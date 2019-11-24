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«Манчестер Юнайтед» отыгрался со счета 0:2 и упустил победу в концовке

вчера, 21:22
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«Манчестер Юнайтед» добился гостевой ничьей в игре 13-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед». «Красные дьяволы» (17 очков) занимают девятое место в турнирной таблице, «клинки» (18 баллов) - шестые.

Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн

«Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Юнайтед» 3:3 (1:0)
Голы: Флек 19, Муссе 52, МакБарни 90+1 - Уилльямс 72, Гринвуд 77, Рэшфорд 79

«Шеффилд Юнайтед»: Мур, Бэшем (Робинсон 83), Ягелка, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем, Норвуд, Флек, Стивенс, МакГолдрик (Шарп 78), Муссе (МакБарни 68)
Главный тренер: Уайлдер Крис.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Джонс (Лингард 46), Ван-Биссака, Перейра (Гринвуд 73), Фред, Уилльямс, Джеймс, Рэшфорд, Марсьяль (Туанзебе 85)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Уилльямс 50, Лундстрем 51, Ван-Биссака 60

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Челси».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил заDOOMчивый
   205 / 856
сегодня в 12:04
был бы Лукаку точно парочку забил.
лукакино место чисто в интере, там ему вольготно, а в АПЛ он был столб-столбом, в позиционной атаке он ни на что ни годен, забивает только чистые мячи в пустые ворота...
lobsterdam
lobsterdam ответил IKER-RAUL
   205 / 856
сегодня в 12:02
молодцы Шеффилд, достойно играют для новичка АПЛ! жаль, что упустили победу
это МЮ упустил победу...
galem72
galem72
   108 / 856
сегодня в 10:48
Очередная тошниловка от МЮ. Гуннар определённо на выход: он не тактик и не способен ломать или контролировать ход матча. Даже упущенная победа никоим образом не обрадовала бы. Нужно срочно писать Покета!
hoper
hoper ответил Владимир Тимофеевв
   614 / 856
сегодня в 09:44
Играли Шеффилд и МЮ а разговоры на ветке идут о МС от одного болелы Ювентуса )))
а заметил это болельщик Ливерпуля.ПАРАДОКС
hoper
hoper ответил Виталик ManUtd Rus
   614 / 856
сегодня в 09:39
Почетина идеально впишется в МЮ , это будет 100% попадание ! даже бестолковое руководство не сможет помешать ему вылепить боевую команду
Мне он тоже нравится.В ТТХ у него здорово получалось.без огромных затрат,без звёзд - и результат был.пусть не стали чемпионами и не выиграли ЛЧ, но боролись.Жалко будет увольнять викинга.Я думаю Сульшера после МЮ уже никуда в большой клуб не позовут.Но идея с Почеттино мне нравится.
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 09:07
В этом матче было всё!
нечитайло
нечитайло
   768 / 856
сегодня в 09:00
Побоище
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 856
сегодня в 07:25
Да уж, матч- огонь...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   493 / 856
сегодня в 06:23
    ОПС
    ОПС
       597 / 856
    сегодня в 04:16
    Счет красивый.
    ошалевший
    ошалевший
       273 / 856
    сегодня в 00:37
    надеюсь сульшер и лэмпард останутся до следующего сезона,рад когда молодёжь заигрывают а не тупо покупают
    Big krendel
    Big krendel
       29 / 856
    вчера в 23:16
    Матч огонь.
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв
       200 / 856
    вчера в 23:09
    Играли Шеффилд и МЮ а разговоры на ветке идут о МС от одного болелы Ювентуса )))
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв
       200 / 856
    вчера в 23:06
    Вот это матч который получился результативным Шеффилд слишком расслабился при счёте 2-0 за что чуть ли не поплатился не сравняй счёт в концовке.МЮ не собирался сдаваться уступая в два мяча но им этого не хватило для победы. Ничья логичный результат.
