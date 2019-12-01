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Хиддинк: «Голландцы думали, что игра с Россией – это ерунда»

сегодня, 03:31

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился воспоминаниями о победе российской команды над Нидерландами в четвертьфинале Евро-2008.

Мы хорошо проанализировали игру голландцев. Ведь я сам голландец, слежу за прессой, за реакцией людей. Они выиграли в своей группе у Италии 3:0, затем у Франции — 4:1. Вся Голландия была в оранжевом, все танцевали. Они думали, что игра с Россией — это ерунда. Я знал, что у них в команде есть некие проблемы. У меня была информация. Мы начали.

Я сказал Аршавину не стоять слева, действовать по всему полю. Слева у нас действовал Жирков и другие защитники. Они противостояли правому флангу голландцев. А я знал, что как раз в этой зоне у них проблемы. Аршавину, как я сказал, было поручено действовать в центре поля. Поэтому там у нас было численное преимущество.

Это была одна из самых зрелищных игр. Мы были отлично готовы физически. Парни бегали на максимуме даже в дополнительное время. После той игры многие в Голландии говорили мне: «Оставайся в России». Не пресса, а именно люди. Ситуация была не из приятных.

Напомним, вчера состоялась жеребьёвка чемпионата Европы-2020. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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