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Гвардиола – о «Ливерпуле»: «Эту команду почти невозможно остановить»

сегодня, 15:04

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Ливерпуле», являющемся соперником «горожан» в борьбе за титул чемпиона Англии.

У меня есть чувство, что мы недалеки от уровня, на котором играли в предыдущие сезоны. Но в Премьер-Лиге есть команда, которую почти невозможно остановить и которая находится в невероятно хорошей форме.

Отметим, что накануне «Ман Сити» обыграл «Челси» в матче 13-го тура АПЛ (2:1). По завершении встречи Гвардиола прокомментировал победу своей команды.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Dudikoff
   5 / 848
сегодня в 19:03
Во ты заморочился)
Не особо. Список получил в один клик)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь с офтопа меломана
   185 / 848
сегодня в 18:13
Конечно, у ливерпуля ведь 4 состава: Стюарт Атвелл Мартин Аткинсон Джон Басби Стив Беннет Саймон Беннетт Гари Бесвик Ли Беттс Даррен Бонд Чарльз Брейкспир Джон Брукс Саймон Бэк Питер Бэнкс Стюарт Бёрт Энди Гарратт Джарред Джиллетт Росс Джойс Роберт Джонс Майк Дин Мэтт Донохью Нил Дэвис Энди Дэвис Даррен Ингланд Дерек Итон Крис Кавана Питер Джеймс Киркап Энтони Коггинс Мартин Кой Дэниел Кук Дэвид Кут Даррен Кэнн Скотт Леджер Гарри Леннард Джеймс Линингтон Саймон Лонг Роб Льюис Оливер Лэнгфорд Андре Марринер Пол Марсден Стивен Мартин Джонатан Мосс Эндрю Мэдли Ли Мэйсон Сиан Мэсси Адам Нанн Том Нильд Скотт Олдхэм Майкл Оливер Марк Перри Крейг Поусон Питер Райт Дэниел Робатан Тим Робинсон Джереми Симпсон Грэм Скотт Марк Скоулз Эдвард Смарт Майкл Солсбери Кейт Страуд Энтони Тейлор Пол Тирни Бен Тонер Дин Уайтстоун Мэттью Уилкс Гэвин Уорд Дэвид Уэбб Ричард Уэст Кевин Френд Нил Хаир Тони Харрингтон Иан Хассин Константин Хатцидакис Крейг Хикс Эдриан Холмс Николас Хоптон Саймон Хупер Джефф Элтрингем Алан Янг Аха-ха)
Ах-ха зачем в этот список внес Аткинсона, Маринера, Мосса и Дина, и Поулсона эти судьи всегда судят против Ливерпуля, доказано двумя прошлыми сезонами.
Dudikoff
Dudikoff ответил Князь с офтопа меломана
   669 / 848
сегодня в 18:06
Конечно, у ливерпуля ведь 4 состава: Стюарт Атвелл Мартин Аткинсон Джон Басби Стив Беннет Саймон Беннетт Гари Бесвик Ли Беттс Даррен Бонд Чарльз Брейкспир Джон Брукс Саймон Бэк Питер Бэнкс Стюарт Бёрт Энди Гарратт Джарред Джиллетт Росс Джойс Роберт Джонс Майк Дин Мэтт Донохью Нил Дэвис Энди Дэвис Даррен Ингланд Дерек Итон Крис Кавана Питер Джеймс Киркап Энтони Коггинс Мартин Кой Дэниел Кук Дэвид Кут Даррен Кэнн Скотт Леджер Гарри Леннард Джеймс Линингтон Саймон Лонг Роб Льюис Оливер Лэнгфорд Андре Марринер Пол Марсден Стивен Мартин Джонатан Мосс Эндрю Мэдли Ли Мэйсон Сиан Мэсси Адам Нанн Том Нильд Скотт Олдхэм Майкл Оливер Марк Перри Крейг Поусон Питер Райт Дэниел Робатан Тим Робинсон Джереми Симпсон Грэм Скотт Марк Скоулз Эдвард Смарт Майкл Солсбери Кейт Страуд Энтони Тейлор Пол Тирни Бен Тонер Дин Уайтстоун Мэттью Уилкс Гэвин Уорд Дэвид Уэбб Ричард Уэст Кевин Френд Нил Хаир Тони Харрингтон Иан Хассин Константин Хатцидакис Крейг Хикс Эдриан Холмс Николас Хоптон Саймон Хупер Джефф Элтрингем Алан Янг Аха-ха)
Во ты заморочился)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   636 / 848
сегодня в 18:00
Конечно, у ливерпуля ведь 4 состава:


