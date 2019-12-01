Зидан: «Ареоля спас „Реал“, как иногда делает Куртуа»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выездную победу над «Алавесом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Это очень важная победа. Мы не будем смотреть на результат игры «Барселоны» с «Атлетико».
Победы на таких стадионах – это то, ради чего мы живём. Мы играли с отличным характером, очень серьёзно. Мы знали, что должны сражаться, и делали это. Мы взяли три очка на очень трудном выезде.
Ареоля был нашим выбором на эту игру. Он часть команды и хорошо тренируется. Он спас нас, как иногда делает Куртуа. Ареоля потрясающе сделал свою работу.
Милитао сыграл очень хорошо, у него тоже есть право на игровое время.
Только из-за того, что по сути конкурс для меня закончился 29 ноября.
Только из-за того, что по сути конкурс для меня закончился 29 ноября.