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Азар в «Челси» любил поиграть в Nintendo за 10 минут до матча

вчера, 22:59

Защитник «Фламенго» Филипе Луис рассказал, в какую видеоигру любил играть полузащитник «Реала» Эден Азар прямо перед матчами. Футболисты выступали вместе за «Челси» в сезоне-2014/2015.

В раздевалке Эден играл в Mario Kart (серия гонок от Nintendo с персонажами из вселенной Марио). Тренер объявлял, что до разминки 10 минут, а он еще не был одет в форму и все равно продолжал играть. Азар отвечал: «Не переживайте, просто дайте мне мяч, и все будет хорошо».

Отметим, что Азар вошел в топ-10 бомбардиров АПЛ за десятилетие, играя за «Челси».

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dimagas2
dimagas2
вчера в 23:31
Луис что завидует,сам в Челси явно провалился.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:18
Нарушитель)
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 23:12
А гном считает деньги перед каждым матчем,проверяет пришёл ли очередной транш от бармалея.
А на вопрос одноклубником отвечает уверенно:...дайте мне ложку столовую,и всё будет хорошо...
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