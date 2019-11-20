Аршавин: «Основным вратарём сборной должен стать Сафонов»

Бывший форвард сборной России поделился мнением о том, кто должен быть первым вратарем сборной России на предстоящем чемпионате Европы-2020:

Я бы в качестве основного вратаря рассмотрел , вторым — Гильерме. Кто будет третьим — все равно.

Но если поедет все-таки , то первым в любом случае будет он.