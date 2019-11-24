«Манчестер Юнайтед» отыгрался со счета 0:2 и упустил победу в концовке

Так нельзя. Но Дзюбу оскорбили не случайно «Соккер.ру» предлагает не зацикливаться и взглянуть на ситуацию с Дзюбой шире

Клубные оскорбления на играх сборной - бред Российские болельщики в Сан-Марино посылали Артема. «Соккер.ру» возмущен, что

Самые преданные. Рейтинг, в котором Акинфеев выше Месси «Соккер.ру» - о футболистах, которые способны на длительные отношения

Рекорд, который падёт. Достойная цель для Роналду Криштиану хочет войти в историю как самый результативный игрок национальных