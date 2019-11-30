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Суарес: «Абрахам – очень хороший форвард»

сегодня, 05:32

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес признался, что ему нравится, как играет английский форвард «Челси» Тэмми Абрахам.

Несомненно, существует множество хороших молодых футболистов, но лично я слежу за несколькими форвардами, потому что мне нравится смотреть за их игрой в футбол, каким бы ни был их возраст.

Один из них – это Абрахам, девятый номер в «Челси». Я считаю, что он очень хороший форвард, который отлично завершает атаки и очень качественно перемещается по полю, несмотря на свой небольшой возраст.

Ещё один форвард, который мне по душе, это Макси Гомес. Помимо того, что он уругваец, это игрок, обладающий множеством характеристик, которые ищет в центрфорварде любой клуб мира.

Конечно, есть и другие игроки, такие как Лаутаро Мартинес, также демонстрирующий хороший уровень.

Напомним, Абрахам получил травму бедра в матче Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:2) и будет вынужден пропустить следующую игру «синих» в АПЛ против «Вест Хэма».

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