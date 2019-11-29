Пике о 3:0 с «Реалом» в прошлом сезоне: «Уже не весело так побеждать здесь»

Недавно вышел документальный фильм от Rakuten Tv про прошлый сезон «Барселоны». Из него стало известно, что говорил защитник каталонцев Жерар Пике после разгромной победы (3:0) над «Реалом» в ответной встрече полуфинала Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу»:
Еще один разгром здесь! Уже не весело тут побеждать со счетом 3:0, 4:0 или 5:0.
Напомним, что сегодня «Барселона» празднует свой 120-летний юбилей.
Может все таки хватить трепать языком. Очень много косяков у тебя Пике .
Может все таки хватить трепать языком. Очень много косяков у тебя Пике .