    Hoyar
    Hoyar
       395 / 856
    вчера в 23:04
    Нужно оставить Сульшера до конца года, а может и больше, у Фергюсона тоже не сразу команда начала показывать результат. Он же легенда клуба, не хорошо будет если сразу уволят.)
    drug01
    drug01
       141 / 856
    вчера в 22:44
    Так играть нельзя,!!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       98 / 856
    вчера в 22:40
    смотрю в Англии есть своя Месси,трепещите барсоглоры! Она уделает любого каталошку и ювеблошку, своим посохом.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил dimagas2
       337 / 856
    вчера в 22:39
    Вспомним еще Ван Персика или может самого Кантона)))
    Во-во Ван Нителроя и Роя Кина, Коула и Йорка))
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       275 / 856
    вчера в 22:33
    Шеффилд с Хендерсоном и без Хендерсона две большие разницы.
    obana777
    obana777
       89 / 856
    вчера в 22:33
    Опять МЮ носом ткнули. Отскочили!
    dimagas2
    dimagas2 ответил Ice van Reed
       157 / 856
    вчера в 22:31
    А был бы Ибра, был ба Фелаини, но это прошедшее время, Фелаини парочку поломал бы, Ибра и Лукаку могли забить, а могли и не забить, если бы да кабы!!!!
    Вспомним еще Ван Персика или может самого Кантона)))
    juvenale
    juvenale ответил заDOOMчивый
       15 / 856
    вчера в 22:31
    этот Самовар,ждёт перерыва,что бы задымить... 45 минут сущиго ада,для этого карандашагрыза. Парик его знатно подпирает,скоро и на голову его натянет. Через пару лет Ювентус отправится к своим кабинетным братьям.на дно таблицы.
    только после Оливерпуля после расследования в Лозанне
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
       215 / 856
    вчера в 22:26
    молодцы Шеффилд, достойно играют для новичка АПЛ! жаль, что упустили победу
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил заDOOMчивый
       337 / 856
    вчера в 22:22
    был бы Лукаку точно парочку забил.
    А был бы Ибра, был ба Фелаини, но это прошедшее время, Фелаини парочку поломал бы, Ибра и Лукаку могли забить, а могли и не забить, если бы да кабы!!!!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил beefs
       98 / 856
    вчера в 22:14
    МЮ разочаровал...
    был бы Лукаку точно парочку забил.
    beefs
    beefs
       266 / 856
    вчера в 22:13
    МЮ разочаровал...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил dimagas2
       98 / 856
    вчера в 22:13
    Дед там не плохо строит "саррибол", а чемпионство там в кабинете уже купили))
    этот Самовар,ждёт перерыва,что бы задымить... 45 минут сущиго ада,для этого карандашагрыза. Парик его знатно подпирает,скоро и на голову его натянет.
    Через пару лет Ювентус отправится к своим кабинетным братьям.на дно таблицы.
    dimagas2
    dimagas2 ответил allemz
       157 / 856
    вчера в 22:06
    МЮ пора сливать Солскьяера, чтобы из мумучеников перейти в более новое качество. Норвежец может попробовать свои силы в Ювентусе, клуб по уровню. Разочек можно, ведь один раз - не пи****с Ахахаха))
    Дед там не плохо строит "саррибол", а чемпионство там в кабинете уже купили))
    dimagas2
    dimagas2 ответил заDOOMчивый
       157 / 856
    вчера в 22:05
    чего? Сульшер избавляется от португальского багажа и начинает наигрывать молодежь.которая в принципе не так уж и плоха. хотя и ПОЧЕТТИНО подобным занимается.
    У него лучше получается,хотя тоже не сразу.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил lobsterdam
       98 / 856
    вчера в 22:02
    это колбасный прихвостень маринер украл у МЮ победу вопреки вару.
    МЮ должно быть розово на Ливерпуль,который скрылся за горизонтом от плюшевых,правда сегодня они моментами были 8-несским чудовищем минут 10 где то.
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