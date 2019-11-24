«Фиорентина» не смогла забить «Вероне»

«Верона» в матче 13-го тура итальянской Серии А обыграла «Фиорентину». «Желто-синие» (18 очков) - девятые, «фиалки» (16 баллов) - десятые.
Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди
«Верона» - «Фиорентина» 1:0 (0:0)
Голы: Ди Кармине 66
«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Боккетти (Давидович 81), Фараони, Амрабат, Пессина, Лазович, Верре, Эдди Сальседо (Цаканьи 72), Ди Кармине (Степински 84)
Главный тренер: Юрич Иван.
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья (Чеккерини 4), Касерес, Кристофоро, Венути (Поль Лирола 64), Бадель, Бенасси (Геззаль 76), Дальберт, Влахович, Рибери
Главный тренер: Монтелла Винченцо.
Предупреждения: Ди Кармине 3, Пессина 19, Венути 57, Миленкович 60, Фараони 61
Ранее «Болонья» добыла ничью в концовке игры с «Пармой».