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Гвардиола: «Играть в „Манчестер Сити“ - это привилегия для каждого»

сегодня, 10:35

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о подрастающем поколении футболистов. 

В последнем матче мы выпустили молодых игроков не из-за того, что они англичане, а потому что они хорошие игроки. Мы никому не дарим подарки. Футболисты должны зарабатывать свое право выходить на поле. 

В подобных играх мы можем давать место на поле игрокам, которые не входят в основу. Все могут помочь команде. Молодым игрокам не приходится много разговаривать. Им нужно тренироваться, работать, слушать, учиться, учиться и учиться. Каждая минута на поле полезна для их развития, будущее в их руках. Играть в этой команде - это привилегия для каждого. 

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