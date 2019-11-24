Шунич: «С „Зенитом“ будет очень непросто»

Защитник «Динамо» поделился мыслями о предстоящем календаре московской команды.

Нас ждут лидеры Премьер-Лиги. К тому же обе встречи будут для нас гостевыми, что добавит сложности. Но мы сейчас в неплохой форме, игроки «Динамо» почувствовали уверенность в своих силах. Мне кажется, что во встрече с «Локо» у нас точно есть шанс отобрать очки у железнодорожников. С «Зенитом» будет очень непросто, но давайте пока так далеко заглядывать не будем. У нас такой чемпионат, что можно биться с каждым, отбирать очки у того, кто на бумаге числился фаворитом.