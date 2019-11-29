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Пике о 3:0 с «Реалом» в прошлом сезоне: «Уже не весело так побеждать здесь»

сегодня, 20:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Недавно вышел документальный фильм от Rakuten Tv про прошлый сезон «Барселоны». Из него стало известно, что говорил защитник каталонцев Жерар Пике после разгромной победы (3:0) над «Реалом» в ответной встрече полуфинала Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу»:

Еще один разгром здесь! Уже не весело тут побеждать со счетом 3:0, 4:0 или 5:0.

Напомним, что сегодня «Барселона» празднует свой 120-летний юбилей

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Все комментарии
LаLiga
LаLiga ответил Да ладно вам
   582 / 952
сегодня в 21:55
https://www.youtube.com/watch?v=kLXGtjh6Mcg
Вот так будет правильно, хотел сам уже редактировать.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Князь сажал врагов на посох
   8 / 952
сегодня в 21:50
Поэтому путы решили порезвиться на Гейфилде? Аха-ха)
Да ладно вам
Да ладно вам
   8 / 952
сегодня в 21:48
Ну, весело не весело, а что теперь тренировочную базу менять что ли?
neomessi
neomessi
   159 / 952
сегодня в 21:26
У него прям любовь к реалу.
Может все таки хватить трепать языком. Очень много косяков у тебя Пике .
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   895 / 952
сегодня в 21:21
А Пике прав! Гы-гы на бернабеу барса постоянно разносит реал! Гы-гы
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 952
сегодня в 21:00
Скучно постоянный разгром Реаала в логове Реала Бернабеу,Пике прав
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 952
сегодня в 21:00
Поэтому путы решили порезвиться на Гейфилде? Аха-ха)
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