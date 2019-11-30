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Моуриньо: «Быть тренером одной команды на протяжении 20 лет уже невозможно»

сегодня, 04:24

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо отметил, что в наши дни невозможно сохранять пост главного тренера в одном клубе на протяжении долгих лет.

Проработать двадцать лет в одном клубе? Не думаю, что это возможно.

Новая жизнь, новые технологии, соцсети – я думаю, что влияет всё, даже менталитет людей. Меняется очень многое. Думаю, Венгер был последним из тех, кто задерживался на столько лет.

Нам приходится адаптироваться, доказывать, что мы являемся наиболее подходящими людьми на эту работу. Мы должны бороться за работу каждый день.

Думаю, что времена, когда человек мог подумать, что получил работу на десятилетие, ушли. Ты должен бороться за неё день за днём. И дело не только в футбольных результатах, а во всём, чем ты занимаешься в клубе.

Но я считаю, что это нормально. В обществе такое происходит во многих областях. Такова жизнь.

Моуриньо также прокомментировал отставку Унаи Эмери с поста главного тренера «Арсенала».

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   300 / 955
сегодня в 11:35
Он не прав. Если тренер как специалист сильный и как человек порядочный, то союз может быть длительным. А если из этих качеств отсутствует то или другое, то и происходят эти скорые разрывы.
КЭТиК
КЭТиК
   171 / 955
сегодня в 08:15
Моуриньо тоже когда-нибудь выгонят
mihaluch
mihaluch
   78 / 955
сегодня в 07:42
В "Спартаке"два сезона для тренера - рекорд.
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
   163 / 955
сегодня в 07:36
Правильно сказал.
Василий 50
Василий 50
   445 / 955
сегодня в 06:27
Для тебя любой срок сложно.
obana777
obana777
   92 / 955
сегодня в 06:16
Тонко предупредил, что долго не задержится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 955
сегодня в 05:51
Федун : «Быть тренером одной команды на протяжении 20 месяцев уже невозможно»
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   921 / 955
сегодня в 05:36
Венгер великий в отличие от Маура, поэтому столько и проработал в одном клубе. А отставка Арсена была огромной ошибкой: и дело было не в нем, а в донном руководстве. Так что можно и дальше оправдываться, но в истории английского футбола Венгер и Фергюнсон - это величие.
cska plus
cska plus
   10 / 955
сегодня в 04:38
Может Моур и прав.
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