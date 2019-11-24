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Гасперини - о поражении от «Юве»: «Это лучшая игра „Аталанты“ в сезоне»

сегодня, 12:07
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче 13-го тура Серии А. 

Мы не могли рассчитывать на определенных игроков, но те, кто играл, отлично поработали. К сожалению, «Юве» на моральном духе после первого забитого мяча смог забить еще пару хороших голов. У нас не было времени, чтобы отреагировать на положение. 

Мы пытались полностью контролировать ситуацию, когда лидировали. Ответный гол стал поворотным моментом. 

Когда у «Юве» есть шансы, они гораздо более эффективны, чем мы, все зависит от качества футболистов. Я думаю, что это, пожалуй, лучшее выступление «Аталанты» в этом сезоне. 

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Все комментарии
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   636 / 848
сегодня в 17:34
Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Да ладно вам
   5 / 848
сегодня в 17:18
Князь, а ты знаешь, я вот Жучку охотно верю, что ты прощение просил в скайпе. Ты сегодня за свои слова ответить побоялся и их просто удалил на глазах у всех. Ясное дело, что тет-а-тет ты и не только прощение просить будешь. Сколько нового о тебе каждый день открывается)
Солдат ребёнка не обидит. Аха-ха)
Санчо Панса
Санчо Панса
   108 / 848
сегодня в 14:37
Возможно, это так! Но счет то на табло) Великолепный Игуаин не пощадил клуб из Бергамо.
Да ладно вам
Да ладно вам
   6 / 848
сегодня в 14:36
Князь, а ты знаешь, я вот Жучку охотно верю, что ты прощение просил в скайпе. Ты сегодня за свои слова ответить побоялся и их просто удалил на глазах у всех. Ясное дело, что тет-а-тет ты и не только прощение просить будешь.
Сколько нового о тебе каждый день открывается)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 848
сегодня в 14:34
Ладно вам. Аха-ха)
Пойду немного работну.
А вам посох оставлю. Только не особо интенсивно скачите, а то атрибутика царская нынче дорогая.

Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Да ладно вам
   5 / 848
сегодня в 14:33
Тону, ага. На корабль твой хочу глянуть, который на дне находится) Может помочь висельников со своего же посоха снять. Гы-гы)
Это что, типа твоё последнее желание? Аха-ха)
Сожалею, но исполнить не могу, так как корабля у меня нет)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил nemezis
   5 / 848
сегодня в 14:32
Передам, но насколько понимаю, в большинстве случаев, технически это сделать невозможно из-за меняющихся адресов.
Согласен, но многих клонов вы знаете, а остальных по ходу пьесы можно туда подвязывать. Согласитесь это будет действенно. Вот к примеру дадите вы мне бан, а я зайду с аккаунта "князь опять вернулся" или Неубиваемый Князь". А так бац и создавай новый, а мне как-то лень.)
nedved10
nedved10
   201 / 848
сегодня в 14:31
Потешаются тут лишь над алёшками создающими каждую неделю новые аккаунты)
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Гавриленко
   6 / 848
сегодня в 14:26
Пошли на Урал Спартак, там гинерщина захватила ветку
Там чёт Литейного одного только вижу. Всё-таки главный болельщик Спартака)
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Князь сажал врагов на посох
   6 / 848
сегодня в 14:21
Аха-ха), ты тонешь, а никто не бросает тебе спасательный круг)
Тону, ага. На корабль твой хочу глянуть, который на дне находится) Может помочь висельников со своего же посоха снять. Гы-гы)
nemezis
nemezis ответил Князь сажал врагов на посох
   186 / 848
сегодня в 14:21
А можно сделать так, что бы бан автоматически распространялся и на резервные аккаунты?
Передам, но насколько понимаю, в большинстве случаев, технически это сделать невозможно из-за меняющихся адресов.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Гавриленко
   6 / 848
сегодня в 14:20
1937 год возвращается! Ужас! Как же стыдно за тех, кто так себя ведёт.
    Гавриленко
    Гавриленко ответил Да ладно вам
       4 / 848
    сегодня в 14:19
    Пошли на Урал Спартак, там гинерщина захватила ветку
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Да ладно вам
       5 / 848
    сегодня в 14:19
    Ты где увидел в моих словах вопрос? Я вообще даже не тебе коммент адресовывал) Или ты плохо видишь от слёз, которых на глазах стоят из-за постоянных насмешек?)
    Аха-ха), ты тонешь, а никто не бросает тебе спасательный круг)
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил Князь сажал врагов на посох
       6 / 848
    сегодня в 14:17
    А почему росонерцы всегда задают глупые вопросы? Аха-ха)
    Ты где увидел в моих словах вопрос? Я вообще даже не тебе коммент адресовывал) Или ты плохо видишь от слёз, которых на глазах стоят из-за постоянных насмешек?)
    Гавриленко
    Гавриленко ответил Да ладно вам
       4 / 848
    сегодня в 14:17
    1937 год возвращается! Ужас!
    Как же стыдно за тех, кто так себя ведёт.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Да ладно вам
       5 / 848
    сегодня в 14:16
    Почему ты другим пишешь постоянно то, что у самого происходит?)
    А почему росонерцы всегда задают глупые вопросы?

