Адриан: «Клопп - сильнейший тренер в данный момент»

Голкипер «Ливерпуля» Адриан считает, что является в данный момент сильнейшим тренером в мире.

Клопп - капитан нашего судна. Игроки работают и сражаются вместе, а Юрген делает так, чтобы команда была превыше всего. Неважно, кто играет или нет - все готовы побеждать.

Я бы сказал, что он лучший тренер в данный момент. Все стоят за него горой, и нас невозможно сломить. Фанаты, персонал, все - это семья, и мы заботимся друг о друге.