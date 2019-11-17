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Критерии успеха. «Спартаку» важно не доверять

вчера, 17:30

«Красно-белые» побеждают случайно, проигрывают – традиционно. «Соккер.ру» предлагает поменять стратегию. 

Что отличает хороший менеджмент? Умение распоряжаться временем и ресурсами. У «Спартака» слишком много эмоционального и мало рационального. И когда Федун говорит, что не доверяет первым успехам Тедеско – поступает верно. 

«Кононов тоже хорошо начинал», - своевременное напоминание. Не словом, а делом, причем делом полезным. У «Спартака», словно у компании, может быть свой KPI – ключевые показатели эффективности, понятные для оценки прогресса и успешности. 

Тедеско важно показать системный подход, словно он по-прежнему на автомобильном заводе работает. Немца в клуб позвал немец, и на Цорна переложили всю ответственность за выбор тренера, судя по заявлениям, призванным оставить Федунов, Алекперова и совет директоров в стороне – в качестве спонсоров-наблюдателей.   

Если так, то у всех – от строителя Андрея Федуна, который «футболом не занимается» (вырвано из контекста, говорил скорее о всероссийском уровне), до зрителя на трибуне «Открытие Арены» должно быть понимание, как оценить «Спартак» по итогам сезоне? И критерии есть. 

Идеалистичные

Победа над «Зенитом» в гостях. Если бы «Спартак» часто переигрывал врага, то этот критерий шел в другой подгруппе. Но когда речь о матче на «Газпром Арене», и знаем, что в Санкт-Петербурге максимум москвичей – счет 0:0, а обычно уступают 5:0, 5:1 или 4:2, то задача впервые с 2012 года и времен Карпина сломать «Зенит» в гостях переходит в разряд определяющих. Такой разовый успех может задать тон второй части сезона. Матч – 1 декабря. 

Завоевание Кубка России 2020. Во-первых, очень, очень нужен трофей. Во-вторых, победа в Кубке – гарантия попадания в группу Лиги Европы, а это премиальные и опыт. В-третьих, по дороге нужно обыграть ЦСКА и, скорее всего, «Зенит» и «Урал». Ганчаренко, Семак и Парфенов – интересные соперники. Может еще быть Шалимов или Игнашевич – тоже испытание для Тедеско. 

Возвращение в первую пятерку. Знаем, что отрыв в 9 пунктов, но когда на кону 42 очка, а впереди – длительная пауза в чемпионате, которая не только позволит сыграться, но и может означать перемены в действиях соперников, то сдаваться нельзя. В прошлом сезоне «Локомотив» тоже ужасно стартовал, но оказался на второй строчке в РПЛ и попал напрямую в ЛЧ. Второе место «Спартака» будет чудом, но вернуться в пятерку важно. И желательно не потому, что «Ростов» развалится и сам скатится. 

Необходимые

Понятный поставленный футбол. Понятный для игроков «Спартака», ведь чемпионский сезон Карреры как раз и отличает то, что команда знала, как играть. Много дальних ударов, спокойная реакция на погромы в гостях, хорошая работа в опорной зоне, шустрый Промес в атаке, который успевал играть за двоих, высокая линия обороны с перехватами. Сейчас виним «3-5-2» и важно, чтобы эта схема прижилась. Пока есть провалы в понимании игроками довольно сложной концепции игры. 

Тренерские победы над конкурентами. Тедеско должен переиграть, или хотя бы не уступить Семаку, Карпину, Ганчаренко, Мусаеву и Семину. С каждым их этих наставников сыграет минимум один раз, с одним или несколькими – дважды. Только если окажется, что Доменико может с ресурсами «Спартака» и без времени на подготовку удивить перечисленных выше – получите успешных «красно-белых». Летние сборы отличаются от зимних, как январское трансферное окно - от июньского, так что немцу важно удивить конкурентов без раскачки. 

Прирост посещаемости арены. На «Спартак» в России до сих пор ходят. По средней гостевой посещаемости после первого круга «красно-белые» на первом месте. На выезде видят по 25 000 человек за игру. Домашняя посещаемость выше – по 29 100, но это регресс. В прошлом неудачном сезоне собирали по 31 тысяче человек, но поскольку вместимость арены – 45 тысяч, то есть куда расти. Команде Тедеско важно привести фанатов на трибуны – до 35 тысяч вырасти сложно, но нужно стремиться даже к 40 тысячам. Если 29 собирал Кононов, Доменико нужен рок-концерт уровня группы «Ленинград».  

Минимальные

Успешная зимняя селекция. Если Тедеско не позволят подписать одного-двух футболистов зимой, то это будет плохим знаком. «Спартак» покажет и Цорну, и Доменико, что им нужно выкручиваться с внутренними резервами, пока соперники имеют возможность усиливаться. Аршавин прав – Зобнин не прирожденный правый латераль, так что «красно-белым» нужна умная ставка справа, если Рассказов не рванет. И о втором форварде стоит подумать, если у Понсе и Ларссона не получится идеальная связка. 

Прогресс молодых исполнителей. А что останется, если не получится выбраться в пятерку и выиграть Кубок? Конечно же, минимальным критерием, по которым «Спартак» Тедеско можно будет назвать успешным, станет прогресс игроков. Жиго, Зобнин, Джикия и Шюррле должны быть на своем уровне, но Максименко, Айртон, Рассказов, если будет на поле, Крал, Тиль, Понсе и Ларссон должны до конца сезона показать футбол, на который сейчас не способны. Прогресс футболиста виден и визуально, и по статистике, прирост показателей – критерий успеха. 

