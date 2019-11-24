Евсеев: «Мы не должны были позволять сопернику так легко убегать в атаку»

Главный тренер «Уфы» в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

Мы владели мячом. Соперник два раза выбежал, один раз забил. Мы не должны были позволять сопернику так легко убегать в атаку. Соперник нам забил, и нам пришлось отыгрываться, поэтому, может, показалось, что у нас было владение мячом.

По такой погоде было сложно не то что создавать моменты, а принимать решения. Не получилось играть на раз-два, приходилось делать три касания. Я доволен, что ребята услышали, что я им сказал в перерыве. Тренерский штаб не был доволен игрой футболистов, которые были в сборных. Замены повлияли на исход игры.