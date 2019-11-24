«Манчестер Юнайтед» отыгрался со счета 0:2 и упустил победу в концовке

«Манчестер Юнайтед» добился гостевой ничьей в игре 13-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед». «Красные дьяволы» (17 очков) занимают девятое место в турнирной таблице, «клинки» (18 баллов) - шестые.
Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн
«Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Юнайтед» 3:3 (1:0)
Голы: Флек 19, Муссе 52, МакБарни 90+1 - Уилльямс 72, Гринвуд 77, Рэшфорд 79
«Шеффилд Юнайтед»: Мур, Бэшем (Робинсон 83), Ягелка, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем, Норвуд, Флек, Стивенс, МакГолдрик (Шарп 78), Муссе (МакБарни 68)
Главный тренер: Уайлдер Крис.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Джонс (Лингард 46), Ван-Биссака, Перейра (Гринвуд 73), Фред, Уилльямс, Джеймс, Рэшфорд, Марсьяль (Туанзебе 85)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Уилльямс 50, Лундстрем 51, Ван-Биссака 60
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