Терри: «Де Брюйне и Салах не были хороши для „Челси“»

Бывший капитан лондонского «Челси» рассказал, почему полузащитник «Манчестер Сити» и форвард «Ливерпуля» не добились успеха в лондонском клубе.

В то время ни Де Брюйне, ни Салах не соответствовали стандартам Моуриньо. Они были очень талантливыми, но при этом очень молодыми. У Моуриньо не было времени, чтобы интегрировать таких футболистов в команду.