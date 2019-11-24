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ЦСКА на своём поле одолел «Крылья Советов» благодаря голу Влашича

вчера, 20:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов». Забитым мячом на 75-й минуте отметился полузащитник «армейцев» Никола Влашич. После этой победы красно-синие подымаются на третью строчку (33 очка) таблицы РПЛ, самарская команда остается на 12 месте (18 очков).

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Крылья Советов» 1:0 (0:0)
Голы: Влашич 75

«ЦСКА»: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович (Бийол 81), Обляков, Кучаев (Ахметов 68), Сигурдссон (Дзагоев 58), Чалов, Влашич
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Анюков, Тимофеев, Гацкан, Радонич, Гынсарь (Терехов 78), Зиньковский (Кабутов 81), Соболев (Голенков 84)
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Соболев 48, Гацкан 55, Магнуссон 65, Радонич 86, Терехов 90+2

Судья: Безбородов Владислав.

В прошлом туре «Крылья» уступили «Спартаку», ЦСКА был сильнее «Сочи».

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Все комментарии
красноярец
красноярец ответил Ангел неБесГрешен
   144 / 856
сегодня в 11:59
Уровни соперников у наших клубов очень разные. Проиграть Зениту не грех, вашим- смахивает на позор...
Это твоё личное мнение. Уровни финансового состояния тоже разные. Грех ещё какой грех проиграть Зениту , с таким подбором игроков, играть дома против Лейпцига вторым номером и почти не хрена не создать это забавно.
Я не оправдываю проигрыши своей команды, у нас молодая команда и всё придёт в норму, а у вас в квартире газ, в межсезонье возьмёте новую колоду карт , а старую выкинете по арендам и другим клубам как использованную резину.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил красноярец
   20 / 856
сегодня в 11:52
Уровни соперников у наших клубов очень разные. Проиграть Зениту не грех, вашим- смахивает на позор...
красноярец
красноярец ответил Ангел неБесГрешен
   144 / 856
сегодня в 11:43
Ну, в гостях с Лионом скатали ничейку, почему бы дома не победить? Судя по всему, болеть мы будем за разные команды. В этом смысле я очень последователен, а вот прочим приходится метаЦЦа - то за Вильярреал болеть, то за Лион, а потом ваще за португалов. Дорогих же игроков мы покупаем раз в пятилетку, причём они отрабатывали своё по полной. С Малкомом не свезло, дак от травм никто не застрахован...
Болеем мы за одну команду, кому то можем симпатизировать, но не более того.
Хотя конечно есть и иуды.
Вон среди ваших раньше тёрся енисейСПБ или что то в этом вроде, так тот признался, что раньше болел за ЦСКА, а потом передумал и стал болеть за Зенит.
Таких я на дух не переношу.
Конечно хочется победы в еврокубках оставшимся нашим клубам , но там уже как карта ляжет, но в случае промаха ковш с г.... заготовлен, впрочем как и у тебя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил красноярец
   20 / 856
сегодня в 10:14
После того как посмотрел вашу игру в Казани понимаю что Лион вам не выиграть, потолок ничейка, не удивлюсь что вам ещё и навтыкают по самые не балуйся. Опять рассмотрите какую нибудь звёздочку Лиона среднего разлива и лямов за пятьдесят купите, вам не привыкать.
Ну, в гостях с Лионом скатали ничейку, почему бы дома не победить?
Судя по всему, болеть мы будем за разные команды. В этом смысле я очень последователен, а вот прочим приходится метаЦЦа - то за Вильярреал болеть, то за Лион, а потом ваще за португалов.
Дорогих же игроков мы покупаем раз в пятилетку, причём они отрабатывали своё по полной.
С Малкомом не свезло, дак от травм никто не застрахован...
drug01
drug01
   141 / 856
сегодня в 10:00
Приятно было смотреть!
красноярец
красноярец ответил Ангел неБесГрешен
   144 / 856
сегодня в 09:59
А что ха-ха, отстаём на 3 очка от Лиона, в случае домашней победы догоняем, по личным встречам преимущество, второе место. Другое дело, что будет ещё один тур, но выход вполне реален. А там посмотрим. Соперники достойные, вы ведь за кого зря болеть не станете. Тем более с деЦтва...
