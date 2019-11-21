Черчесов: «Мы старались показывать яркий футбол»

Наставник сборной России Станислав Черчесов подвел итоги квалификационного раунда Евро-2020.
Наша команда завершила отборочный цикл Евро-2020.
Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную.
Огромное вам спасибо. До встречи на Евро!
Может дойдёт до Стасика и на Евро грамотно сыграет, а эти матчи были просто уловка на будущее.
Может дойдёт до Стасика и на Евро грамотно сыграет, а эти матчи были просто уловка на будущее.
точно не думали про зрелищность футбола
точно не думали про зрелищность футбола
Сборная России сыграет с Бельгией на чемпионате Европы
Как сообщает пресс-служба УЕФА, бельгийская сторона обвиняется по двум эпизодам. В первом случае представители УЕФА обратили внимание на то, что вышедший на замену в перерыве матча защитник Дедрик Боята появился на поле в футболке своего партнера по команде - нападающего Миши Батшуайи.
Боята отыграл 10 минут, и лишь после этого официальные лица матча обратили внимание на несоответствие футболки и футболиста. В итоге игрок переоделся и продолжил встречу.
Во втором случае сборная Бельгии поздно вышла на матч, нарушив один из пунктов регламента соревнований. Решение дисциплинарного комитета УЕФА по этим двум инцидентам будет вынесено 12 декабря.
По всей видимости, Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию ожидает денежный штраф.
Сборная России сыграет с Бельгией на чемпионате Европы
Как сообщает пресс-служба УЕФА, бельгийская сторона обвиняется по двум эпизодам. В первом случае представители УЕФА обратили внимание на то, что вышедший на замену в перерыве матча защитник Дедрик Боята появился на поле в футболке своего партнера по команде - нападающего Миши Батшуайи.
Боята отыграл 10 минут, и лишь после этого официальные лица матча обратили внимание на несоответствие футболки и футболиста. В итоге игрок переоделся и продолжил встречу.
Во втором случае сборная Бельгии поздно вышла на матч, нарушив один из пунктов регламента соревнований. Решение дисциплинарного комитета УЕФА по этим двум инцидентам будет вынесено 12 декабря.
По всей видимости, Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию ожидает денежный штраф.