Стюарт Атвелл
Мартин Аткинсон
Джон Басби
Стив Беннет
Саймон Беннетт
Гари Бесвик
Ли Беттс
Даррен Бонд
Чарльз Брейкспир
Джон Брукс
Саймон Бэк
Питер Бэнкс
Стюарт Бёрт
Энди Гарратт
Джарред Джиллетт
Росс Джойс
Роберт Джонс
Майк Дин
Мэтт Донохью
Нил Дэвис
Энди Дэвис
Даррен Ингланд
Дерек Итон
Крис Кавана
Питер Джеймс Киркап
Энтони Коггинс
Мартин Кой
Дэниел Кук
Дэвид Кут
Даррен Кэнн
Скотт Леджер
Гарри Леннард
Джеймс Линингтон
Саймон Лонг
Роб Льюис
Оливер Лэнгфорд
Андре Марринер
Пол Марсден
Стивен Мартин
Джонатан Мосс
Эндрю Мэдли
Ли Мэйсон
Сиан Мэсси
Адам Нанн
Том Нильд
Скотт Олдхэм
Майкл Оливер
Марк Перри
Крейг Поусон
Питер Райт
Дэниел Робатан
Тим Робинсон
Джереми Симпсон
Грэм Скотт
Марк Скоулз
Эдвард Смарт
Майкл Солсбери
Кейт Страуд
Энтони Тейлор
Пол Тирни
Бен Тонер
Дин Уайтстоун
Мэттью Уилкс
Гэвин Уорд
Дэвид Уэбб
Ричард Уэст
Кевин Френд
Нил Хаир
Тони Харрингтон
Иан Хассин
Константин Хатцидакис
Крейг Хикс
Эдриан Холмс
Николас Хоптон
Саймон Хупер
Джефф Элтрингем
Алан Янг

Аха-ха)
obana777
obana777
   89 / 848
сегодня в 17:35
А ты попробуй!
Культурист Семенович
Культурист Семенович
   234 / 848
сегодня в 17:07
В этом сезоне Ливерпуль звание чемпиона АПЛ никому не отдаст. Ошибки прошлого сезона Клопп не повторит. Гвардиола это понимает.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   147 / 848
сегодня в 16:25
Пытается усыпить бдительность.
Kirgudu
Kirgudu
   341 / 848
сегодня в 16:16
Дохлый Наполи ушатал красную папашу без вариантов. На матч со сквозерами надо выходить не 79авшись до начала,)) =
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   100 / 848
сегодня в 15:59
да ладно! МЮ и Аткинсон приостановили,а Наполи забили ДВА мяча и победили!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   44 / 848
сегодня в 15:50
Давит на Ливерпуль
Imrebellion
Imrebellion ответил Y N W A.
   492 / 848
сегодня в 15:48
Его тупо задолбали с этими вопросами в каждом интервью. Вы думаете он ни с того, сего камни в огород кидает?) не судите из отрывок в новостях.
Тага Дага
Тага Дага
   107 / 848
сегодня в 15:40
Пеп понимает футбол, и знает что говорит. Ливерпуль действительно превосходит почти всех команд Европы.
Foxes
Foxes
   691 / 848
сегодня в 15:16
Нет такой команды которую нельзя было бы остановить!
Y N W A.
Y N W A.
   43 / 848
сегодня в 15:15
Ну не может Пеппыч без Ливерпуля) Вроде играли с Челси, отстретялся Пеп быстренько о пенсах, и давай снова о красных) мейнд геймз
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
   469 / 848
сегодня в 15:11
В том сезоне команду Гвардиолы нельзя было остановить. В этом же красные стремительно летят к долгожданному чемпионству.
sihafazatron
sihafazatron
   9 / 848
сегодня в 15:07
да ливер прет как танк. посмотрим как дальше будет)
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