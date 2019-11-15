«Сочи» и «Динамо» сыграют без зрителей

сегодня, 17:41

В субботу, 16 ноября, футбольный клуб «Сочи» проведет товарищеский матч с московским «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 12:30 мск.

Матч пройдет без зрителей. Кроме того, не будет вестись и трансляция поединка.