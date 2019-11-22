Ал. Миранчук попал на обложку журнала Tuttosport

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку итальянской газеты Tuttosport.
По информации издания, стоимость 24-летнего российского хавбека, который, по слухам, может перейти в «Ювентус», составляет 20 миллионов евро.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку итальянской газеты Tuttosport.
По информации издания, стоимость 24-летнего российского хавбека, который, по слухам, может перейти в «Ювентус», составляет 20 миллионов евро.
Даже над одним из лучших игроков России стебутся.
Даже над одним из лучших игроков России стебутся.