    Аха-ха)
    Гавриленко
    Гавриленко ответил Князь сажал врагов на посох
       4 / 848
    сегодня в 14:16
    Ты угрожаешь?
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил nemezis
       5 / 848
    сегодня в 14:15
    В целом нет, сейчас закончу ознакомление с творчеством на ветке и выдам вам по бану.
    А можно сделать так, что бы бан автоматически распространялся и на резервные аккаунты?
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил Князь сажал врагов на посох
       6 / 848
    сегодня в 14:15
    Аха-ха) Не сгори.
    Почему ты другим пишешь постоянно то, что у самого происходит?)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Да ладно вам
       5 / 848
    сегодня в 14:14
    Князь быстро отредактировал свой стишок, после твоего обращения к модераторам. Убрал всё четверостишье первое. Это пипец, он даже за свои слова отвечать боится. Повторю - за собственные слова испугался ответить. Финиш.
    Аха-ха)

    Не сгори.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 848
    сегодня в 14:13
    Одного вы не поймёте
    Вы меня не изживёте
    Ведь тонка у вас кишка
    И безмозглая башка)

    Если только захочу
    Сам я с сайта укачу
    Но до этого всех вас
    лихо смою в унитаз

    Аха-ха)
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил Гавриленко
       6 / 848
    сегодня в 14:12
    Уважаемые модераторы! Вы считаете ЭТО нормальным?!
    Князь быстро отредактировал свой стишок, после твоего обращения к модераторам. Убрал всё четверостишье первое. Это пипец, он даже за свои слова отвечать боится.
    Повторю - за собственные слова испугался ответить. Финиш.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил nemezis
       5 / 848
    сегодня в 14:11
    В целом нет, сейчас закончу ознакомление с творчеством на ветке и выдам вам по бану.
    Аха-ха)

    День добрый. Наконец-то в полку модераторов с чувством юмора прибыло)
    nemezis
    nemezis ответил Гавриленко
       186 / 848
    сегодня в 14:10
    Уважаемые модераторы! Вы считаете ЭТО нормальным?!
    В целом нет, сейчас закончу ознакомление с творчеством на ветке и выдам вам по бану.
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил Гавриленко
       6 / 848
    сегодня в 14:08
    Уважаемые модераторы! Вы считаете ЭТО нормальным?!
    Это бан на сутки, но поскольку пропустили, то я догадываюсь, кто сегодня на смене.
    Гавриленко
    Гавриленко ответил Князь сажал врагов на посох
       4 / 848
    сегодня в 14:08
    Верит конебомж в Урал
    Но у Спартака есть КРАЛ))))))
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Гавриленко
       5 / 848
    сегодня в 14:07
    Уважаемые модераторы! Вы считаете ЭТО нормальным?!
    Опять ноешь?
    Аха-ха)
    Гавриленко
    Гавриленко ответил Князь сажал врагов на посох
       4 / 848
    сегодня в 14:06
    Уважаемые модераторы! Вы считаете ЭТО нормальным?!
    Гавриленко
    Гавриленко ответил Князь сажал врагов на посох
       4 / 848
    сегодня в 14:04
    Кабинеты напряглись
    Сразу жалобы зажглись
    Ночью виден Млечный Путь
    Зарево, нельзя уснуть
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