ГлавнаяНовости

Вальверде: «Удаление де Йонга нанесло большой урон „Барселоне“»

сегодня, 10:03
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги матча 19-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (2:2).

Мы должны бороться в каждом матче. Мы начали плохо, затем смогли вернуться в игру, но, к сожалению, не удержали этот запал. «Эспаньол» поднажал и сравнял счёт. Удаление де Йонга нанесло большой урон «Барселоне». Мы не смогли забить третий мяч. Но таков футбол.

Игра была очень конкурентоспособной, настоящее дерби, с напряжением и эмоциями. Если вы доминируете, а сопернику удаётся сравнять счёт, возникает ощущение, что вы потеряли два очка.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Играть в „Манчестер Сити“ - это привилегия для каждого»
Сегодня, 10:35 Комментарии0
Алдервейрелд: «Остался в „Тоттенхэме“ из-за преданности»
Сегодня, 10:19 Комментарии1
Адриан: «Клопп - сильнейший тренер в данный момент»
Сегодня, 10:15 Комментарии5
Капелло: «Кажется, что футбол в жизни Бэйла больше не является приоритетом»
Сегодня, 09:26 Комментарии4
Артета: «Я сфокусирован на наших принципах, а не на изучении оппонентов»
Сегодня, 08:39 Комментарии1
Азар в «Челси» любил поиграть в Nintendo за 10 минут до матча
Вчера, 22:59 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 10:23
Это хорошо что они потеряли очки . Сейчас у Реала будет Валенсия Севилья Атлетико , очень жёсткий график
cska plus
cska plus
сегодня в 10:18
Никакого урона, честное удаление.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100