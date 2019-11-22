Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями о предстоящем матче «Манчестер Сити» – «Челси». Встреча пройдет 23 ноября в рамках 13-го тура АПЛ .

Подопечные Лэмпарда показывают отличные результаты и могут доставить проблемы «Сити». Вместе с тем Гвардиола максимально хорошо подготовит свою команду, они не могут позволить себе осечек, пока «Ливерпуль» выступает так здорово. «Сити» нужна победа и, я думаю, команда ее добудет.