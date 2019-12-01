Зидан: «Ареоля спас „Реал“, как иногда делает Куртуа»

Главный тренер «Реала» прокомментировал выездную победу над «Алавесом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Это очень важная победа. Мы не будем смотреть на результат игры «Барселоны» с «Атлетико».

Победы на таких стадионах – это то, ради чего мы живём. Мы играли с отличным характером, очень серьёзно. Мы знали, что должны сражаться, и делали это. Мы взяли три очка на очень трудном выезде.

Ареоля был нашим выбором на эту игру. Он часть команды и хорошо тренируется. Он спас нас, как иногда делает Куртуа. Ареоля потрясающе сделал свою работу.

Милитао сыграл очень хорошо, у него тоже есть право на игровое время.