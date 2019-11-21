Кин: «Я допустил ошибку, мне стоит опустить голову и усердно работать»

Нападающий «Эвертона» заявил, что приложит все усилия, чтобы снова завоевать место в основном составе. Напомним, что игрок был исключен из заявки после очередного опоздания на командное собрание перед встречей с «Саутгемптоном».

Я допустил ошибку. Теперь мне стоит опустить голову и усердно работать. АПЛ сильно отличается от Серии А, и мне требуется время на адаптацию. Если говорить о целях здесь и сейчас, то мне нужно бороться за место в стартовом составе «Эвертона».

Не думаю о трансфере, пусть этим занимаются другие. Я интересуюсь только тем, что происходит в данную минуту.