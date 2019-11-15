10 матчей сборной России, которые хочется повторить

вчера, 14:30

Все мечтают о победе над Бельгией, но «Соккер.ру» уверен, что для этого сборной России нужно выдать один из лучших матчей за последние 20 лет.

Сборная России не находится на таком уровне, чтобы рассматривать победу над лидером рейтинга ФИФА как нечто обыденное. Диспозиция сил такова: поражение будет воспринято как нечто само собой разумеющееся, ничья станет позитивным результатом. Пойдут разговоры о том, что сборная России научилась играть с топами на равных, а победа может быть достигнута только путем сенсации. В общем, если Россия обыграет Бельгию, то пополнит, прямо скажем, не самый богатый список вдохновляющих матчей нашей национальной команды в XXI веке. Здесь не может быть успеха в стиле «ну ок». А раз так, давайте пройдемся по играм, место в компании которых займет встреча в Санкт-Петербурге в случае успеха сборной России.

10. Россия – Швейцария – 4:0 (отбор ЧМ -2002). Видео

Голы: Бесчастных 14 (пенальти), 19, 38; Титов 83.

Октябрь 2001-го – заключительный матч отборочного турнира к азиатскому мундиалю, на который команда под руководством могла квалифицироваться и раньше, если бы не безобразное судейство английского арбитра Грэма Полла в матче со Словенией. В матче с Швейцарией нас устроила бы и ничья, но сборная России даже без дисквалифицированных Карпина и Мостового разбила «нейтралов» хет-триком Бесчастных и ударом Титова со штрафного на исполнение.

9. Россия – Швейцария – 4:1 (отбор Евро-2004). Видео

Голы: Булыкин 22, 35, 60; Мостовой 72 – Каряка 15 (автогол).

Два года спустя Россия снова играла со Швейцарией на финише отборочного цикла к крупному турниру, только турнирная ситуация была иной. Швейцарцы были фаворитами группы и в Москве могли оформить прямую путевку на Евро (они сделали это, но позже), а нам кровь из носу нужна была победа, чтобы сохранить шансы на попадание в стыки. Началось все плачевно: Каряка забил в свои ворота. Однако вскоре нашел конспекты Бесчастных и отгрузил Швейцарии «трёшку», еще один гол добавил Мостовой. Важная и красивая победа команды под руководством .

8. Россия – Португалия – 1:0 (отбор ЧМ -2014). Видео

До этого матча сборная России трижды играла с португальцами, один раз сумела отстоять нулевую ничью и дважды проиграла (в том числе со счетом 1:7). Победа команды в «Лужниках» над сборной Португалии с Роналду точно не была рядовым событием. Во многом благодаря этой победе сборная России финишировала на первой строчке в группе и получила прямую путевку на чемпионат мира, в то время как Криштиану зарубился в стыковых матчах со Златаном.

7. Чехия – Россия – 1:4 (групповой этап Евро-2012). Видео

Голы: Пиларж 52 – Дзагоев 15, 79; Широков 24; Павлюченко 82.

Сборная России под управлением лихо стартовала на Евро-2012, четырежды огорчив в драйвовом матче, который подарил массу положительных эмоций. Продолжения, к сожалению, не последовало, более того, разгромленные чехи, в отличие от нас, вышли из группы, но этот вечер был счастливым и обнадеживающим.

6. Швеция – Россия – 0:2 (групповой турнир Евро-2008). Видео

Голы: Павлюченко 24; Аршавин 50.

А вот в 2008-м мы сами начали с поражения 1:4 от Испании, а потом вышли из группы благодаря победам над Грецией и Швецией. К матчу с «Тре Крунур» закончилась дисквалификация Аршавина, полученная еще на финише отборочного турнира, и лидер «Зенита» стал одним из творцов победы над Ибрагимовичем и Ко. Андрей забил с передачи Жиркова вскоре после перерыва, до этого был гол Павлюченко и много опасных моментов. Благодаря победе над Швецией сборная России впервые в своей истории вышла из группы на крупном турнире.

5. Уэльс - Россия – 0:1 (стыковой матч Евро-2004). Видео

Гол: Евсеев 22.

Вроде бы «всего лишь» 1:0, да еще и над «каким-то» Уэльсом, но это очень важная и точно не рядовая победа. Хотя бы из-за слов автора победного мяча после финального свистка. За валлийцев играл Гиггз, за соперника болели 73 тысячи болельщиков на трибунах «Миллениума», а сборная России накануне игры лишилась , провалившего допинг-тест. Всё и вся были против, но мы вышли на Евро, а Евсеев не только забил решающий гол, но и выразил «мудрость народную» одной короткой фразой.

4. Испания — Россия — 1:1, 3:4 по пенальти (1/8 финала ЧМ -2018). Видео

Голы: Игнашевич 11 (автогол) — Дзюба 41 (пенальти).

Сборная России никогда не обыгрывала испанцев, да и здесь-то по классическим футбольным меркам не обыграли — ничья в основное и дополнительное время, но плей-офф на то и плей-офф, чтобы всегда определять победителя. В серии пенальти сработало хладнокровие парней Черчесова и нога Акинфеева. Эмоции от выхода в четвертьфинал чемпионата мира — бесценны.

3. Франция — Россия — 2:3 (отбор Евро-2000). Видео

Голы: Пети 48; Вильтор 53 — Панов 38, 75; Карпин 87.

Чумовой матч. Невероятный. Сборная России, в которую никто не верил (традиционное состояние, не правда ли?) выиграла у действующих чемпионов мира и будущих чемпионов Европы на переполненном «Стад де Франс». Тот отборочный цикл наша команда начала под руководством и проиграла три матча подряд, потом пришел Романцев и едва не сотворил чудо, выиграв шесть встреч кряду, в том числе у французов. Судьбу путевки на Евро-2000 решил всего один мяч в решающем матче с Украиной. Тот самый досаднейший гол имени Филимонова-Шевченко.

2. Россия – Англия – 2:1 (отбор Евро-2008). Видео

Голы: Павлюченко 69 (пенальти), 72 – Руни 29.

Победа над Англией — абсолютно светлое воспоминание, ведь она вывела сборную России на Евро-2008, где команда тоже блеснула. Напряжение в «Лужниках» тем октябрьским вечером можно было резать ножом, после гола могло показаться, что сборная России делает всех нас свидетелями очередного разочаровывающего вечера, но во втором тайме вышел «Спящий гигант» и оформил победный дубль. Это было круто!

1. Нидерланды – Россия – 1:3 (четвертьфинал Евро-2008). Видео

Голы: Ван Нистелрой 86 - Павлюченко 56; Торбинский 112; Аршавин 116.

Среди нечастых успехов сборной России этот матч стоит особняком. Во-первых, это единственная победа в четвертьфинале крупного турнира — ни до, ни после не выигрывали на таком уровне. Во-вторых, в соперниках была летучая Голландия под предводительством ван Бастена, которая до матча с нами разгромила Францию и Италию, а в заключительном матче групповой стадии, дав отдохнуть лидерам, спокойно обыграла Румынию. Но в четвертьфинале команда Гуса Хиддинка не просто победила, а сделала это стильно, ярко и оранжево, раскрасив свою игру фирменными цветами посеревшего противника.

Победа над Бельгией позволит нашей национальной команде не только занять первое место в группе, но и даст уверенность в своих силах подопечным . Уже завтра сборной России придётся совершить новое чудо, несмотря на статус соперника и его лидеров.