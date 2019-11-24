Гасперини - о поражении от «Юве»: «Это лучшая игра „Аталанты“ в сезоне»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче 13-го тура Серии А.
Мы не могли рассчитывать на определенных игроков, но те, кто играл, отлично поработали. К сожалению, «Юве» на моральном духе после первого забитого мяча смог забить еще пару хороших голов. У нас не было времени, чтобы отреагировать на положение.
Мы пытались полностью контролировать ситуацию, когда лидировали. Ответный гол стал поворотным моментом.
Когда у «Юве» есть шансы, они гораздо более эффективны, чем мы, все зависит от качества футболистов. Я думаю, что это, пожалуй, лучшее выступление «Аталанты» в этом сезоне.
Сколько нового о тебе каждый день открывается)
Сколько нового о тебе каждый день открывается)
Пойду немного работну.
А вам посох оставлю. Только не особо интенсивно скачите, а то атрибутика царская нынче дорогая.
Аха-ха)
Пойду немного работну.
А вам посох оставлю. Только не особо интенсивно скачите, а то атрибутика царская нынче дорогая.
Аха-ха)
Сожалею, но исполнить не могу, так как корабля у меня нет)
Сожалею, но исполнить не могу, так как корабля у меня нет)
Посему, я бы не хотел, чтобы он уходил. Мы потеряем много веселья сразу.
Посему, я бы не хотел, чтобы он уходил. Мы потеряем много веселья сразу.
Как же стыдно за тех, кто так себя ведёт.
Как же стыдно за тех, кто так себя ведёт.
Аха-ха)
Аха-ха)
Не сгори.
Не сгори.
Вы меня не изживёте
Ведь тонка у вас кишка
И безмозглая башка)
Если только захочу
Сам я с сайта укачу
Но до этого всех вас
лихо смою в унитаз
Аха-ха)
Вы меня не изживёте
Ведь тонка у вас кишка
И безмозглая башка)
Если только захочу
Сам я с сайта укачу
Но до этого всех вас
лихо смою в унитаз
Аха-ха)
Повторю - за собственные слова испугался ответить. Финиш.
Повторю - за собственные слова испугался ответить. Финиш.
День добрый. Наконец-то в полку модераторов с чувством юмора прибыло)
День добрый. Наконец-то в полку модераторов с чувством юмора прибыло)
Но у Спартака есть КРАЛ))))))
Но у Спартака есть КРАЛ))))))
Аха-ха)
Аха-ха)
Сразу жалобы зажглись
Ночью виден Млечный Путь
Зарево, нельзя уснуть
Сразу жалобы зажглись
Ночью виден Млечный Путь
Зарево, нельзя уснуть