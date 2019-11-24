Сульшер рассказал о трансферах «Манчестер Юнайтед» в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о планах на зимнее трансферное окно.
Насколько велик трансферный бюджет клуба? Дело не в деньгах. Мы покупаем тех, кто может помочь нам в долгосрочной перспективе, а не в течение трёх-четырёх месяцев. Будут ли такие игроки доступны зимой? Скорее всего, нет, поскольку не все клубы готовы продавать футболистов в январе.
Возможно, МЮ возьмёт одного-двух игроков в аренду, но дело не в деньгах. Мы просто хотим помочь команде. Посмотрим, какие варианты будут нам доступны.
Ранее ходили разговоры, что нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Манчестер Юнайтед».