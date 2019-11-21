Роджерс прокомментировал дебют Мэддисона в сборной Англии

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал дебют полузащитника «лис» Джеймса Мэддисона в сборной Англии в минувшее окно для матчей национальных команд.
Мы все очень рады за Джеймса. В сборной Англии есть немало хороших игроков, и это дело предпочтения в вопросе, кого они хотят выпустить на поле. Джеймс Мэддисон способен играть, в этом нет сомнений.
Напомним, недавно стало известно, что Мэддисон вскоре может продлить контракт с «Лестером».
Пробовались также Дринквотер и Олбрайтон .
Неплохо для скромняги- Лестера.
Пробовались также Дринквотер и Олбрайтон .
Неплохо для скромняги- Лестера.