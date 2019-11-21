Жирков: «Хорошо, что спокойно вышли на Евро»

Игрок сборной России прокомментировал выход команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Хорошо, что заняли второе место в своей группе и спокойно вышли на чемпионат Европы. Могли, наверное, выступить и лучше в этой квалификации, но чего-то все-таки не хватило. Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю.

Бельгия? Мы прекрасно понимаем, что это очень хорошая команда. У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьезный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро.