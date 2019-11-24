Гвардиола – о «Ливерпуле»: «Эту команду почти невозможно остановить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Ливерпуле», являющемся соперником «горожан» в борьбе за титул чемпиона Англии.
У меня есть чувство, что мы недалеки от уровня, на котором играли в предыдущие сезоны. Но в Премьер-Лиге есть команда, которую почти невозможно остановить и которая находится в невероятно хорошей форме.
Отметим, что накануне «Ман Сити» обыграл «Челси» в матче 13-го тура АПЛ (2:1). По завершении встречи Гвардиола прокомментировал победу своей команды.
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Джефф Элтрингем
Алан Янг
Аха-ха)
Стюарт Атвелл
Мартин Аткинсон
Джон Басби
Стив Беннет
Саймон Беннетт
Гари Бесвик
Ли Беттс
Даррен Бонд
Чарльз Брейкспир
Джон Брукс
Саймон Бэк
Питер Бэнкс
Стюарт Бёрт
Энди Гарратт
Джарред Джиллетт
Росс Джойс
Роберт Джонс
Майк Дин
Мэтт Донохью
Нил Дэвис
Энди Дэвис
Даррен Ингланд
Дерек Итон
Крис Кавана
Питер Джеймс Киркап
Энтони Коггинс
Мартин Кой
Дэниел Кук
Дэвид Кут
Даррен Кэнн
Скотт Леджер
Гарри Леннард
Джеймс Линингтон
Саймон Лонг
Роб Льюис
Оливер Лэнгфорд
Андре Марринер
Пол Марсден
Стивен Мартин
Джонатан Мосс
Эндрю Мэдли
Ли Мэйсон
Сиан Мэсси
Адам Нанн
Том Нильд
Скотт Олдхэм
Майкл Оливер
Марк Перри
Крейг Поусон
Питер Райт
Дэниел Робатан
Тим Робинсон
Джереми Симпсон
Грэм Скотт
Марк Скоулз
Эдвард Смарт
Майкл Солсбери
Кейт Страуд
Энтони Тейлор
Пол Тирни
Бен Тонер
Дин Уайтстоун
Мэттью Уилкс
Гэвин Уорд
Дэвид Уэбб
Ричард Уэст
Кевин Френд
Нил Хаир
Тони Харрингтон
Иан Хассин
Константин Хатцидакис
Крейг Хикс
Эдриан Холмс
Николас Хоптон
Саймон Хупер
Джефф Элтрингем
Алан Янг
Аха-ха)