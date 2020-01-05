Капелло: «Кажется, что футбол в жизни Бэйла больше не является приоритетом»

Итальянский тренер поделился мнением о том, как вингер относится к своему положению в «Реале».

Роналду – основополагающий игрок для любого клуба. «Реалу» пришлось непросто после его ухода. Несмотря на то, что Карим Бензема занял его место, «Реал» потерял умного и технического лидера.

Бэйл – потенциально фантастический футболист. Однако у меня сложилось впечатление, что футбол больше не является приоритетом в его жизни. Бэйл стал отвлечённым игроком. Он мне очень нравится – сильный и быстрый, идеально подходит для современного футбола. Но если вы хотите сегодня стать чемпионом, то обязаны быть сосредоточены только на своей спортивной жизни.