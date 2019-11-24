Гвардиола – о «Ливерпуле»: «Эту команду почти невозможно остановить»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о «Ливерпуле», являющемся соперником «горожан» в борьбе за титул чемпиона Англии.

У меня есть чувство, что мы недалеки от уровня, на котором играли в предыдущие сезоны. Но в Премьер-Лиге есть команда, которую почти невозможно остановить и которая находится в невероятно хорошей форме.