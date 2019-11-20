Аршавин: «Основным вратарём сборной должен стать Сафонов»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто должен быть первым вратарем сборной России на предстоящем чемпионате Европы-2020:
Я бы в качестве основного вратаря рассмотрел Матвея Сафонова, вторым — Гильерме. Кто будет третьим — все равно.
Но если поедет все-таки Игорь Акинфеев, то первым в любом случае будет он.
Ранее бывший тренер Акинфеева рассказал о перспективах молодых голкиперов в сборной России.
У нас подрастает молодое поколение талантливых голкиперов и что немаловажно, уже являющихся основными вратарями в топ клубах России, зачем нам варяги и Шунины!
У нас подрастает молодое поколение талантливых голкиперов и что немаловажно, уже являющихся основными вратарями в топ клубах России, зачем нам варяги и Шунины!
Гильерме уже не кипер сборной...
А Сафонов еще не кипер сборной...
Ждем летом Матвея как первого номера сборной...
Гильерме уже не кипер сборной...
А Сафонов еще не кипер сборной...
Ждем летом Матвея как первого номера сборной...
Гильерме еще на Евро в очко запустит пару-тройку))
Гильерме еще на Евро в очко запустит пару-тройку))
Но я не думаю , что он вернется?!?
Но я не думаю , что он вернется?!?