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Моуриньо: «Если кто-то не разделяет мои принципы, у нас возникает проблема»

21 ноября 2019, 18:47

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо на первой пресс-конференции в роли наставника команды рассказал о своих принципах в работе.

Я читал кое-что о Коби Брайанте, прирожденном победителе и образцовом профессионале. Он отмечает: «Люди говорят, что со мной сложно, но со мной сложно только тем, кто не разделяет мои принципы». Что касается меня, то все мои действия ориентированы на команду, на коллектив. Я думаю о профессионализме, уважении друг к другу, к клубу и болельщикам. Я не могу отступиться от этого. Если есть кто-то, не разделяющий данные принципы, у нас возникает проблема. Чтобы быть большим игроком, нужно делать партнеров по команде лучше.

Отметим, что во время общения с прессой Моуриньо также признал свои ошибки при работе в предыдущих клубах.

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Все комментарии
galem72
galem72
   69 / 833
вчера в 10:26
"...если кто-то не разделяет мои принципы, у нас возникает проблема..."

Вот так примитивно он поступал в своих клубах. Есть только его, как он считал, правильные мнение и решение, а все остальные — просто дилетанты, и должны исполнять его хотелки.
Ох, и хапнет горя Птичник с этим павлином.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 833
вчера в 07:45
Не все принципы одинаково полезны!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
   274 / 833
вчера в 05:59
Главный принцип Моуриньо - в поражениях я не виноват, но в победах только моя заслуга.
dzvinka
dzvinka
   77 / 833
вчера в 02:52
во-во, видите новая команда у него в голове все нытье... что игроки не профессиональны а он профессионален... ща будет мутить воду как в мю, ведь конфликт в его голове не исчерпан... а страдать будет новый клую... многострадательный и так))
злойшериф
злойшериф ответил Klaksvikar Itrottarselag
   690 / 833
21 ноября в 23:23
Начиная с Реала довольно быстро набирается примерно с полсостава неразделяющих, а следом приходят проблемы.
а в чем преимущество когда все в хороших отношениях ,но клуб ничего не выигрывает ? на самом деле все хотят за свою карьеру что то выиграть а не вспоминать вот мл....ть какой у нас был дружный коллектив ) ток один минус ничего мы не выиграли а так все хорошо ,кому это надо то ?))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   316 / 833
21 ноября в 23:05
Начиная с Реала довольно быстро набирается примерно с полсостава неразделяющих, а следом приходят проблемы.
kotmyshka
kotmyshka
   225 / 833
21 ноября в 22:54
посмотрим, что будет дальше
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответил Болот Сарбанов
   805 / 833
21 ноября в 22:44
Только что говорил что не будет повторять предыдущих ошибок, а снова начал свою песню: "Кто не со мной - тот против меня."
Такой и должна быть позиция тренера по отношению к своим подопечным. Есть пример МЮ и Барселоны где тренерский состав идет на поводу у лидеров в раздевалке, и что в этом хорошего?!
В любом случае Моуриньо удачи, надеюсь он разбавит компанию Пепа и Юргена, скучно стало в последнее время в АПЛ...
Cremen
Cremen
   56 / 833
21 ноября в 19:57
У клуба будут проблемы точно.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   646 / 833
21 ноября в 19:28
Кажется мне что Моуриньо теперь будет спорить с руководством Шпор.
cska plus
cska plus
   14 / 833
21 ноября в 19:28
Уже есть проблемы.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   176 / 833
21 ноября в 19:09
Только что говорил что не будет повторять предыдущих ошибок, а снова начал свою песню: "Кто не со мной - тот против меня."
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   221 / 833
21 ноября в 19:05
Мне нравится Жозе,он специалист по оббиранию евреев. Сначала чукотского,после небольшого перерыва,сделал дубль. Видать поднадоел этот гражданин,решил американских трясануть,а теперь и бритишджу тоже не помешает. Я вам скажу поиметь такие Трофеи,гораздо круче всяких футбольных титулов. Моуриньо можно обвинить в антисемитизме,за его поступки. Не удивлюсь,если через 10 лет,он станет Премьером Израиля.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   159 / 833
21 ноября в 18:52
Видать Особенный на досуге удосужился прочитать 12 стульев, как раз таки тематика подходит 1 Жозэ и 11 обычных футболишек.
VIPded
VIPded
   68 / 833
21 ноября в 18:49
Скоро начнется... Купились шпоры на крючок Асабливага...)))
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