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Силва: «Кин хочет играть в „Эвертоне“ и напряженно работает»

вчера, 20:04

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва высказался о непростом периоде адаптации форварда «ирисок» Моизе Кина в английском футболе.

Моизе имеет полную поддержку в «Эвертоне». У него – хорошая поддержка от меня и партнеров по команде. Самое важное – это то, что я говорю ему напрямую. Он хочет играть в нашей команде и напряженно работает.

Отметим, что ранее Силва исключил Кина из заявки на один из матчей по причине опоздания нападающего на командное собрание. Впоследствии Кин прокомментировал этот инцидент.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
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вчера в 21:05
Не менее напряжённо работают агенты Кина над тем чтобы вернуть его в Италию.
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