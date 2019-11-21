Моуриньо: «Я понял, что допускал ошибки»

21 ноября 2019, 18:23

Главный тренер «Тоттенхэма» на первой пресс-конференции в качестве наставника «шпор» признал, что ошибался во время работы в предыдущих клубах.

Я понял, что допускал ошибки, но не спрашивайте, какие именно. Я не буду совершать те же ошибки. Я сделаю новые, но не те, что были в прошлом. Я расслаблен, мотивирован и готов. Думаю, игроки почувствовали это за то время, что я нахожусь в клубе.

Отметим, что на пресс-конференции Моуриньо также высказался о предыдущем наставнике «шпор» .