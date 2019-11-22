ГлавнаяНовости

Шевченко: «Ибрагимович способен существенно помочь „Милану“»

вчера, 19:12

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал возможное возвращение нападающего Златана Ибрагимовича в состав «красно-черных».

Если Ибрагимович хочет вернуться в Италию и будет находиться в хорошей форме, он будет по-прежнему способен дать многое. Он хороший человек и у него обширное резюме. Где бы Ибрагимович ни играл, он хорошо справлялся. Если он хочет вернуться в «Милан», он способен существенно помочь команде. Вместе с тем переход в этот клуб будет означать прием на себя большой ответственности.

Отметим, что «Милан» по-прежнему активно пытается заполучить Ибрагимовича. Накануне пресса раскрыла детали предложения «красно-черных» форварду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лэмпард: «Я не возглавлю „Тоттенхэм“»
Сегодня, 00:03 Комментарии7
Галлиани: «Ибрагимович повысит уровень Серии А»
Вчера, 23:45 Комментарии1
Пиоли: «Ибрагимович - чемпион»
Вчера, 23:29 Комментарии0
Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»
Вчера, 22:49 Комментарии14
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Вчера, 20:30 Комментарии19
Раньери: «Требую от игроков „Сампдории“ полной самоотдачи»
Вчера, 18:51 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
   250 / 831
сегодня в 01:00
Понравился его гол, забитый головой в концовке матча какой-то ливерпульке?))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 831
вчера в 23:22
Да помог бы Милану,но его возвраст 40 лет говорит о том что он перейдет в Ювентус.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   311 / 831
вчера в 23:14
Способен или нет неизвестно, но посмотреть на это хотелось бы.
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 831
вчера в 22:01
Специалисты по Милану, блин!
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Big krendel
   80 / 831
вчера в 21:48
Ибра еще огого. Помочь может существенно.
Вы правы, уважаемый болельщик нашего родного Зенита. Но только Златан усилит не Милан, а наш клуб. Завтра Ибра прилетит в офис "Газпрома" и мы обсудим с ним условия контракта. Правда, придется повысить цены на бензин до 55 рублей на наших заправках, но ничего, россияне переживут такой пустяк.
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 21:48
Шевченко видно знает больше.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 831
вчера в 21:24
Да поможет, но вот запросы его очень большие, даже для такого форварда((
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   253 / 831
вчера в 21:24
Способен.
Big krendel
Big krendel
   33 / 831
вчера в 21:22
Ибра еще огого. Помочь может существенно.
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
вчера в 20:22
Футболок точно купят много.
VIPded
VIPded
   68 / 831
вчера в 20:05
Именно так.
GYTSYL
GYTSYL
   83 / 831
вчера в 20:00
Да
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
вчера в 19:36
Ибра в Милане, Милан будет метить в чемпионы.
BBK33
BBK33
   503 / 831
вчера в 19:21
Ибра настолько крут, что переход в любой клуб будет возвращением)
dimagas2
dimagas2
   174 / 831
вчера в 19:18
Не уж то в Милане все на столько плохо что 50-ти летний Ибра там будет играть на уровне?
renamed 5
renamed 5
   337 / 831
вчера в 19:15
На год смело можно брать!
По лучше всяких рональд будет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100