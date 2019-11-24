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Сульшер рассказал о трансферах «Манчестер Юнайтед» в январе

сегодня, 11:23

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о планах на зимнее трансферное окно. 

Насколько велик трансферный бюджет клуба? Дело не в деньгах. Мы покупаем тех, кто может помочь нам в долгосрочной перспективе, а не в течение трёх-четырёх месяцев. Будут ли такие игроки доступны зимой? Скорее всего, нет, поскольку не все клубы готовы продавать футболистов в январе.

Возможно, МЮ возьмёт одного-двух игроков в аренду, но дело не в деньгах. Мы просто хотим помочь команде. Посмотрим, какие варианты будут нам доступны.

Ранее ходили разговоры, что нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Манчестер Юнайтед».  

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ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 848
сегодня в 17:36
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ДСА
ДСА
   301 / 848
сегодня в 12:30
Никто из звёзд в МЮ не хочет.
dimagas2
dimagas2
   153 / 848
сегодня в 11:55
Нападающего нужно брать 100%,может еще с учетом ухода Матича и опорника.
Groove000
Groove000
   64 / 848
сегодня в 11:30
Деньги не проблема - денег нет)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   147 / 848
сегодня в 11:27
Ему не надо вообще об этом думать. Всё равно, если не зимой, то летом выпрут.
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