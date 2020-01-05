Адриан: «Клопп - сильнейший тренер в данный момент»

Голкипер «Ливерпуля» Адриан считает, что Юрген Клопп является в данный момент сильнейшим тренером в мире.
Клопп - капитан нашего судна. Игроки работают и сражаются вместе, а Юрген делает так, чтобы команда была превыше всего. Неважно, кто играет или нет - все готовы побеждать.
Я бы сказал, что он лучший тренер в данный момент. Все стоят за него горой, и нас невозможно сломить. Фанаты, персонал, все - это семья, и мы заботимся друг о друге.
Ранее Адриан прокомментировал выступление «Ливерпуля» в текущем сезоне.
хотя рял и его плебс к этому привык))))))))))
сколько ума надо, чтобы в серьёз думать, что только финансовая мощь построила такой МС с такой классной и стабильной игрой
МС Гвардиолы запомнят в Англии уж точно. а вот зедановский прикол с 3мя ЛЧ будут только помнить тем, как абсурдно эти победы доставались рялу, не более
хотя рял и его плебс к этому привык))))))))))
сколько ума надо, чтобы в серьёз думать, что только финансовая мощь построила такой МС с такой классной и стабильной игрой
МС Гвардиолы запомнят в Англии уж точно. а вот зедановский прикол с 3мя ЛЧ будут только помнить тем, как абсурдно эти победы доставались рялу, не более