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Черчесов: «Мы старались показывать яркий футбол»

21 ноября 2019, 00:44

Наставник сборной России Станислав Черчесов подвел итоги квалификационного раунда Евро-2020.

Наша команда завершила отборочный цикл Евро-2020.

Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную.

Огромное вам спасибо. До встречи на Евро!

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   37 / 831
21 ноября в 17:09
"но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков"Это с Бельгией показали? Если что, я один из многочисленных болельщиков.
sn_spb
sn_spb
   141 / 831
21 ноября в 13:31
Нет претензий к сборной, есть претензии к некоторым болельщикам.
Сп62
Сп62
   110 / 831
21 ноября в 13:04
Разумеется, яркость игры сборной зависит от соперника, как бы мы не старались.
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман ответил рус фан
   364 / 831
21 ноября в 10:57
Наша команда прибавила после ЧМ, но вот игра средней линии при обороне своих ворот неровная. Черчесу и нашей сборной удачи на предстоящем Евро.
ЕЩЕ ПРИБАВИЛА ? Значит, на Евро будем в полуфинале, как минимум. Если из группы выйдем.
Faustello
Faustello
   53 / 831
21 ноября в 08:36
Дехлофосом бы в сборной попшикать от тараканов и деревья 61..щие убрать.
Байкал-38.
Байкал-38.
   86 / 831
21 ноября в 08:24
С Бельгией надо было от обороны играть, а то пошли все вперёд, а они четвертом на одного Гилю выходили. Тупая тактика. Умный тренер всегда поймёт с кем надо красиво, зрелищно играть, а с кем засушить игру.
Может дойдёт до Стасика и на Евро грамотно сыграет, а эти матчи были просто уловка на будущее.
VIPded
VIPded
   68 / 831
21 ноября в 08:23
Удачи нашей сборной!!!
Багор
Багор
   61 / 831
21 ноября в 07:58
А получался зачастую спартаковский.
cska plus
cska plus
   14 / 831
21 ноября в 07:28
    112910415
    112910415
       67 / 831
    21 ноября в 06:42
    лицемерит малость
    точно не думали про зрелищность футбола
    sir_Alex
    sir_Alex
       23 / 831
    21 ноября в 06:16
    Ну-ну!😉
    рус фан
    рус фан
       240 / 831
    21 ноября в 05:18
    Наша команда прибавила после ЧМ, но вот игра средней линии при обороне своих ворот неровная. Черчесу и нашей сборной удачи на предстоящем Евро.
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       34 / 831
    21 ноября в 02:56
    Красочный, зрелищный футбол мы можем показывать только против Сан-Марино, Кипра, Аравии и пр. стран которые априори слабее. Против достойных соперников это мучение и стресс смотреть наши игры(((
    Гавриленко
    Гавриленко ответил minai
       4 / 831
    21 ноября в 02:08
    Просто дзюба стырил бабло, задним числом штрафуют)
    Mangur
    Mangur
       344 / 831
    21 ноября в 01:17
    Без комментариев
    Морозовский
    Морозовский ответил minai
       3 / 831
    21 ноября в 01:09
    УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет с Бельгией на чемпионате Европы Как сообщает пресс-служба УЕФА, бельгийская сторона обвиняется по двум эпизодам. В первом случае представители УЕФА обратили внимание на то, что вышедший на замену в перерыве матча защитник Дедрик Боята появился на поле в футболке своего партнера по команде - нападающего Миши Батшуайи. Боята отыграл 10 минут, и лишь после этого официальные лица матча обратили внимание на несоответствие футболки и футболиста. В итоге игрок переоделся и продолжил встречу. Во втором случае сборная Бельгии поздно вышла на матч, нарушив один из пунктов регламента соревнований. Решение дисциплинарного комитета УЕФА по этим двум инцидентам будет вынесено 12 декабря. По всей видимости, Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию ожидает денежный штраф.
    Вот бы было здорово, если б им технарь 5 : 0 влупили и, все пять банок на Дзюбу записали! Представляю фэйс Кержака!
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 831
    21 ноября в 01:04
    До свидания! Всем, спасибо! До ноВых встречЪ, на ЕВРО!
    minai
    minai
       162 / 831
    21 ноября в 01:04
    УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.
    Сборная России сыграет с Бельгией на чемпионате Европы
    Как сообщает пресс-служба УЕФА, бельгийская сторона обвиняется по двум эпизодам. В первом случае представители УЕФА обратили внимание на то, что вышедший на замену в перерыве матча защитник Дедрик Боята появился на поле в футболке своего партнера по команде - нападающего Миши Батшуайи.
    Боята отыграл 10 минут, и лишь после этого официальные лица матча обратили внимание на несоответствие футболки и футболиста. В итоге игрок переоделся и продолжил встречу.
    Во втором случае сборная Бельгии поздно вышла на матч, нарушив один из пунктов регламента соревнований. Решение дисциплинарного комитета УЕФА по этим двум инцидентам будет вынесено 12 декабря.
    По всей видимости, Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию ожидает денежный штраф.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       17 / 831
    21 ноября в 00:58
    Ждем Евро, там и итоги можно подвести.
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