Нам просто смешно как вы боготворите двухметровое полено.
          Гавриленко
          Гавриленко ответил Nekit92
             4 / 831
          21 ноября в 10:26
            Гавриленко
            Гавриленко ответил Крутой камерунец
               4 / 831
            21 ноября в 10:24
            43)))))))
            Гавриленко
            Гавриленко
               4 / 831
            21 ноября в 10:23
            А гильерме спокойно побьёт рекорд дыркинфеева!
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