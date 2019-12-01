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Симеоне: «История и статистика Гризманна говорят сами за себя»

сегодня, 05:20
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии домашнего матча с «Барселоной» в 15-м туре Примеры высказался о бывшем нападающем «матрасников» Антуане Гризманне, который теперь выступает за каталонскую команду.

История и статистка Гризманна говорят сами за себя. Мне не нужно добавлять что-то ещё. Я не буду говорить о Гризманне, потому что он играет за другую команду. Когда мы работали вместе, я чётко давал понять, что я о нём думаю.

Симеоне также сообщил, что португальский форвард Жоау Фелиш выйдет в стартовом составе команды.

Фелиш прибавляет. Он точно начнёт матч с первых минут. Мы посмотрим, выйдет ли он на фланге или будет играть рядом с Моратой.

Напомним, недавно Фелиш стал обладателем премии Golden Boy-2019.

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Zenit_84
Zenit_84
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сегодня в 05:47
Удачи Барсе
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