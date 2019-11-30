Лингард: «МЮ хочет выиграть каждый турнир, в котором принимает участие»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о стремлении вернуть былую форму и бороться за титулы с МЮ.
Спортивный голод и борьба за места на поле никуда не делись. Очевидно, что всё зависит от вашей формы и положения в команде. Так что мне важно вернуться к тому Джесси Лингарду, которого знают все, и тому, которого знаю я.
На это могут влиять различные факторы на поле и за его пределами, но ключевую роль играет психология, уверенность и вера.
Я тот игрок, который любит забивать и делать голевые передачи. Мне нужно вернуться к этому, к моей лучшей форме, и я чувствую, что медленно, но верно к этому возвращаюсь.
В каком бы турнире ни участвовал МЮ, мы хотим его выиграть. Лига Европы, Кубок Англии, Кубок Лиги – мы хотим выиграть столько трофеев, сколько возможно.
Это зависит от менталитета каждого из нас, и у нас в МЮ есть этот победный менталитет. Это то, чего мы ожидаем.
В недавнем матче Лиги Европы против «Астаны» Лингард отметился голом, но игра завершилась поражением «красных дьяволов» (1:2).