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Березовский: «Я буду руководить командой в оставшихся трёх матчах»

20 ноября 2019, 21:57

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский рассказал о своей роли в клубе.

Сегодня я провел первый тренировочный день с командой, готовимся к игре с «Уфой». Тренерский штаб остается неизменным, он останется таким на оставшиеся три матча. У меня сейчас нет лицензии PRO, она только в процессе, поэтому я не могу на долгосрочное время руководить командой, поэтому договорились, что в оставшихся трех матчах командой буду руководить я.

Командный ужин? На данный момент это все очень быстро происходит, возможно, мы соберемся всей командой в неформальной обстановке и поговорим между собой, а возможно, будем разговаривать индивидуально.

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Все комментарии
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   176 / 831
21 ноября в 08:18
Только удачи!
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
21 ноября в 08:17
Дайте Березовскому спокойно поработать, авось получится.
cska plus
cska plus
   14 / 831
21 ноября в 07:36
Удачи Березовскому!
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
20 ноября в 23:30
9 очков "сОчам" с этой фамилией тренера гарантировано!
beefs
beefs
   168 / 831
20 ноября в 23:17
Удачи...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   22 / 831
20 ноября в 22:49
    Abverin
    Abverin
       48 / 831
    20 ноября в 22:09
    Удачи Березовскому!
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