После того как посмотрел вашу игру в Казани понимаю что Лион вам не выиграть, потолок ничейка, не удивлюсь что вам ещё и навтыкают по самые не балуйся.
Опять рассмотрите какую нибудь звёздочку Лиона среднего разлива и лямов за пятьдесят купите, вам не привыкать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ошалевший
   20 / 856
сегодня в 09:49
какой выход? ахахах ты давно смотрел таблицу то?
А что ха-ха, отстаём на 3 очка от Лиона, в случае домашней победы догоняем, по личным встречам преимущество, второе место. Другое дело, что будет ещё один тур, но выход вполне реален. А там посмотрим. Соперники достойные, вы ведь за кого зря болеть не станете. Тем более с деЦтва...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   280 / 856
сегодня в 09:38
Победили, но пока не убедили. Слишком медленно действовали в атаке, много допускали ошибок в принятии решений. Хотя, с другой стороны, если бы они играли также быстро и с минимумом ошибок, как Ливерпуль, то они и назывались бы не ЦСКА, а Ливерпуль))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Алексей Еськов
   12 / 856
сегодня в 09:26
Читай ник))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ангел неБесГрешен
   28 / 856
сегодня в 09:01
Клоны запутались. .))
Не узнают друг друга..
Сами себя минусуют и игнорят...)))
dok66
dok66
   441 / 856
сегодня в 08:45
ЦСКА с победой !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 856
сегодня в 08:34
Взглянул на это сборище клонов и клоунов.
Пойду ка я отсюда...
nikoladolgov
nikoladolgov
   138 / 856
сегодня в 08:30
Безбородов всех сильней!
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА ответил Алексей Еськов
   49 / 856
сегодня в 08:13
Мангокс?)
Клоны Степана,тут к гадалке ходить не надо((
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил 25процентный клоун
   253 / 856
сегодня в 08:02
Я знаю кто ты))
Мангокс?)
Василий 50
Василий 50
   719 / 856
сегодня в 08:00
Не повезло КС.
красноярец
красноярец ответил 25процентный клоун
   144 / 856
сегодня в 07:54
Я знаю кто ты))
Я тоже знаю, у него на нике написано.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Обоссаная свинья
   12 / 856
сегодня в 07:50
Я знаю кто ты))
Арсений_88
Арсений_88 ответил ФАЛЬШЫФКА
   142 / 856
сегодня в 07:47
Как вы с бакланами? хахаха
Привет, тарасовский!
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА ответил Арсений_88
   49 / 856
сегодня в 07:46
Теперь свиньи с конями друзья - в десны лупятся.
    Арсений_88
    Арсений_88
       142 / 856
    сегодня в 07:44
    Теперь свиньи с конями друзья - в десны лупятся.
    красноярец
    красноярец ответил Владивосток-2000
       144 / 856
    сегодня в 07:35
    Какой львенок? Я за Луч, у нас Тигр!
    от тебя каким то бомжовым тигром отдаёт.
    ФАЛЬШЫФКА
    ФАЛЬШЫФКА ответил Владивосток-2000
       49 / 856
    сегодня в 07:35
    Какой львенок? Я за Луч, у нас Тигр!
    Не у Игооря нога не болит в клубе,а в сборной говорит караул))
    Алексей Еськов
    Алексей Еськов
       253 / 856
    сегодня в 07:35
    Крылья не заслужили поражения, но гол зачетный!)
    Владивосток-2000
    Владивосток-2000 ответил красноярец
       530 / 856
    сегодня в 07:25
    С вне игры не забивали, как ваш голубой львёнок.
    Какой львенок? Я за Луч, у нас Тигр!
    красноярец
    красноярец ответил Владивосток-2000
       144 / 856
    сегодня в 07:23
    Крылья должны были выигрывать, но разве им дадут пенальти?
    С вне игры не забивали, как ваш голубой львёнок.
    красноярец
    красноярец ответил Обоссаная свинья
       144 / 856
    сегодня в 07:21
    А что ты пишешь красноярск - разве там слыхали о цска? Пытаешься рассширить клонами гиографию?
    не , не слыхали весь город за божественный Зенит топит.
    Владивосток-2000
    Владивосток-2000 ответил ФАЛЬШЫФКА
       530 / 856
    сегодня в 07:18
    Игорь жди четверга))
    Может они другого поставят, игорюшу поберегут, как и со сборной. Им в ЛЕ ничего не надо.
    Владивосток-2000
    Владивосток-2000
       530 / 856
    сегодня в 07:16
    Крылья должны были выигрывать, но разве им дадут пенальти?
    ФАЛЬШЫФКА
    ФАЛЬШЫФКА
       49 / 856
    сегодня в 07:15
    Игорь жди четверга))
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