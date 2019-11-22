Шевченко: «Ибрагимович способен существенно помочь „Милану“»

Бывший форвард «Милана» прокомментировал возможное возвращение нападающего в состав «красно-черных».

Если Ибрагимович хочет вернуться в Италию и будет находиться в хорошей форме, он будет по-прежнему способен дать многое. Он хороший человек и у него обширное резюме. Где бы Ибрагимович ни играл, он хорошо справлялся. Если он хочет вернуться в «Милан», он способен существенно помочь команде. Вместе с тем переход в этот клуб будет означать прием на себя большой ответственности.