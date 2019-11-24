ЦСКА на своём поле одолел «Крылья Советов» благодаря голу Влашича

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов». Забитым мячом на 75-й минуте отметился полузащитник «армейцев» Никола Влашич. После этой победы красно-синие подымаются на третью строчку (33 очка) таблицы РПЛ, самарская команда остается на 12 месте (18 очков).
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Крылья Советов» 1:0 (0:0)
Голы: Влашич 75
«ЦСКА»: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович (Бийол 81), Обляков, Кучаев (Ахметов 68), Сигурдссон (Дзагоев 58), Чалов, Влашич
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Анюков, Тимофеев, Гацкан, Радонич, Гынсарь (Терехов 78), Зиньковский (Кабутов 81), Соболев (Голенков 84)
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Соболев 48, Гацкан 55, Магнуссон 65, Радонич 86, Терехов 90+2
Судья: Безбородов Владислав.
В прошлом туре «Крылья» уступили «Спартаку», ЦСКА был сильнее «Сочи».
Я не оправдываю проигрыши своей команды, у нас молодая команда и всё придёт в норму, а у вас в квартире газ, в межсезонье возьмёте новую колоду карт , а старую выкинете по арендам и другим клубам как использованную резину.
Я не оправдываю проигрыши своей команды, у нас молодая команда и всё придёт в норму, а у вас в квартире газ, в межсезонье возьмёте новую колоду карт , а старую выкинете по арендам и другим клубам как использованную резину.
Хотя конечно есть и иуды.
Вон среди ваших раньше тёрся енисейСПБ или что то в этом вроде, так тот признался, что раньше болел за ЦСКА, а потом передумал и стал болеть за Зенит.
Таких я на дух не переношу.
Конечно хочется победы в еврокубках оставшимся нашим клубам , но там уже как карта ляжет, но в случае промаха ковш с г.... заготовлен, впрочем как и у тебя.
Хотя конечно есть и иуды.
Вон среди ваших раньше тёрся енисейСПБ или что то в этом вроде, так тот признался, что раньше болел за ЦСКА, а потом передумал и стал болеть за Зенит.
Таких я на дух не переношу.
Конечно хочется победы в еврокубках оставшимся нашим клубам , но там уже как карта ляжет, но в случае промаха ковш с г.... заготовлен, впрочем как и у тебя.
Судя по всему, болеть мы будем за разные команды. В этом смысле я очень последователен, а вот прочим приходится метаЦЦа - то за Вильярреал болеть, то за Лион, а потом ваще за португалов.
Дорогих же игроков мы покупаем раз в пятилетку, причём они отрабатывали своё по полной.
С Малкомом не свезло, дак от травм никто не застрахован...
Судя по всему, болеть мы будем за разные команды. В этом смысле я очень последователен, а вот прочим приходится метаЦЦа - то за Вильярреал болеть, то за Лион, а потом ваще за португалов.
Дорогих же игроков мы покупаем раз в пятилетку, причём они отрабатывали своё по полной.
С Малкомом не свезло, дак от травм никто не застрахован...
Опять рассмотрите какую нибудь звёздочку Лиона среднего разлива и лямов за пятьдесят купите, вам не привыкать.
Опять рассмотрите какую нибудь звёздочку Лиона среднего разлива и лямов за пятьдесят купите, вам не привыкать.
Не узнают друг друга..
Сами себя минусуют и игнорят...)))
Не узнают друг друга..
Сами себя минусуют и игнорят...)))
Пойду ка я отсюда...
Пойду ка я отсюда...