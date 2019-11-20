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Аршавин: «Основным вратарём сборной должен стать Сафонов»

20 ноября 2019, 23:14

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто должен быть первым вратарем сборной России на предстоящем чемпионате Европы-2020:

Я бы в качестве основного вратаря рассмотрел Матвея Сафонова, вторым — Гильерме. Кто будет третьим — все равно.

Но если поедет все-таки Игорь Акинфеев, то первым в любом случае будет он.

Ранее бывший тренер Акинфеева рассказал о перспективах молодых голкиперов в сборной России

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Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов
   236 / 831
вчера в 00:24
Коней на переправе не меняют. Если Аккинфеев не возвращается, то играть будет Гильерме. И уж тем более не молодой необстрелянный Сафонов.
Vave666
Vave666 ответил ekliziast
   572 / 831
21 ноября в 12:11
Я думаю , что Стас не глупее чипсоеда , и сам разберётся , тем более он сам отличный вратарь, в прошлом.
Причем Черч вратарь советской школы и ставит бразила
морозз
морозз
   38 / 831
21 ноября в 11:56
Уходя - уходи, но у нас такой блин менталитет...что объявив об уходе и от праздновав этот уход, затем по просьбам телезрителей и общественности все возвращаются, чтобы и дальше гнобить нам мозги!
У нас подрастает молодое поколение талантливых голкиперов и что немаловажно, уже являющихся основными вратарями в топ клубах России, зачем нам варяги и Шунины!
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 11:53
Третьим – Акинфеева.
galem72
galem72
   69 / 831
21 ноября в 11:06
После столь качественного совета от аршавы, усачу остаётся только лишь исполнить это. ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 831
21 ноября в 10:22
Сейчас такой период...
Гильерме уже не кипер сборной...
А Сафонов еще не кипер сборной...

Ждем летом Матвея как первого номера сборной...
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
21 ноября в 10:13
Да хоть и Сафонов, лишь бы четыре не пропускал.
ekliziast
ekliziast ответил Так Себе Аналитик
   205 / 831
21 ноября в 09:39
Усачу бесполезно что-нибудь объяснять, он свою железнодорожную линию с широкой колеей между ног будет гнуть до последнего. Гильерме еще на Евро в очко запустит пару-тройку))
Стасу не надо ни чего объяснять , он понимает не меньше нас, и видит кого ставить.Помните как ему навязывали Денисова , и где сейчас этот Денисов?.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
21 ноября в 09:16
    ekliziast
    ekliziast
       205 / 831
    21 ноября в 09:15
    Я думаю , что Стас не глупее чипсоеда , и сам разберётся , тем более он сам отличный вратарь, в прошлом.
    Морозовский
    Морозовский ответил cska1948
       3 / 831
    21 ноября в 09:11
    В России формулировку: "По многочисленным просьбам трудящихся..." никто не отменял. Так что о том, что Акинфеев не вернётся в сборную говорить ещё рано.
    Тогда это будет выглядеть очень не красиво: ладно, типа, сжалюсь, Я, над вами, так и быть!
    shlomo
    shlomo
       198 / 831
    21 ноября в 09:06
    По мне любой Россиянин, но не Гильерме....
    time out
    time out
       41 / 831
    21 ноября в 08:23
    По-третьему Аршавину все равно. А мне по всем все равно, лишь бы стояли качественно.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       350 / 831
    21 ноября в 08:14
    Тренер сам решит.
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       75 / 831
    21 ноября в 08:09
    Рано еще, станет как максименко.
    Doping_87
    Doping_87
       556 / 831
    21 ноября в 07:46
    Сафонова, Шапи и Соболева пора уже вызывать.
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       404 / 831
    21 ноября в 07:43
    Пусть пока Сафонов набирается опыта в молодежке:)
    Big krendel
    Big krendel
       33 / 831
    21 ноября в 07:40
    Зачем позвали в сборную натурализованного?
    cska1948
    cska1948 ответил Морозовский
       169 / 831
    21 ноября в 07:33
    Этих ребят кликнули на помощь и они сразу отозвались помочь. С Игорем уже всё по другому. Уважения больше будет, если не вернётся и слово своё сдержит. Пауза затянулась - лучше даже уже ничего не отвечать, слово он своё сказал.
    В России формулировку: "По многочисленным просьбам трудящихся..." никто не отменял. Так что о том, что Акинфеев не вернётся в сборную говорить ещё рано.
    cska plus
    cska plus
       14 / 831
    21 ноября в 07:20
    Насчёт Сафонова я поддерживаю Шаву.
    mihaluch
    mihaluch
       98 / 831
    21 ноября в 06:50
    Да что вы все на Конифее зациклились? Как в своё время на Брежневе.
    112910415
    112910415
       67 / 831
    21 ноября в 05:11
    и это очевидно
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       311 / 831
    21 ноября в 05:02
    Жаль что у Митрюшкина все пошло наперекосяк.
    mangoх12
    mangoх12
       54 / 831
    21 ноября в 02:11
    Надо готовить на перспективу
    Башмакоса
    Башмакоса
    21 ноября в 01:51
    Уверен в том, что Сафонов после ЧЕ основным и станет, но не раньше.
    minai
    minai
       162 / 831
    21 ноября в 00:36
    А вот я поддерживаю.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       10 / 831
    21 ноября в 00:12
    Усачу бесполезно что-нибудь объяснять, он свою железнодорожную линию с широкой колеей между ног будет гнуть до последнего.

    Гильерме еще на Евро в очко запустит пару-тройку))
    Морозовский
    Морозовский ответил Leha-ha50
       3 / 831
    20 ноября в 23:53
    Почему же ??? А Жирков, Игнашевич??? Но я не думаю , что он вернется?!?
    Этих ребят кликнули на помощь и они сразу отозвались помочь. С Игорем уже всё по другому. Уважения больше будет, если не вернётся и слово своё сдержит. Пауза затянулась - лучше даже уже ничего не отвечать, слово он своё сказал.
    LOpp
    LOpp
       19 / 831
    20 ноября в 23:47
    Эээ Аршавин, не забывай на каком канале ты работаешь. Основным вратарём сборной должен стать Лунёв, вторым - Михаил Кержаков. Третьим - Малафеев, если возобновит карьеру.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Морозовский
       17 / 831
    20 ноября в 23:43
    Если Игорь вернётся - это будет самый отвратительный его театральный поступок в спортивной карьере.
    Почему же ??? А Жирков, Игнашевич???
    Но я не думаю , что он вернется?!?
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