Хорошая игра - средний результат. Видно, когда команда играет качественно, а когда – нет. У Кононова с классным футболом была беда. Но, допустим, из Кубка вылетят, как «Спартак» делает много лет подряд. Допустим, из первой пятерки никто не оступится, получится, что «красно-белые» застревают на шестом месте. Останется ставка на победу «Зенита» или ЦСКА в Кубке России, чтобы путевка в Лигу Европы досталась «Спартаку» по тому же принципу, что и «Арсеналу». В таком случае Тедеско одобрит часть публики, коллектив будет прогрессировать, но медленно,  с прицелом на рывок со следующей осени. 

Верите в успешный сезон для москвичей?

«Спартаку» важно научиться проигрывать достойно, а побеждать – закономерно. В идеале критерием эффективности станет победа в Кубке России – команда Кононова на такой  подвиг не была способна, если выиграют – родится коллектив Тедеско. И если перерождение произойдет, то это вряд ли останется незамеченным в РПЛ. Новый «Спартак» может ворваться в пятерку, отыграв отставание. Но даже если будут добавлять медленнее, чем народу хочется, могут остаться командой, которую люди одобряют. 

У Тедеско молодой коллектив с нормальным потенциалом, но не это главное – ресурсы в футболе покупаются. Важно, что «Спартак» настолько хорошо изучен, что вся командная проблематика, как на ладони. В менеджменте полезно правильно выделить проблемы, а здесь это уже сделала история постоянных поражений. В футболе успех осязаем. Крутую игру видно глазами, трофеи можно потрогать, а успешного тренера редко обзывают фанаты – отношение можно услышать. 

Если относиться к «Спартаку» как к компании в глубоком давнем кризисе, то не трудно выделить то, что докажет прогресс Федуну и болельщикам. И это одновременно и критерии для проверки результата, и отчасти – план действий. Алгоритмы превращения богатых клубов еще и в успешые не такие сложные, как бедных. Поэтому у «Спартака» нет повода для жалоб, для воя, для тоски. Все разговоры о среднем составе и сильных конкурентах не сработают, если показать максимум, чего обычно не делают. 

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Великолепный
   113 / 859
вчера в 23:05
Не видать спартаку кубок как своих ушей.
Кубок будет у Зенита или ЦСКА.
А для нынешнего Спартака - предел - четверть-финал...
Nikola45
Nikola45
   172 / 859
вчера в 23:04
Да ничего! Зимой парася Кубок Канделаки отхватят опять! )) Сам Федун Москалева привезет судить ))
Leningrad 84
Leningrad 84
   113 / 859
вчера в 23:01
Верно подметил Горин: "КБ побеждают случайно, проигрывают – традиционно!"
Этим все сказано...
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   484 / 859
вчера в 21:38
Как обычно в паузе ЧР аналитика об СпаМе. Вся страна в ожидании решений Тедеску...🤣🤣🤣
Великолепный
Великолепный
   168 / 859
вчера в 21:20
Не видать спартаку кубок как своих ушей.
Сп62
Сп62
   136 / 859
вчера в 21:09
Согласен, что поиметь кубок и пятое место из разряда чудес. Скорее всего реально будет шестое место и полуфинал, а может и финал в кубке. Но, если появится игра, то народ на трибунах прибавится. Сейчас надо строить команду на перспективу.
Сп62
Сп62 ответил Риелтор с берегов Невы
   136 / 859
вчера в 21:03
Читать надо внимательно. Не Спартак враг Зениту, а Зенит враг Спартаку. Чувствуешь разницу. То-то.
nubom
nubom ответил Big krendel
   160 / 859
вчера в 20:35
Спартак банальный середняк, который обыгрывают все.
Поэтому и уделять ему излишнее внимание бессмысленно...
Nikola45
Nikola45
   172 / 859
вчера в 19:42
Согласен! Теперь для Спартака принципиальный соперник это Динамо, Рубин, Сочи, Тамбов ))
Nikola45
Nikola45
   172 / 859
вчера в 19:39
Костя Генич Ешил правду о Спартаке рубить?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   106 / 859
вчера в 19:25
А почему Зенит враг спартаку? Спартак сейчас для Зенита не принципиальный соперник. Локо, краснодар, Цска. Вот соперники. С ними борьба за пьедестал. А где Спартак? Между 8 и 14 местом. Чем он лучше того же арсенала. Еврокубки спустили оба, вот пусть принципиально враждуют.
А у нас свои соперники. Через неделю с Лионом сражаться.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   239 / 859
вчера в 19:09
Все логично, надо все игры выграть)
Армейская душа
Армейская душа
   47 / 859
вчера в 18:49
    Big krendel
    Big krendel
       29 / 859
    вчера в 18:24
    Спартак банальный середняк, который обыгрывают все.
    МКС
    МКС
       170 / 859
    вчера в 18:15
      andreika20133
      andreika20133
         223 / 859
      вчера в 18:11
      ДаААААААААААААААААААА Чегож Горин не поведал про длинный и ОЧЕНЬ проигрышный путь спартака в еврокубках???? Про Зенит рассказал аж по два раза . А спартак в любимчиках.??????????????????????????????????????????????? Ну что Горин ----- Двойные стандарты???????????????????????????
      serh62
      serh62
         436 / 859
      вчера в 18:00
      а я думаю.....что то про это сообщество давно не писали. как говорится-вспомнишь г... вот и оно.
      Коллекционер пупсиков
      Коллекционер пупсиков
         202 / 859
      вчера в 17:31
      У спартака один путь - в пердив или расформирование, это команда прошлого, у нее нет будущего.
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