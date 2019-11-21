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Жирков: «Хорошо, что спокойно вышли на Евро»

21 ноября 2019, 07:41

Игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал выход команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Хорошо, что заняли второе место в своей группе и спокойно вышли на чемпионат Европы. Могли, наверное, выступить и лучше в этой квалификации, но чего-то все-таки не хватило. Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю.

Бельгия? Мы прекрасно понимаем, что это очень хорошая команда. У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьезный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро.

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Все комментарии
Петрович93
Петрович93
   447 / 831
21 ноября в 17:44
Спокойно и беславно не выйдете из группы на ЧЕ
dok66
dok66
   293 / 831
21 ноября в 16:53
Вышли спокойно , и хорошо . Сложно было не выйти
kotmyshka
kotmyshka
   218 / 831
21 ноября в 11:44
хорошо
Mi6
Mi6
   486 / 831
21 ноября в 11:35
Спокойно с бельгийским позором
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 11:32
Вышли для того, чтобы не выйти из группы на ЧЕ. Как обычно.
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   364 / 831
21 ноября в 11:16
Если из таких групп выходить "не спокойно", то зачем тогда вообще выходить ?
beefs
beefs
   168 / 831
21 ноября в 10:56
Три матча на Евро-20 сыграют, а дальше вряд-ли...
cska plus
cska plus
   14 / 831
21 ноября в 10:53
Все говорят только о Бельгии.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   144 / 831
21 ноября в 10:27
В жизни всё идёт по кругу . Сейчас вышли ,завтра зайдёте ! )) Если вас Бельгия ,не имея мотивации ,пешком обыграла , а это всего лишь Бельгия ,то что будет с другими и с мотивацией ???!!!! )))
Бомж немытый
Бомж немытый
   51 / 831
21 ноября в 10:14
Еще бы не вышли.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
21 ноября в 10:03
Спасибо жеребьевке. А Юрику пора заканчивать в сборной. Со слабенькими еще тянет , а с сильными уже не то, силенок явно не хватает.
Caniggia
Caniggia
   47 / 831
21 ноября в 08:57
Единственный плюс этой сборной - научились обыгрывать дворовые команды.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
21 ноября в 08:06
Хорошо.
DanjaG
DanjaG
   140 / 831
21 ноября в 07:55
Трудно было не выйти с такой группы.
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