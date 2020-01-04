Азар в «Челси» любил поиграть в Nintendo за 10 минут до матча

Защитник «Фламенго» Филипе Луис рассказал, в какую видеоигру любил играть полузащитник «Реала» Эден Азар прямо перед матчами. Футболисты выступали вместе за «Челси» в сезоне-2014/2015.
В раздевалке Эден играл в Mario Kart (серия гонок от Nintendo с персонажами из вселенной Марио). Тренер объявлял, что до разминки 10 минут, а он еще не был одет в форму и все равно продолжал играть. Азар отвечал: «Не переживайте, просто дайте мне мяч, и все будет хорошо».
Отметим, что Азар вошел в топ-10 бомбардиров АПЛ за десятилетие, играя за «Челси».
А на вопрос одноклубником отвечает уверенно:...дайте мне ложку столовую,и всё будет хорошо...
А на вопрос одноклубником отвечает уверенно:...дайте мне ложку столовую,и всё будет хорошо...