ГлавнаяНовости

Березовский: «Ни с кем по телефону не консультировались по поводу замен»

сегодня, 14:12
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский прокомментировал итоговый результат матча с «Уфой» (1:1) в 17-м туре РПЛ.

Был определенный план на игру, но он был нарушен в связи с травмой Мевли и последующей заменой. Рассчитывали, что Мостовой проведет больше времени в атакующей зоне. По этой причине потеряли в атаке, он играл на непривычной позиции. Ни с кем по телефону не консультировались по поводу замен, просто мне пытались подсказать, на какие проблемные места обратить внимание.
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аджоев: «К арбитру матча с „Краснодаром“ есть серьёзные претензии»
Сегодня, 20:25 Комментарии0
Матвеев: «Для „Краснодара“ возвращение Газинского - важное событие»
Сегодня, 20:15 Комментарии0
Хусаинов: «Арбитр Васильев не разбирается в судействе единоборств футбола»
Сегодня, 20:05 Комментарии5
Агент Новиков: «Мевля получил травму голеностопа»
Сегодня, 19:55 Комментарии1
Крал: «„Спартак“ ждет большой матч с „Зенитом“»
Сегодня, 19:14 Комментарии14
Президент «Урала»: «Судейство в РПЛ не на высшем уровне»
Сегодня, 18:28 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   94 / 848
сегодня в 15:53
А что консультироваться запрещено?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   537 / 848
сегодня в 15:34
Глупость какая-то.
Baggio R.
Baggio R. ответил Jeck Denielse
   287 / 848
сегодня в 15:03
Кто-то из Зенита?
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   74 / 848
сегодня в 15:01
Слаб для тренера.
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 15:00
Во шнобели, может человеку жена позвонила.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   28 / 848
сегодня в 14:42
По сказанному...

"Ни с кем не консультировался...Просто кто то позвонил попросил сделать замену.. ..Я сделал..."
ДАША Д
ДАША Д
   187 / 848
сегодня в 14:16
Обидно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100