«Монако» уступил «Бордо», Головин отыграл весь матч

«Монако» уступил «Бордо» в матче 14-го тура чемпионата Франции.
«Бордо» (22) располагается на третьем месте, «Монако» (18) идет на 14-й позиции.
Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик
«Бордо» - «Монако» 2:1 (1:1)
Голы: Пабло Кастро 29, Де Превиль 69 (пенальти) - Слимани 15
«Бордо»: Костиль, Кватенг, Пабло Кастро, Бенито, Жонатан Кафу (Пундже 90), Тчуаэми (Адли 87), Башич, Калу (Адли 81), Де Превиль, Хванг (Бенраху 70), Майя
Главный тренер: Соуза Паулу.
«Монако»: Леком, Жемерсон, Марипан, Бадьяшиль (Кейта 75), Желсон Мартинш (Агилар 70), Бакайоко (Огюстен 82), Хенрикс, Головин, Жил Диас, Слимани, Бен-Йеддер
Главный тренер: Жардим Леонарду.
Предупреждения: Тчуаэми 7, Бенито 23, Башич 28, Бакайоко 37, Слимани 54, Жил Диас 59, Хенрикс 66, Слимани 67
Удаление: Слимани 67
Напомним, что вчера «Лион» обыграл «Ниццу».