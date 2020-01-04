Азар в «Челси» любил поиграть в Nintendo за 10 минут до матча

Защитник «Фламенго» рассказал, в какую видеоигру любил играть полузащитник «Реала» прямо перед матчами. Футболисты выступали вместе за «Челси» в сезоне-2014/2015.

В раздевалке Эден играл в Mario Kart (серия гонок от Nintendo с персонажами из вселенной Марио). Тренер объявлял, что до разминки 10 минут, а он еще не был одет в форму и все равно продолжал играть. Азар отвечал: «Не переживайте, просто дайте мне мяч, и все будет хорошо».