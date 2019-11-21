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Моуриньо: «Я понял, что допускал ошибки»

21 ноября 2019, 18:23

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо на первой пресс-конференции в качестве наставника «шпор» признал, что ошибался во время работы в предыдущих клубах.

Я понял, что допускал ошибки, но не спрашивайте, какие именно. Я не буду совершать те же ошибки. Я сделаю новые, но не те, что были в прошлом. Я расслаблен, мотивирован и готов. Думаю, игроки почувствовали это за то время, что я нахожусь в клубе.   

Отметим, что на пресс-конференции Моуриньо также высказался о предыдущем наставнике «шпор» Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 11:01
Ну опять самопиар пошел ...
galem72
galem72
вчера в 10:22
Сплошная фальшь от жазины. Самовлюблённый нарцисс не способен признать свои ошибки. Для него всегда будут виноваты другие, только не он сам.
milanetto10
milanetto10
вчера в 09:58
увидим ху ис ху
Sadjon
Sadjon
вчера в 09:26
Удачи тебе Жозе, как всегда будешь в тренде....
beefs
beefs
вчера в 08:49
Поживём, увидим...
realdogge the gunner
realdogge the gunner
вчера в 08:33
trash talk :D скучал по этому
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 08:33
Покажет только время и будущие матчи шпор! А пока что можно пожелать Мауру только удачи, но только не в матчах с Манчестер Юнайтед)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:33
Слишком много говорит.
Лучше бы работал...
ДСА
ДСА
вчера в 08:29
Теперь узнаем его истинный тренерский класс.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 07:05
Просто поболтал.
dzvinka
dzvinka
вчера в 02:56
жозефина готова принимать))) рофл
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 02:10
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Кайзер Созе
Кайзер Созе
вчера в 00:28
Новые, но по старым лейкалам...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
21 ноября в 22:38
все же признал, что ошибался, есть интересно такое в контракте сейчас со шпорами?))
da da da
da da da
21 ноября в 22:37
жаль Моура,Пеп его 2й раз выкинет из АПЛ.
REAL MADRID KING
REAL MADRID KING
21 ноября в 22:25
он неисправим
pomor 445
pomor 445
21 ноября в 21:48
Главную ошибку уже повторил: снова начал языком молоть.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 ноября в 21:38
Начинается балабольство
зигзаг
зигзаг
21 ноября в 21:38
Пижонство с Евой Карнейро и прочие постоянные скандалы его ошибки, но без них не было бы того Моура
Caniggia
Caniggia
21 ноября в 20:50
Что-то уже мало верится в успех когда-то неплохого тренера, превратившегося со временем из-за пагубного влияния больших денег, в пафосного и лицемерного интригана и афериста, зарабатывающего на разорванных с ним крупных контрактах.
shlomo
shlomo
21 ноября в 20:49
Будем посмотреть...как будут играть "шпоры"...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 ноября в 20:35
Самокритично!!! Но на зарплате это не сказалось, свое получил по полной!!!
drug01
drug01
21 ноября в 20:25
Молодец! Трезво мыслит!
112910415
112910415
21 ноября в 20:25
обещать новые ошибки - это оптимистично !
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
21 ноября в 20:11
Ты совершил ошибку ,когда выбрал заштатный Тотенхем вместо великого Зенита.
particular
particular
21 ноября в 19:47
О своих следующих ошибках, видимо, признается на следующих прессухах..:))
praporchik zadov
praporchik zadov
21 ноября в 19:34
Лягушатник троль инетовский…..
Big krendel
Big krendel
21 ноября в 19:33
Удачи ему.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
21 ноября в 19:31
Да не было никаких ошибок, Жозе ты слишком строг к себе!
Rattlehead
Rattlehead ответил Так Себе Аналитик
21 ноября в 19:28
"Я не буду совершать те же ошибки." Видимо, когда-то на недостаточный срок контракт подписал или со слишком маленькой неустойкой)) О чем еще Жозик может сожалеть))
О том, что не возглавил в свое время Анжи)
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