ГлавнаяНовости

Березовский: «Разговоры о Бердыеве и Петреску не мешают команде»

20 ноября 2019, 21:50

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский отреагировал на слухи о том, что у команды в ближайшее время может появиться новый наставник.

Разговоры про Бердыева и Петреску сильно мешают команде? После матча с ЦСКА эти разговоры вселяли неясность, но на данном этапе это вряд ли будет мешать нам, потому что ребята и команда понимают, что более глобальных изменений в этих трех турах не будет, а дальше только жизнь покажет. Сейчас наше положение обязывает к тому, что футболисты и без слов сами прекрасно понимают, это не те игроки, которые занимают такое место в турнирной таблице чемпионата России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шипшев: «Допускали ошибки в простых ситуациях»
Вчера, 23:14 Комментарии3
Крыховяк: «Во втором тайме играли плохо»
Вчера, 22:55 Комментарии1
Сёмин: «Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам»
Вчера, 22:39 Комментарии4
Агент Маньяков: «Стоимость Миранчука для Европы – не больше € 10 млн»
Вчера, 19:37 Комментарии27
Агент Зинченко: «Алексей Миранчук стоит от 20 до 30 миллионов евро»
Вчера, 18:56 Комментарии21
Президент «Урала» положительно оценил встречу с Дюковым
Вчера, 17:30 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
azures
azures
   58 / 831
21 ноября в 08:02
Морозовский
Вчера 23:40
Филиалам, не место в чемпионате России - тут должен торжествовать спортивный принцип.

Тогда нужно убрать ростовский филиал из чемпионата.
cska plus
cska plus
   14 / 831
21 ноября в 07:38
Команде пофиг.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
20 ноября в 23:40
Филиалам, не место в чемпионате России - тут должен торжествовать спортивный принцип.
ermak6848
ermak6848
   329 / 831
20 ноября в 22:24
главное меньше суеты и всё у фк СОЧИ - получится...
волгодон 2
волгодон 2
   32 / 831
20 ноября в 21:57
Ротенберг с таким Березовским поладит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100