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Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

вчера, 20:30
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:30 Не начался

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мыслями о предстоящем матче «Манчестер Сити» – «Челси». Встреча пройдет 23 ноября в рамках 13-го тура АПЛ.

Подопечные Лэмпарда показывают отличные результаты и могут доставить проблемы «Сити». Вместе с тем Гвардиола максимально хорошо подготовит свою команду, они не могут позволить себе осечек, пока «Ливерпуль» выступает так здорово. «Сити» нужна победа и, я думаю, команда ее добудет.    

Отметим, что на днях Бербатов прокомментировал назначение Жозе Моуриньо главным тренером «Тоттенхэма».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   155 / 831
вчера в 23:21
тут будет игра,кто больше друг другу забьёт,хотя может Сити повторят подвиг Соседей.Трудно будет Лэмпсу противостоять Гварди, всё таки и опыт тренерский и молодняк игроков,может сказаться негативно.Ничья для Челси это будет позитивным результатом.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 831
вчера в 22:56
А мы надеемся чо челси переиграет мешочину
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   185 / 831
вчера в 22:31
Сити дважды не сливает, но у юниоров Челси тоже будет особая мотивация проявить себя с таким соперником, плюс все игроки Челси знают, что в прошлом сезоне Сити нанес самое крупное в АПЛ поражения для Челси, это может быть также хорошим мотивационным моментом, хотя конечно, Сити на Этихад явные фавориты.
juvenale
juvenale
   18 / 831
вчера в 22:14
радужный мешок должны нагнуть
abramjan
abramjan
   85 / 831
вчера в 22:00
надеюсь что Челси постарается...надо рвануть деревеньщину а там борьба за первое место
волгодон 2
волгодон 2
   32 / 831
вчера в 21:51
после сборных возможна любая хандра,я бы даже сказал она присуща сити,так что результат трудно предсказать
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
вчера в 21:42
Не оригинальный прогноз.
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 21:42
Не только Бербатов считает.
Багор
Багор
   61 / 831
вчера в 21:39
Конечно обыграет.
Y N W A.
Y N W A.
   63 / 831
вчера в 21:38
Наконец эти сборные закончили, какая же это муть, клубный футбол форевер!
Zenit_84
Zenit_84
   323 / 831
вчера в 21:27
Посмотрим
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 831
вчера в 21:24
И Аякс переиграл Челси, но....
STVA 1
STVA 1
   108 / 831
вчера в 21:12
Скоро увидим..
Медив
Медив
   128 / 831
вчера в 21:09
Действующий чемпион против юниоров? Да Бербатов рисковый чувак такие ставки делать
drug01
drug01
   96 / 831
вчера в 21:00
Дождёмся завтра и все узнаем....
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
вчера в 20:58
ожидаю много голов) наконец-то клубный футбол возвращается)
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 831
вчера в 20:53
Крупно. Но синим не стоит переживать, Челси потом на МЮ и Тоттенхэме оторвётся.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
вчера в 20:47
Видно кофейку Димитар выпил?!?
dimagas2
dimagas2
   174 / 831
вчера в 20:33
Скорее всего,хотя Ситюки часто после перерывов на сборные показывают провальную игру.
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