Вальверде: «Удаление де Йонга нанесло большой урон „Барселоне“»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал итоги матча 19-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (2:2).

Мы должны бороться в каждом матче. Мы начали плохо, затем смогли вернуться в игру, но, к сожалению, не удержали этот запал. «Эспаньол» поднажал и сравнял счёт. Удаление де Йонга нанесло большой урон «Барселоне». Мы не смогли забить третий мяч. Но таков футбол.

Игра была очень конкурентоспособной, настоящее дерби, с напряжением и эмоциями. Если вы доминируете, а сопернику удаётся сравнять счёт, возникает ощущение, что вы потеряли два очка.