Пике о 3:0 с «Реалом» в прошлом сезоне: «Уже не весело так побеждать здесь»

сегодня, 20:51

Недавно вышел документальный фильм от Rakuten Tv про прошлый сезон «Барселоны». Из него стало известно, что говорил защитник каталонцев после разгромной победы (3:0) над «Реалом» в ответной встрече полуфинала Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу»:

Еще один разгром здесь! Уже не весело тут побеждать со счетом 3:0, 4:0 или 5:0.

Напомним, что сегодня «Барселона» празднует свой 120-летний юбилей.