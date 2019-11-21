Черчесов: «Мы старались показывать яркий футбол»

Наставник сборной России подвел итоги квалификационного раунда Евро-2020.

Наша команда завершила отборочный цикл Евро-2020.

Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную.

Огромное вам спасибо. До встречи на Евро!