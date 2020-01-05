Гвардиола: «Играть в „Манчестер Сити“ - это привилегия для каждого»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о подрастающем поколении футболистов.

В последнем матче мы выпустили молодых игроков не из-за того, что они англичане, а потому что они хорошие игроки. Мы никому не дарим подарки. Футболисты должны зарабатывать свое право выходить на поле.

В подобных играх мы можем давать место на поле игрокам, которые не входят в основу. Все могут помочь команде. Молодым игрокам не приходится много разговаривать. Им нужно тренироваться, работать, слушать, учиться, учиться и учиться. Каждая минута на поле полезна для их развития, будущее в их руках. Играть в этой команде - это привилегия для каждого.