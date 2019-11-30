Моуриньо: «Быть тренером одной команды на протяжении 20 лет уже невозможно»

Наставник «Тоттенхэма» отметил, что в наши дни невозможно сохранять пост главного тренера в одном клубе на протяжении долгих лет.

Проработать двадцать лет в одном клубе? Не думаю, что это возможно.

Новая жизнь, новые технологии, соцсети – я думаю, что влияет всё, даже менталитет людей. Меняется очень многое. Думаю, Венгер был последним из тех, кто задерживался на столько лет.

Нам приходится адаптироваться, доказывать, что мы являемся наиболее подходящими людьми на эту работу. Мы должны бороться за работу каждый день.

Думаю, что времена, когда человек мог подумать, что получил работу на десятилетие, ушли. Ты должен бороться за неё день за днём. И дело не только в футбольных результатах, а во всём, чем ты занимаешься в клубе.

Но я считаю, что это нормально. В обществе такое происходит во многих областях. Такова жизнь.