Березовский: «Разговоры о Бердыеве и Петреску не мешают команде»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» отреагировал на слухи о том, что у команды в ближайшее время может появиться новый наставник.

Разговоры про Бердыева и Петреску сильно мешают команде? После матча с ЦСКА эти разговоры вселяли неясность, но на данном этапе это вряд ли будет мешать нам, потому что ребята и команда понимают, что более глобальных изменений в этих трех турах не будет, а дальше только жизнь покажет. Сейчас наше положение обязывает к тому, что футболисты и без слов сами прекрасно понимают, это не те игроки, которые занимают такое место в турнирной таблице чемпионата России.