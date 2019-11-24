Амброзини считает, что «Наполи» может перехватить Ибрагимовича у «Милана»

Бывший полузащитник «Милана» прокомментировал возможное возвращение форварда в состав «красно-черных».

Кому не пригодился бы Ибрагимович? Думаю, «Милан» взял бы его завтра же. Правда, нам нужно знать, как подойти к этому вопросу. У Де Лаурентиса (президент «Наполи» – прим. ред.) есть навыки межличностного общения. У него могут быть аргументы, чтобы привлечь такого игрока, как Ибрагимович.