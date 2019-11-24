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Фролов: «Ничего сверхъестественного я не сделал»

сегодня, 13:58
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Вратарь «Сочи» Евгений Фролов в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги встречи 17-го тура РПЛ с «Уфой». Фролов был признан лучшим игроком матча.

Ничего сверхъестественного я не сделал. Благодарю, что меня выбрали лучшим игроком матча. Расстраивает, что мы пропустили в концовке совершенно необязательный гол. Так что для меня эта награда — ложка меда.

Мы отошли слишком глубоко к своей штрафной, и у «Уфы» стали появляться моменты. Нам надо было отодвинуть игру от своих ворот. Мы не сделали это, а начали атаковать и контратаковать, только когда пропустили гол.

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