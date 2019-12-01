Вальверде: «Свист фанатов „Атлетико“ не должен влиять на нас или Гризманна»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от предстоящей выездной игры с «Атлетико» в 15-м туре Примеры.

В двух матчах, что мы провели на «Ванда Метрополитано», «Атлетико» выходил в лидеры, и нам приходилось исправлять ситуацию. Это хорошо атакующая команда, несмотря на то, что они строят свою игру от обороны. Они провели отличный матч в Турине и покажут привлекательный футбол, как и всегда.

Фанаты встретят Гризманна так, как посчитают нужным. Он отдавал всё, выступая за «Атлетико», и покинул клуб с помощью трансфера. Вот и всё. Это не должно влиять на нас или игрока. Мы привыкли играть в непростой обстановке. Для него это будет дополнительной мотивацией.