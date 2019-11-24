Ахметов: «Мы чуть поменяли психологию и стали действовать рационально»

Полузащитник ЦСКА рассказал об изменениях в московской команде.

Мы чуть поменяли психологию и стали действовать более рационально. У нас остается больше сил на концовку, чтобы прибавлять когда нужно, играть по результату. До этого мы могли в первой половине встречи идти в прессинг, когда он не готов. К примеру, половина игроков идет в прессинг, половина нет. А если кто-то выпадает, этот элемент не получается, мы теряем пространство, и в итоге нас отрезают. В данном компоненте у нас стало больше коммуникации, подсказа. Это очень важно, чтобы правильно прессинговать, держать линию, опускаться и так далее. Мы учимся не делать ненужную работу и правильно расходовать силы.