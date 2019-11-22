Силва: «Кин хочет играть в „Эвертоне“ и напряженно работает»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва высказался о непростом периоде адаптации форварда «ирисок» Моизе Кина в английском футболе.
Моизе имеет полную поддержку в «Эвертоне». У него – хорошая поддержка от меня и партнеров по команде. Самое важное – это то, что я говорю ему напрямую. Он хочет играть в нашей команде и напряженно работает.
Отметим, что ранее Силва исключил Кина из заявки на один из матчей по причине опоздания нападающего на командное собрание. Впоследствии Кин прокомментировал этот инцидент.