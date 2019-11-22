Терри: «Де Брюйне и Салах не были хороши для „Челси“»

Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри рассказал, почему полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не добились успеха в лондонском клубе.
В то время ни Де Брюйне, ни Салах не соответствовали стандартам Моуриньо. Они были очень талантливыми, но при этом очень молодыми. У Моуриньо не было времени, чтобы интегрировать таких футболистов в команду.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо возглавил «Тоттенхэм» и готов с ними выиграть АПЛ.
Про КДБ и Салаха настолько заезженная тема... Во-первых, даже топ-тренеры могут промахиваться с выбором игроков, ровно также что любой игрок сам может подводить наставника. Никто не может быть лучшим везде и всегда, и предсказывать будущее вдобавок. Во-вторых, кому от этого плохо стало? Клубам (Челси, Рома, Сити)? Самим игроками? Все нашли себе нужные места. Молодцы те, кто себя проявили после неудач. А ДжейТи хоть и гниловаты тип, но в мире футбола довольно многого добился.
Про КДБ и Салаха настолько заезженная тема... Во-первых, даже топ-тренеры могут промахиваться с выбором игроков, ровно также что любой игрок сам может подводить наставника. Никто не может быть лучшим везде и всегда, и предсказывать будущее вдобавок. Во-вторых, кому от этого плохо стало? Клубам (Челси, Рома, Сити)? Самим игроками? Все нашли себе нужные места. Молодцы те, кто себя проявили после неудач. А ДжейТи хоть и гниловаты тип, но в мире футбола довольно многого добился.
Из Терри так себе аналитик, уверен, решение по продаже Салаха и КДБ принималось не без его участия. Хотя, конечно же, решающее слово было за "Заурядным".
А Салах и КДБ вполне прилично играли, хоть и с банки выходили.
Из Терри так себе аналитик, уверен, решение по продаже Салаха и КДБ принималось не без его участия. Хотя, конечно же, решающее слово было за "Заурядным".
А Салах и КДБ вполне прилично играли, хоть и с банки выходили.