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Ал. Миранчук попал на обложку журнала Tuttosport

вчера, 13:05

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку итальянской газеты Tuttosport.

По информации издания, стоимость 24-летнего российского хавбека, который, по слухам, может перейти в «Ювентус», составляет 20 миллионов евро.

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Все комментарии
Краснодар-65
Краснодар-65
   221 / 831
вчера в 17:19
Интересно, сколько его агент заплатил за эту фотку?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 831
вчера в 16:24
Конечно, я сомневаюсь, переходить ли одному, без Антона. Мы ж близнецы. Нас с детства называют Миранчук и Гек, понимаете? Всегда вместе. Я осознаю, что на скамейке в «Юве» шикарная компания — Дибала, Дуглас Коста, Игуаин, теперь еще Роналду на последние минут 20-30 иногда подсаживается. Но все они не говорят по-русски. Я бы все-таки предпочел сидеть с братом, будет с кем обсуждать футбол», — цитирует мысли Маринчука Tuttosport.))))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил d_fincher
   328 / 831
вчера в 16:23
И в чем это проявляется?
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил СПОРТ СПОРТ
   176 / 831
вчера в 16:18
следишь за её творчеством?
Нет, слежу за успехами Пердивщика.
makerdream
makerdream
   136 / 831
вчера в 15:42
хаха...)))) лучше семина возьмите...
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ ответил Aндрей Сибиряков
   178 / 831
вчера в 15:22
Бузова тоже на обложках журналов с микрофоном, но назвать ее даже известной певицей ни у кого язык не повернется.
следишь за её творчеством?
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   176 / 831
вчера в 15:14
Бузова тоже на обложках журналов с микрофоном, но назвать ее даже известной певицей ни у кого язык не повернется.
Abverin
Abverin
   48 / 831
вчера в 15:06
Какой пиар средненького игрока.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   75 / 831
вчера в 13:39
А внизу надпись, он проиграл даже пердивному спартаку.
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 831
вчера в 13:31
Надпись на итальянском - на 66 нам Миранчук)
Даже над одним из лучших игроков России стебутся.
Rheinfall
Rheinfall
   219 / 831
вчера в 13:25
обычная желтая гоббская газетенка которой нет веры вообще
d_fincher
d_fincher ответил КЭТиК
   45 / 831
вчера в 13:14
Скоро начнется звездная болезнь.
Она второй год уже идет.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
вчера в 13:09
Скоро начнется звездная болезнь.
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