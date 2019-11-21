Моуриньо: «Если кто-то не разделяет мои принципы, у нас возникает проблема»

Главный тренер «Тоттенхэма» на первой пресс-конференции в роли наставника команды рассказал о своих принципах в работе.

Я читал кое-что о Коби Брайанте, прирожденном победителе и образцовом профессионале. Он отмечает: «Люди говорят, что со мной сложно, но со мной сложно только тем, кто не разделяет мои принципы». Что касается меня, то все мои действия ориентированы на команду, на коллектив. Я думаю о профессионализме, уважении друг к другу, к клубу и болельщикам. Я не могу отступиться от этого. Если есть кто-то, не разделяющий данные принципы, у нас возникает проблема. Чтобы быть большим игроком, нужно делать партнеров по команде лучше.