Моуриньо: «Если кто-то не разделяет мои принципы, у нас возникает проблема»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо на первой пресс-конференции в роли наставника команды рассказал о своих принципах в работе.
Я читал кое-что о Коби Брайанте, прирожденном победителе и образцовом профессионале. Он отмечает: «Люди говорят, что со мной сложно, но со мной сложно только тем, кто не разделяет мои принципы». Что касается меня, то все мои действия ориентированы на команду, на коллектив. Я думаю о профессионализме, уважении друг к другу, к клубу и болельщикам. Я не могу отступиться от этого. Если есть кто-то, не разделяющий данные принципы, у нас возникает проблема. Чтобы быть большим игроком, нужно делать партнеров по команде лучше.
Отметим, что во время общения с прессой Моуриньо также признал свои ошибки при работе в предыдущих клубах.
Вот так примитивно он поступал в своих клубах. Есть только его, как он считал, правильные мнение и решение, а все остальные — просто дилетанты, и должны исполнять его хотелки.
Ох, и хапнет горя Птичник с этим павлином.
Вот так примитивно он поступал в своих клубах. Есть только его, как он считал, правильные мнение и решение, а все остальные — просто дилетанты, и должны исполнять его хотелки.
Ох, и хапнет горя Птичник с этим павлином.
В любом случае Моуриньо удачи, надеюсь он разбавит компанию Пепа и Юргена, скучно стало в последнее время в АПЛ...
В любом случае Моуриньо удачи, надеюсь он разбавит компанию Пепа и Юргена, скучно стало в последнее время в АПЛ...