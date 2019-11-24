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Шунич: «С „Зенитом“ будет очень непросто»

сегодня, 13:54

Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился мыслями о предстоящем календаре московской команды.

Нас ждут лидеры Премьер-Лиги. К тому же обе встречи будут для нас гостевыми, что добавит сложности. Но мы сейчас в неплохой форме, игроки «Динамо» почувствовали уверенность в своих силах. Мне кажется, что во встрече с «Локо» у нас точно есть шанс отобрать очки у железнодорожников. С «Зенитом» будет очень непросто, но давайте пока так далеко заглядывать не будем. У нас такой чемпионат, что можно биться с каждым, отбирать очки у того, кто на бумаге числился фаворитом.

Ранее Шунич поделился мнением и эмоциями после победы над «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ.

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Все комментарии
yaustal039
yaustal039
сегодня в 19:25
Нужно драть этот зенит ! Динамо вопрет !!!
112910415
112910415
   58 / 848
сегодня в 17:07
пару ничьих надо зацепить !
kastites
kastites
   205 / 848
сегодня в 15:49
ЗЕНИТ победит 4-0
Если Шунин опять не поймает питарду
Василий 50
Василий 50
   678 / 848
сегодня в 15:31
В ворота "Зенита" не будут пачками назначать пенальти.
Gotlib
Gotlib ответил Бубнин
   494 / 848
сегодня в 14:42
Так это ж троллинг "Динамо"!
Динамо должно за этот троллинг оттрррррррhолить их в Питере. )))
Бубнин
Бубнин ответил Литейный 4
   84 / 848
сегодня в 14:24
Зенит не должен заметить никакого сопротивления. Гыгыгы
Так это ж троллинг "Динамо"!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 848
сегодня в 14:23
Зенит не должен заметить никакого сопротивления. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответил Миша Вилков
   3 / 848
сегодня в 14:22
С бомжами играть (особенно в питере), значит играть против 12 человек. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Раз вы такое уже скрываете (никакого оскорбления клуба небыло), надо понимать, что когда Славнов и Степан будут писать про заряженных судей в адрес всех команд, это моментально будет скрываться?
Будешь тише, дольше будешь. Гыгыгы
nemezis
nemezis ответил Миша Вилков
   186 / 848
сегодня в 14:15
С бомжами играть (особенно в питере), значит играть против 12 человек. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Раз вы такое уже скрываете (никакого оскорбления клуба небыло), надо понимать, что когда Славнов и Степан будут писать про заряженных судей в адрес всех команд, это моментально будет скрываться?
Про оскорбления речь не идёт, это троллинг клуба.
Миша Вилков
Миша Вилков
   15 / 848
сегодня в 14:11
С бомжами играть (особенно в питере), значит играть против 12 человек.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Раз вы такое уже скрываете (никакого оскорбления клуба небыло), надо понимать, что когда Славнов и Степан будут писать про заряженных судей в адрес всех команд, это моментально будет скрываться?
azures
azures
   80 / 848
сегодня в 13:58
Зенит - самая сильная команда, бойтесь!
Миша Вилков
Миша Вилков
   15 / 848
сегодня в 13:57
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