ЦСКА на своём поле одолел «Крылья Советов» благодаря голу Влашича

вчера, 20:54

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов». Забитым мячом на 75-й минуте отметился полузащитник «армейцев» Никола Влашич. После этой победы красно-синие подымаются на третью строчку (33 очка) таблицы РПЛ , самарская команда остается на 12 месте (18 очков).

Москва, стадион ВЭБ -Арена

ЦСКА - «Крылья Советов» 1:0 (0:0)

Голы: Влашич 75

« ЦСКА »: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович (Бийол 81), Обляков, Кучаев (Ахметов 68), Сигурдссон (Дзагоев 58), Чалов, Влашич

Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Анюков, Тимофеев, Гацкан, Радонич, Гынсарь (Терехов 78), Зиньковский (Кабутов 81), Соболев (Голенков 84)

Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Соболев 48, Гацкан 55, Магнуссон 65, Радонич 86, Терехов 90+2

Судья: Безбородов Владислав.