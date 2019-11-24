ГлавнаяНовости

«Монако» уступил «Бордо», Головин отыграл весь матч

сегодня, 18:54
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо2 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» уступил «Бордо» в матче 14-го тура чемпионата Франции.

«Бордо» (22) располагается на третьем месте, «Монако» (18) идет на 14-й позиции.

Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик

«Бордо» - «Монако» 2:1 (1:1)
Голы: Пабло Кастро 29, Де Превиль 69 (пенальти) - Слимани 15

«Бордо»: Костиль, Кватенг, Пабло Кастро, Бенито, Жонатан Кафу (Пундже 90), Тчуаэми (Адли 87), Башич, Калу (Адли 81), Де Превиль, Хванг (Бенраху 70), Майя
Главный тренер: Соуза Паулу.

«Монако»: Леком, Жемерсон, Марипан, Бадьяшиль (Кейта 75), Желсон Мартинш (Агилар 70), Бакайоко (Огюстен 82), Хенрикс, Головин, Жил Диас, Слимани, Бен-Йеддер
Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Тчуаэми 7, Бенито 23, Башич 28, Бакайоко 37, Слимани 54, Жил Диас 59, Хенрикс 66, Слимани 67

Удаление: Слимани 67

Напомним, что вчера «Лион» обыграл «Ниццу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лацио» вырвал победу над «Сассуоло» и упрочил за собой третье место
Сегодня, 18:56 Комментарии31
«Фиорентина» не смогла забить «Вероне»
Сегодня, 18:55 Комментарии2
«Рома» разгромила аутсайдера Серии А
Сегодня, 18:54 Комментарии3
«Краснодар» избежал осечки в матче с «Арсеналом»
Сегодня, 18:24 Комментарии27
«Атлетик» на выезде одолел «Осасуну»
Сегодня, 17:52 Комментарии1
Джемайли в добавленное время спас «Болонью» от поражения в матче с «Пармой»
Сегодня, 16:30 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА
   79 / 848
сегодня в 20:19
хахаха
носатый физрук
носатый физрук
сегодня в 20:10
головка взял завязал шнурки на бутсах пока завязывал уже матч отыграли вот и все достоинства головкина говорят сборная эстонии хочет его натурализовать правда дерево заиграно за москаликов поэтому долгозапрягающие удут искать другого натурализированного который умеет завязывать шнурки не за 90 минут а за 45
koke90
koke90
   679 / 848
сегодня в 20:05
худший трансфер лиги франции в истории
Т34
Т34
   18 / 848
сегодня в 20:03
Да кто сомневался, что это дно проиграет. Ах, да-а! Про коней забыл. Эти верят только в победы, потому что там их бывший конь скачет.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   288 / 848
сегодня в 20:01
Понятно.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   82 / 848
сегодня в 19:09
Уже привыкли.
КЭТиК
КЭТиК
   96 / 848
сегодня в 19:03
Одного Головина мало для спасения Монако.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   577 / 848
сегодня в 19:00
Монако без удаление не Монако походу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 848
сегодня в 19:00
Судя по месту, владельцы очередной раз заготовили известные тряпки для Жардима)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100