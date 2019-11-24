Березовский: «Ни с кем по телефону не консультировались по поводу замен»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский прокомментировал итоговый результат матча с «Уфой» (1:1) в 17-м туре РПЛ.
Был определенный план на игру, но он был нарушен в связи с травмой Мевли и последующей заменой. Рассчитывали, что Мостовой проведет больше времени в атакующей зоне. По этой причине потеряли в атаке, он играл на непривычной позиции. Ни с кем по телефону не консультировались по поводу замен, просто мне пытались подсказать, на какие проблемные места обратить внимание.
"Ни с кем не консультировался...Просто кто то позвонил попросил сделать замену.. ..Я сделал..."
"Ни с кем не консультировался...Просто кто то позвонил попросил сделать замену.. ..Я сделал..."