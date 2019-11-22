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Терри: «Де Брюйне и Салах не были хороши для „Челси“»

вчера, 18:09

Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри рассказал, почему полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не добились успеха в лондонском клубе.

В то время ни Де Брюйне, ни Салах не соответствовали стандартам Моуриньо. Они были очень талантливыми, но при этом очень молодыми. У Моуриньо не было времени, чтобы интегрировать таких футболистов в команду.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо возглавил «Тоттенхэм» и готов с ними выиграть АПЛ.

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Все комментарии
League1
League1 ответил Imrebellion
   268 / 833
вчера в 22:12
Что за хейт в пустом месте?) Какой аналитик? У Терри недавно взяли полтора часовое вью, где он многое пересказывает от своего лица. Про КДБ и Салаха настолько заезженная тема... Во-первых, даже топ-тренеры могут промахиваться с выбором игроков, ровно также что любой игрок сам может подводить наставника. Никто не может быть лучшим везде и всегда, и предсказывать будущее вдобавок. Во-вторых, кому от этого плохо стало? Клубам (Челси, Рома, Сити)? Самим игроками? Все нашли себе нужные места. Молодцы те, кто себя проявили после неудач. А ДжейТи хоть и гниловаты тип, но в мире футбола довольно многого добился.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       316 / 833
    вчера в 22:11
    Приоритеты были другие. Челси дающий шанс молодым интереснее, но не факт что будет успешнее.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       181 / 833
    вчера в 21:17
    Вполне возможно, что тогда Саллах и Кевин просто не подходили под стиль Моуриньо, возможно Челси ошибся продав их, но игроки только выиграли, потому что Кевин открылся в Сити, а Салах в Роме и в дальнейшем в Ливерпуле не знаю, как Кев, а Салах много раз говорил, что тот опыт в Челси был очень важным для него.
    abramjan
    abramjan ответил Imrebellion
       80 / 833
    вчера в 20:04
    Что за хейт в пустом месте?) Какой аналитик? У Терри недавно взяли полтора часовое вью, где он многое пересказывает от своего лица. Про КДБ и Салаха настолько заезженная тема... Во-первых, даже топ-тренеры могут промахиваться с выбором игроков, ровно также что любой игрок сам может подводить наставника. Никто не может быть лучшим везде и всегда, и предсказывать будущее вдобавок. Во-вторых, кому от этого плохо стало? Клубам (Челси, Рома, Сити)? Самим игроками? Все нашли себе нужные места. Молодцы те, кто себя проявили после неудач. А ДжейТи хоть и гниловаты тип, но в мире футбола довольно многого добился.
    у этого человека необычная ненависть..
    Медив
    Медив ответил allemz
       124 / 833
    вчера в 19:26
    Лол, расскажи еще как ты советовал Челси не покупать Агуэро, а сейчас Челси для него является одним из любимых соперников (За 18 матчей, 15 голов + 3 ассиста). Из Терри так себе аналитик, уверен, решение по продаже Салаха и КДБ принималось не без его участия. Хотя, конечно же, решающее слово было за "Заурядным". А Салах и КДБ вполне прилично играли, хоть и с банки выходили.
    Да лан, у самих с Санчо не то же самое получилось? Можно конечно долго ржать с Челси или с МанСи, что упустили талантов. Но факт в том, что и Челси, и МанСи после этого выигрывали титулы. А тот, кто побеждает, всегда априори прав
    Imrebellion
    Imrebellion ответил allemz
       640 / 833
    вчера в 19:19
    Лол, расскажи еще как ты советовал Челси не покупать Агуэро, а сейчас Челси для него является одним из любимых соперников (За 18 матчей, 15 голов + 3 ассиста). Из Терри так себе аналитик, уверен, решение по продаже Салаха и КДБ принималось не без его участия. Хотя, конечно же, решающее слово было за "Заурядным". А Салах и КДБ вполне прилично играли, хоть и с банки выходили.
    Что за хейт в пустом месте?) Какой аналитик? У Терри недавно взяли полтора часовое вью, где он многое пересказывает от своего лица.
    Про КДБ и Салаха настолько заезженная тема... Во-первых, даже топ-тренеры могут промахиваться с выбором игроков, ровно также что любой игрок сам может подводить наставника. Никто не может быть лучшим везде и всегда, и предсказывать будущее вдобавок. Во-вторых, кому от этого плохо стало? Клубам (Челси, Рома, Сити)? Самим игроками? Все нашли себе нужные места. Молодцы те, кто себя проявили после неудач. А ДжейТи хоть и гниловаты тип, но в мире футбола довольно многого добился.
    dimagas2
    dimagas2 ответил allemz
       170 / 833
    вчера в 18:49
    Лол, расскажи еще как ты советовал Челси не покупать Агуэро, а сейчас Челси для него является одним из любимых соперников (За 18 матчей, 15 голов + 3 ассиста). Из Терри так себе аналитик, уверен, решение по продаже Салаха и КДБ принималось не без его участия. Хотя, конечно же, решающее слово было за "Заурядным". А Салах и КДБ вполне прилично играли, хоть и с банки выходили.
    Где они прилично играли?В Челси они были никакими ,особенно Салах ,которому давали шанс,а он порол все что можно,а КДБ просто был перспективен но его решили после аренды продать.Прогадали?Возможно с Квином,с Салахом точно нет.Под игру Мавра не все подходят,более чем уверен что летом из ТТХ человек 5-7 уедут.
    cska plus
    cska plus
       14 / 833
    вчера в 18:27
    Не увидели сразу двух талантов, непростительно.
    allemz
    allemz
       21 / 833
    вчера в 18:23
    Лол, расскажи еще как ты советовал Челси не покупать Агуэро, а сейчас Челси для него является одним из любимых соперников (За 18 матчей, 15 голов + 3 ассиста).
    Из Терри так себе аналитик, уверен, решение по продаже Салаха и КДБ принималось не без его участия. Хотя, конечно же, решающее слово было за "Заурядным".
    А Салах и КДБ вполне прилично играли, хоть и с банки выходили.
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