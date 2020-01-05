ГлавнаяНовости

Капелло: «Кажется, что футбол в жизни Бэйла больше не является приоритетом»

сегодня, 09:26

Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о том, как вингер Гарет Бэйл относится к своему положению в «Реале»

Роналду – основополагающий игрок для любого клуба. «Реалу» пришлось непросто после его ухода. Несмотря на то, что Карим Бензема занял его место, «Реал» потерял умного и технического лидера.

Бэйл – потенциально фантастический футболист. Однако у меня сложилось впечатление, что футбол больше не является приоритетом в его жизни. Бэйл стал отвлечённым игроком. Он мне очень нравится – сильный и быстрый, идеально подходит для современного футбола. Но если вы хотите сегодня стать чемпионом, то обязаны быть сосредоточены только на своей спортивной жизни.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Играть в „Манчестер Сити“ - это привилегия для каждого»
Сегодня, 10:35 Комментарии0
Алдервейрелд: «Остался в „Тоттенхэме“ из-за преданности»
Сегодня, 10:19 Комментарии1
Адриан: «Клопп - сильнейший тренер в данный момент»
Сегодня, 10:15 Комментарии5
Вальверде: «Удаление де Йонга нанесло большой урон „Барселоне“»
Сегодня, 10:03 Комментарии2
Артета: «Я сфокусирован на наших принципах, а не на изучении оппонентов»
Сегодня, 08:39 Комментарии1
Азар в «Челси» любил поиграть в Nintendo за 10 минут до матча
Вчера, 22:59 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:30
Бэйл уже просто получает удовольствие от жизни.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:11
У него теперь гольф на 1-ом месте😁
beefs
beefs
сегодня в 09:54
Пора уже подумать о...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:34
Теперь для Бэйла на первом месте деньги и гольф.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100