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Зидан: «Ареоля спас „Реал“, как иногда делает Куртуа»

сегодня, 04:54
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выездную победу над «Алавесом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Это очень важная победа. Мы не будем смотреть на результат игры «Барселоны» с «Атлетико».

Победы на таких стадионах – это то, ради чего мы живём. Мы играли с отличным характером, очень серьёзно. Мы знали, что должны сражаться, и делали это. Мы взяли три очка на очень трудном выезде.

Ареоля был нашим выбором на эту игру. Он часть команды и хорошо тренируется. Он спас нас, как иногда делает Куртуа. Ареоля потрясающе сделал свою работу.

Милитао сыграл очень хорошо, у него тоже есть право на игровое время.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответил unoejk
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сегодня в 05:23
Да. Вы гарантированно получаете приз и вас оформляют в группу Яшина чтобы решить какой. Вы сейчас в группе Яшина на последних местах, так что выбрать приз не получится. Это будет футболка и vip-статус на 3 месяца. Поздравляем)
А я как понимаю, даже не смотря на 4 общее место среди всех участников и набора всех больше в своей группе, пролетаю.
Только из-за того, что по сути конкурс для меня закончился 29 ноября.
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