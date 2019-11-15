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«Сочи» и «Динамо» сыграют без зрителей

сегодня, 17:41

В субботу, 16 ноября, футбольный клуб «Сочи» проведет товарищеский матч с московским «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 12:30 мск.

Матч пройдет без зрителей. Кроме того, не будет вестись и трансляция поединка.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   113 / 866
сегодня в 18:45
Матч пройдет без зрителей. Кроме того, не будет вестись и трансляция поединка.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1150351/dinamo-sochi
____________
Санчо Панчо все равно посмотрит игру и даст понять, кто и как смотрелся
ДАША Д
ДАША Д
   146 / 866
сегодня в 18:40
И на фига такой футбол? Договорняк отрабатывать.
Vadik
Vadik
   279 / 866
сегодня в 18:11
Матч под грифом "Сов секретно!))))
EAGinLE
EAGinLE
   92 / 866
сегодня в 18:02
Динамо М против Динамо Спб .
Здесь кроется какая-то тайна . (С) БУ-РА-ТИ-НО ....... 😍😋😂
Морозовский
Морозовский
   6 / 866
сегодня в 17:59
Совсем охупели! Судья Грозовский будет?
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   535 / 866
сегодня в 17:53
Походу что-то непристойное будет там.
cska plus
cska plus
   8 / 866
сегодня в 17:47
Сверхсекретная игра.
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