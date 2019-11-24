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Иванов: «Долги - это постоянная история для „Ростова“»

сегодня, 12:39

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал финансовые проблемы «Ростова».

Для «Ростова» это постоянная история. Говорят, что у них все очень плохо. А команда при этом обученная, серьезная. Скептически относился к тренерским возможностям Карпина после нефутбольной паузы, когда он что-то там строил в Испании. Но Карпин доказал, что умеет построить команду из не самых звездных футболистов. Один из ведущих тренеров в России сейчас. А деньги… Что деньги? Посчитали — и поехали на сборы на Кипр, а не в Эмираты. Понимаем свои возможности. Хотя могли бы, наверное, поехать в Эмираты, влезть в долги и ходить потом с протянутой рукой. Не хватит на Кипр — будем в манеже тренироваться.

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mihaluch
mihaluch
   94 / 848
сегодня в 14:53
А если на манеж не хватит, помойку расчистят.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   109 / 848
сегодня в 12:57
Команда, которая впустую тратит деньги, абсолютно лишняя команда.
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