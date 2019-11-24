Сульшер рассказал о трансферах «Манчестер Юнайтед» в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

Насколько велик трансферный бюджет клуба? Дело не в деньгах. Мы покупаем тех, кто может помочь нам в долгосрочной перспективе, а не в течение трёх-четырёх месяцев. Будут ли такие игроки доступны зимой? Скорее всего, нет, поскольку не все клубы готовы продавать футболистов в январе.