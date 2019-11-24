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Ахметов: «Мы чуть поменяли психологию и стали действовать рационально»

сегодня, 14:33

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал об изменениях в московской команде. 

Мы чуть поменяли психологию и стали действовать более рационально. У нас остается больше сил на концовку, чтобы прибавлять когда нужно, играть по результату. До этого мы могли в первой половине встречи идти в прессинг, когда он не готов. К примеру, половина игроков идет в прессинг, половина нет. А если кто-то выпадает, этот элемент не получается, мы теряем пространство, и в итоге нас отрезают. В данном компоненте у нас стало больше коммуникации, подсказа. Это очень важно, чтобы правильно прессинговать, держать линию, опускаться и так далее. Мы учимся не делать ненужную работу и правильно расходовать силы.

Ранее Ильзат Ахметов прокомментировал предстоящий матч 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 14:59
Сегодня посмотрим.
Багор
Багор
   46 / 848
сегодня в 14:58
Удачи КС!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   147 / 848
сегодня в 14:45
Игра - фигня, главное - стратегия.
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