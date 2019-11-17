Критерии успеха. «Спартаку» важно не доверять

вчера, 17:30

«Красно-белые» побеждают случайно, проигрывают – традиционно. «Соккер.ру» предлагает поменять стратегию.

Что отличает хороший менеджмент? Умение распоряжаться временем и ресурсами. У «Спартака» слишком много эмоционального и мало рационального. И когда Федун говорит, что не доверяет первым успехам Тедеско – поступает верно.

«Кононов тоже хорошо начинал», - своевременное напоминание. Не словом, а делом, причем делом полезным. У «Спартака», словно у компании, может быть свой KPI – ключевые показатели эффективности, понятные для оценки прогресса и успешности.

Тедеско важно показать системный подход, словно он по-прежнему на автомобильном заводе работает. Немца в клуб позвал немец, и на Цорна переложили всю ответственность за выбор тренера, судя по заявлениям, призванным оставить Федунов, Алекперова и совет директоров в стороне – в качестве спонсоров-наблюдателей.

Если так, то у всех – от строителя Андрея Федуна, который «футболом не занимается» (вырвано из контекста, говорил скорее о всероссийском уровне), до зрителя на трибуне «Открытие Арены» должно быть понимание, как оценить «Спартак» по итогам сезоне? И критерии есть.

Идеалистичные

Победа над «Зенитом» в гостях. Если бы «Спартак» часто переигрывал врага, то этот критерий шел в другой подгруппе. Но когда речь о матче на «Газпром Арене», и знаем, что в Санкт-Петербурге максимум москвичей – счет 0:0, а обычно уступают 5:0, 5:1 или 4:2, то задача впервые с 2012 года и времен Карпина сломать «Зенит» в гостях переходит в разряд определяющих. Такой разовый успех может задать тон второй части сезона. Матч – 1 декабря.

Завоевание Кубка России 2020. Во-первых, очень, очень нужен трофей. Во-вторых, победа в Кубке – гарантия попадания в группу Лиги Европы, а это премиальные и опыт. В-третьих, по дороге нужно обыграть ЦСКА и, скорее всего, «Зенит» и «Урал». Ганчаренко, Семак и Парфенов – интересные соперники. Может еще быть Шалимов или Игнашевич – тоже испытание для Тедеско.

Возвращение в первую пятерку. Знаем, что отрыв в 9 пунктов, но когда на кону 42 очка, а впереди – длительная пауза в чемпионате, которая не только позволит сыграться, но и может означать перемены в действиях соперников, то сдаваться нельзя. В прошлом сезоне «Локомотив» тоже ужасно стартовал, но оказался на второй строчке в РПЛ и попал напрямую в ЛЧ . Второе место «Спартака» будет чудом, но вернуться в пятерку важно. И желательно не потому, что «Ростов» развалится и сам скатится.

Необходимые

Понятный поставленный футбол. Понятный для игроков «Спартака», ведь чемпионский сезон Карреры как раз и отличает то, что команда знала, как играть. Много дальних ударов, спокойная реакция на погромы в гостях, хорошая работа в опорной зоне, шустрый Промес в атаке, который успевал играть за двоих, высокая линия обороны с перехватами. Сейчас виним «3-5-2» и важно, чтобы эта схема прижилась. Пока есть провалы в понимании игроками довольно сложной концепции игры.

Тренерские победы над конкурентами. Тедеско должен переиграть, или хотя бы не уступить Семаку, Карпину, Ганчаренко, Мусаеву и Семину. С каждым их этих наставников сыграет минимум один раз, с одним или несколькими – дважды. Только если окажется, что Доменико может с ресурсами «Спартака» и без времени на подготовку удивить перечисленных выше – получите успешных «красно-белых». Летние сборы отличаются от зимних, как январское трансферное окно - от июньского, так что немцу важно удивить конкурентов без раскачки.

Прирост посещаемости арены. На «Спартак» в России до сих пор ходят. По средней гостевой посещаемости после первого круга «красно-белые» на первом месте. На выезде видят по 25 000 человек за игру. Домашняя посещаемость выше – по 29 100, но это регресс. В прошлом неудачном сезоне собирали по 31 тысяче человек, но поскольку вместимость арены – 45 тысяч, то есть куда расти. Команде Тедеско важно привести фанатов на трибуны – до 35 тысяч вырасти сложно, но нужно стремиться даже к 40 тысячам. Если 29 собирал Кононов, Доменико нужен рок-концерт уровня группы «Ленинград».

Минимальные

Успешная зимняя селекция. Если Тедеско не позволят подписать одного-двух футболистов зимой, то это будет плохим знаком. «Спартак» покажет и Цорну, и Доменико, что им нужно выкручиваться с внутренними резервами, пока соперники имеют возможность усиливаться. Аршавин прав – Зобнин не прирожденный правый латераль, так что «красно-белым» нужна умная ставка справа, если Рассказов не рванет. И о втором форварде стоит подумать, если у Понсе и Ларссона не получится идеальная связка.

Прогресс молодых исполнителей. А что останется, если не получится выбраться в пятерку и выиграть Кубок? Конечно же, минимальным критерием, по которым «Спартак» Тедеско можно будет назвать успешным, станет прогресс игроков. Жиго, Зобнин, Джикия и Шюррле должны быть на своем уровне, но Максименко, Айртон, Рассказов, если будет на поле, Крал, Тиль, Понсе и Ларссон должны до конца сезона показать футбол, на который сейчас не способны. Прогресс футболиста виден и визуально, и по статистике, прирост показателей – критерий успеха.

Хорошая игра - средний результат. Видно, когда команда играет качественно, а когда – нет. У Кононова с классным футболом была беда. Но, допустим, из Кубка вылетят, как «Спартак» делает много лет подряд. Допустим, из первой пятерки никто не оступится, получится, что «красно-белые» застревают на шестом месте. Останется ставка на победу «Зенита» или ЦСКА в Кубке России, чтобы путевка в Лигу Европы досталась «Спартаку» по тому же принципу, что и «Арсеналу». В таком случае Тедеско одобрит часть публики, коллектив будет прогрессировать, но медленно, с прицелом на рывок со следующей осени.

Верите в успешный сезон для москвичей?

«Спартаку» важно научиться проигрывать достойно, а побеждать – закономерно. В идеале критерием эффективности станет победа в Кубке России – команда Кононова на такой подвиг не была способна, если выиграют – родится коллектив Тедеско. И если перерождение произойдет, то это вряд ли останется незамеченным в РПЛ . Новый «Спартак» может ворваться в пятерку, отыграв отставание. Но даже если будут добавлять медленнее, чем народу хочется, могут остаться командой, которую люди одобряют.

У Тедеско молодой коллектив с нормальным потенциалом, но не это главное – ресурсы в футболе покупаются. Важно, что «Спартак» настолько хорошо изучен, что вся командная проблематика, как на ладони. В менеджменте полезно правильно выделить проблемы, а здесь это уже сделала история постоянных поражений. В футболе успех осязаем. Крутую игру видно глазами, трофеи можно потрогать, а успешного тренера редко обзывают фанаты – отношение можно услышать.

Если относиться к «Спартаку» как к компании в глубоком давнем кризисе, то не трудно выделить то, что докажет прогресс Федуну и болельщикам. И это одновременно и критерии для проверки результата, и отчасти – план действий. Алгоритмы превращения богатых клубов еще и в успешые не такие сложные, как бедных. Поэтому у «Спартака» нет повода для жалоб, для воя, для тоски. Все разговоры о среднем составе и сильных конкурентах не сработают, если показать максимум, чего обычно не делают.