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Адриан: «Клопп - сильнейший тренер в данный момент»

сегодня, 10:15

Голкипер «Ливерпуля» Адриан считает, что Юрген Клопп является в данный момент сильнейшим тренером в мире. 

Клопп - капитан нашего судна. Игроки работают и сражаются вместе, а Юрген делает так, чтобы команда была превыше всего. Неважно, кто играет или нет - все готовы побеждать. 

Я бы сказал, что он лучший тренер в данный момент. Все стоят за него горой, и нас невозможно сломить. Фанаты, персонал, все - это семья, и мы заботимся друг о друге. 

Ранее Адриан прокомментировал выступление «Ливерпуля» в текущем сезоне.

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ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 10:51
С этим не поспоришь . Барсуки вот что такое лучший тренер в мире . А не ваш Хасоеп , которому что бы поставить свой футбол , нужно 6 чемпионов мира и Мессии . И прийти в топ клуб , и потратить миллиард баксов , что бы что то показать
боюсь, что если Хосеп придёт в Испанию обратно, у ряла даже призрачных шансов, как в этом сезоне на чемпионство в Испании не будет :)
хотя рял и его плебс к этому привык))))))))))
сколько ума надо, чтобы в серьёз думать, что только финансовая мощь построила такой МС с такой классной и стабильной игрой
МС Гвардиолы запомнят в Англии уж точно. а вот зедановский прикол с 3мя ЛЧ будут только помнить тем, как абсурдно эти победы доставались рялу, не более
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 10:47
Согласен
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:39
Так и есть....
ДСА
ДСА
сегодня в 10:32
Он сделал команду и теперь снимает пенку.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 10:27
С этим не поспоришь . Барсуки вот что такое лучший тренер в мире . А не ваш Хасоеп , которому что бы поставить свой футбол , нужно 6 чемпионов мира и Мессии . И прийти в топ клуб , и потратить миллиард баксов , что бы что то показать
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