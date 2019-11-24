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Евсеев: «Мы не должны были позволять сопернику так легко убегать в атаку»

сегодня, 14:04
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

Мы владели мячом. Соперник два раза выбежал, один раз забил. Мы не должны были позволять сопернику так легко убегать в атаку. Соперник нам забил, и нам пришлось отыгрываться, поэтому, может, показалось, что у нас было владение мячом.

По такой погоде было сложно не то что создавать моменты, а принимать решения. Не получилось играть на раз-два, приходилось делать три касания. Я доволен, что ребята услышали, что я им сказал в перерыве. Тренерский штаб не был доволен игрой футболистов, которые были в сборных. Замены повлияли на исход игры.

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Все комментарии
Т34
Т34
   18 / 848
сегодня в 14:55
Не должны, а позволили. Что теперь об этом говорить.
ermak6848
ermak6848
   249 / 848
сегодня в 14:35
Боевая ничья ....
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