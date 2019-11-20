Березовский: «Я буду руководить командой в оставшихся трёх матчах»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» рассказал о своей роли в клубе.

Сегодня я провел первый тренировочный день с командой, готовимся к игре с «Уфой». Тренерский штаб остается неизменным, он останется таким на оставшиеся три матча. У меня сейчас нет лицензии PRO, она только в процессе, поэтому я не могу на долгосрочное время руководить командой, поэтому договорились, что в оставшихся трех матчах командой буду руководить я.

Командный ужин? На данный момент это все очень быстро происходит, возможно, мы соберемся всей командой в неформальной обстановке и поговорим между собой, а возможно, будем разговаривать индивидуально.