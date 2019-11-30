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Лингард: «МЮ хочет выиграть каждый турнир, в котором принимает участие»

сегодня, 07:15

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о стремлении вернуть былую форму и бороться за титулы с МЮ.

Спортивный голод и борьба за места на поле никуда не делись. Очевидно, что всё зависит от вашей формы и положения в команде. Так что мне важно вернуться к тому Джесси Лингарду, которого знают все, и тому, которого знаю я.

На это могут влиять различные факторы на поле и за его пределами, но ключевую роль играет психология, уверенность и вера.

Я тот игрок, который любит забивать и делать голевые передачи. Мне нужно вернуться к этому, к моей лучшей форме, и я чувствую, что медленно, но верно к этому возвращаюсь.

В каком бы турнире ни участвовал МЮ, мы хотим его выиграть. Лига Европы, Кубок Англии, Кубок Лиги – мы хотим выиграть столько трофеев, сколько возможно.

Это зависит от менталитета каждого из нас, и у нас в МЮ есть этот победный менталитет. Это то, чего мы ожидаем.

В недавнем матче Лиги Европы против «Астаны» Лингард отметился голом, но игра завершилась поражением «красных дьяволов» (1:2).

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Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   495 / 958
сегодня в 08:32
О как понесло нашу основную "10" после первого забитого гола в 2019 году ! )))
Ми Ша
Ми Ша
   270 / 958
сегодня в 08:25
Менталитет, супер-Джесси, как будто что то было из этого...)).
ДАША Д
ДАША Д
   338 / 958
сегодня в 08:18
С такими слабыми игроками вряд ли что-то выиграешь.
cska plus
cska plus
   10 / 958
сегодня в 07:59
Снова насмешил.
Василий 50
Василий 50
   452 / 958
сегодня в 07:43
Да ладно...
Багор
Багор
   36 / 958
сегодня в 07:30
Сначала у Астаны пусть выиграет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 958
сегодня в 07:26
А все другие клубы ограничиваются лишь участием ??
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