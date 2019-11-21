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Роджерс прокомментировал дебют Мэддисона в сборной Англии

21 ноября 2019, 17:52

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал дебют полузащитника «лис» Джеймса Мэддисона в сборной Англии в минувшее окно для матчей национальных команд.

Мы все очень рады за Джеймса. В сборной Англии есть немало хороших игроков, и это дело предпочтения в вопросе, кого они хотят выпустить на поле. Джеймс Мэддисон способен играть, в этом нет сомнений.

Напомним, недавно стало известно, что Мэддисон вскоре может продлить контракт с «Лестером».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 10:17
Джеймс красава!
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
вчера в 08:28
Класс свой можно показать только с сильными соперниками.
Roman73
Roman73
   151 / 831
21 ноября в 22:33
Провинциальный Лестер делегировал в национальную команду нескольких хороших игроков. Макгваер, Чиллвел, Варди, яМедиссон.
Пробовались также Дринквотер и Олбрайтон .
Неплохо для скромняги- Лестера.
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