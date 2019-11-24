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Амброзини считает, что «Наполи» может перехватить Ибрагимовича у «Милана»

сегодня, 14:39

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини прокомментировал возможное возвращение форварда Златана Ибрагимовича в состав «красно-черных».

Кому не пригодился бы Ибрагимович? Думаю, «Милан» взял бы его завтра же. Правда, нам нужно знать, как подойти к этому вопросу. У Де Лаурентиса (президент «Наполи» – прим. ред.) есть навыки межличностного общения. У него могут быть аргументы, чтобы привлечь такого игрока, как Ибрагимович.

Напомним, что недавно своим мнением о потенциальном переходе Ибрагимовича в «Милан» поделился экс-игрок «красно-черных» Андрей Шевченко.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   54 / 848
сегодня в 16:24
да обойдется это Наполи
Столько возни вокруг этого клуба.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   44 / 848
сегодня в 16:04
    ДСА
    ДСА
       301 / 848
    сегодня в 16:00
    Пора бы уже Ибре сказать свое веское слово.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       752 / 848
    сегодня в 15:28
    Зачем?
    VIPded
    VIPded
       65 / 848
    сегодня в 15:23
    В Милан!!!
    cska plus
    cska plus
       20 / 848
    сегодня в 14:58
    Уже дерется за Ибру.
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