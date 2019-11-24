Иванов: «Долги - это постоянная история для „Ростова“»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал финансовые проблемы «Ростова».

Для «Ростова» это постоянная история. Говорят, что у них все очень плохо. А команда при этом обученная, серьезная. Скептически относился к тренерским возможностям Карпина после нефутбольной паузы, когда он что-то там строил в Испании. Но Карпин доказал, что умеет построить команду из не самых звездных футболистов. Один из ведущих тренеров в России сейчас. А деньги… Что деньги? Посчитали — и поехали на сборы на Кипр, а не в Эмираты. Понимаем свои возможности. Хотя могли бы, наверное, поехать в Эмираты, влезть в долги и ходить потом с протянутой рукой. Не хватит на Кипр — будем в манеже тренироваться.