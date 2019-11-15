«Сочи» и «Динамо» сыграют без зрителей

В субботу, 16 ноября, футбольный клуб «Сочи» проведет товарищеский матч с московским «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 12:30 мск.
Матч пройдет без зрителей. Кроме того, не будет вестись и трансляция поединка.
В субботу, 16 ноября, футбольный клуб «Сочи» проведет товарищеский матч с московским «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 12:30 мск.
Матч пройдет без зрителей. Кроме того, не будет вестись и трансляция поединка.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1150351/dinamo-sochi
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Санчо Панчо все равно посмотрит игру и даст понять, кто и как смотрелся
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1150351/dinamo-sochi
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Санчо Панчо все равно посмотрит игру и даст понять, кто и как смотрелся
Здесь кроется какая-то тайна . (С) БУ-РА-ТИ-НО ....... 😍😋😂
Здесь кроется какая-то тайна . (С) БУ-РА-ТИ-НО ....... 😍😋😂