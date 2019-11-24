Гасперини - о поражении от «Юве»: «Это лучшая игра „Аталанты“ в сезоне»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче 13-го тура Серии А.

Мы не могли рассчитывать на определенных игроков, но те, кто играл, отлично поработали. К сожалению, «Юве» на моральном духе после первого забитого мяча смог забить еще пару хороших голов. У нас не было времени, чтобы отреагировать на положение.

Мы пытались полностью контролировать ситуацию, когда лидировали. Ответный гол стал поворотным моментом.

Когда у «Юве» есть шансы, они гораздо более эффективны, чем мы, все зависит от качества футболистов. Я думаю, что это, пожалуй, лучшее выступление «Аталанты» в этом сезоне.