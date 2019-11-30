Лингард: «МЮ хочет выиграть каждый турнир, в котором принимает участие»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о стремлении вернуть былую форму и бороться за титулы с МЮ .

Спортивный голод и борьба за места на поле никуда не делись. Очевидно, что всё зависит от вашей формы и положения в команде. Так что мне важно вернуться к тому Джесси Лингарду, которого знают все, и тому, которого знаю я.

На это могут влиять различные факторы на поле и за его пределами, но ключевую роль играет психология, уверенность и вера.

Я тот игрок, который любит забивать и делать голевые передачи. Мне нужно вернуться к этому, к моей лучшей форме, и я чувствую, что медленно, но верно к этому возвращаюсь.

В каком бы турнире ни участвовал МЮ , мы хотим его выиграть. Лига Европы, Кубок Англии, Кубок Лиги – мы хотим выиграть столько трофеев, сколько возможно.