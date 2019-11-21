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Кин: «Я допустил ошибку, мне стоит опустить голову и усердно работать»

21 ноября 2019, 15:39

Нападающий «Эвертона» Моизе Кин заявил, что приложит все усилия, чтобы снова завоевать место в основном составе. Напомним, что игрок был исключен из заявки после очередного опоздания на командное собрание перед встречей с «Саутгемптоном».

Я допустил ошибку. Теперь мне стоит опустить голову и усердно работать. АПЛ сильно отличается от Серии А, и мне требуется время на адаптацию. Если говорить о целях здесь и сейчас, то мне нужно бороться за место в стартовом составе «Эвертона».

Не думаю о трансфере, пусть этим занимаются другие. Я интересуюсь только тем, что происходит в данную минуту.

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Все комментарии
Номер Один
Номер Один
   740 / 831
21 ноября в 18:53
Пойти в дворовую бей-беги лигу это основная ошибка.
obana777
obana777
   87 / 831
21 ноября в 17:21
Уже хорошо то, что нашел силы признать свою ошибку.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 831
21 ноября в 16:38
Дошло наконец то
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
21 ноября в 15:50
в апл играть нужно уметь и работать, это не в кабинете сидеть)
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